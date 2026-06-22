Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

08:56 22/06/2026
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới (Kết luận số 51-KL/TW, ngày 17/6/2026).
a2-1782093665.jpg

Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 22/5/2026, sau khi nghe Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án "Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới", ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

1. Thống nhất chủ trương thông qua nội dung cơ bản của Đề án "Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới". Đây là vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, yếu tố cốt lõi để tự chủ chiến lược và cạnh tranh thương mại quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh và nâng cao vị thế quốc gia, cần tiếp tục hoàn thiện với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và tinh thần hành động cao, góp phần tạo chuyển biến căn bản về công tác sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

2. Để công tác sở hữu trí tuệ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới, cần quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Thống nhất nhận thức về vai trò chiến lược của sở hữu trí tuệ, quán triệt sâu sắc quan điểm quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng bền vững và bảo vệ tương lai phát triển của đất nước. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính về sở hữu trí tuệ sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Đưa nội dung sở hữu trí tuệ trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

2.2. Xây dựng văn hoá tôn trọng sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội; kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như: Sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, sao chép, đạo văn trong học thuật, các vi phạm về quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...

Hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, đồng bộ, thích ứng hiệu quả với kinh tế số; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển các mô hình kinh tế mới, xử lý hiệu quả các vấn đề mới phát sinh từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tài sản số, công nghệ sinh học, bán dẫn, nền tảng số và không gian mạng. Cải thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát; tăng cường chế tài xử lý vi phạm; nghiên cứu hình thành cơ chế tài phán chuyên sâu về sở hữu trí tuệ.

2.3. Phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu; bảo đảm phát huy hiệu quả, nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tế sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; gắn kết quả nghiên cứu khoa học với nhu cầu của thị trường và yêu cầu phát triển đất nước. Hoàn thiện cơ chế định giá quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, đẩy mạnh khai thác quyền sở hữu trí tuệ như một loại tài sản có giá trị trong huy động vốn, đầu tư, góp vốn và phát triển doanh nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh lâu dài, tăng cường đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm bảo đảm năng lực sở hữu trí tuệ để phát triển nhanh và bền vững. Ban hành Chương trình quốc gia về phát triển sở hữu trí tuệ.

2.4. Nâng cao hiệu lực thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bố trí đủ nguồn lực cho các cơ quan bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường năng lực cho các toà chuyên trách về sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường, viện kiểm sát, toà án và các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số; kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, bảo đảm hài hoà giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với yêu cầu phổ cập tri thức, phát triển khoa học, công nghệ và lợi ích chung của xã hội.

2.5. Bảo đảm an ninh quốc gia về công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu, rộng, có chọn lọc về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tự chủ, tự cường; tích cực, chủ động và bảo đảm nguồn lực thực hiện cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia/nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã cam kết.

3. Về tổ chức thực hiện

Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ; tăng cường hoạt động giám sát theo quy định.

Đảng uỷ Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận này; phối hợp Đảng uỷ Quốc hội thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, chính sách nêu trong Kết luận này và bố trí đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo vận động Nhân dân thực hiện Kết luận, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về công tác sở hữu trí tuệ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền thực hiện Kết luận này.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận; định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ Chính trị để chỉ đạo.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/su-kien-noi-bat.aspx?ItemID=100152

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Lãnh đạo Hội Luật gia VN đánh giá cao tinh thần thích ứng, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và những đổi mới toàn diện của Tạp chí Pháp lý Sự kiện - Chính sách
Lãnh đạo Hội Luật gia VN đánh giá cao tinh thần thích ứng, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và những đổi mới toàn diện của Tạp chí Pháp lý

(Pháp lý). Nhân kỉ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 19/6, Thường vụ Đảng ủy,...

Chính sách công nghệ cao phải tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu Sự kiện - Chính sách
Chính sách công nghệ cao phải tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật...

Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển Sự kiện - Chính sách
Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đặt ra yêu cầu rất...

Hướng tới chiến lược phát triển báo chí kiến tạo Sự kiện - Chính sách
Hướng tới chiến lược phát triển báo chí kiến tạo

Ngày 16.6, tại Hội nghị giao ban báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng...

Thủ tướng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi

Sáng 13/6, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM...

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh...

Mới cập nhật
Nghiên cứu sửa Bộ luật Hình sự nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội ẩn danh, tội phạm tài chính, tội phạm công nghệ cao

Nghiên cứu sửa Bộ luật Hình sự nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội ẩn danh, tội phạm tài chính, tội phạm công nghệ cao

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật Hình sự 2015 cho thấy, các quy định của Bộ luật cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, nhưng vẫn chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0.

15 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Khám phá những mô hình kinh doanh giúp các tòa soạn quốc tế bứt phá trong kỷ nguyên AI

Khám phá những mô hình kinh doanh giúp các tòa soạn quốc tế bứt phá trong kỷ nguyên AI

Trong khi phần lớn các tòa soạn tại Việt Nam cũng như trên thế giới vẫn đang loay hoay với bài toán doanh thu quảng cáo ngày càng giảm sút, số lượt đọc ngày càng ít đi, một số tổ chức truyền thông, báo chí đã âm thầm xây dựng được những mô hình kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.

15 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Khung pháp lý phát triển thị trường hàng hoá phái sinh: Việt Nam nên lựa chọn mô hình nào?

Khung pháp lý phát triển thị trường hàng hoá phái sinh: Việt Nam nên lựa chọn mô hình nào?

(Pháp lý). Trong những tháng đầu năm 2026, không chỉ thị trường năng lượng, giá kim loại công nghiệp, nông sản và nhiều loại nguyên liệu đầu vào khác cũng liên tục biến động mạnh dưới tác động của xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, khả năng quản trị rủi ro giá cả đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc Bộ Công Thương đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vì thế không đơn thuần là sửa đổi một số quy định của Luật Thương mại. Đây thực chất là cơ hội để Việt Nam xây dựng một cấu phần mới của hạ tầng kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời tạo nền tảng cho doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động ngày càng khó lường của nền kinh tế toàn cầu.

16 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Phòng ngừa việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

Phòng ngừa việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

(Pháp lý). Bài viết phân tích các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập và phát tán thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, như tạo tin giả bằng mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng deepfake, cá nhân hóa nội dung tuyên truyền, vận hành bot tự động và tạo hiệu ứng đám đông giả.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về tín dụng cho phát triển kinh tế xanh trong mối tương quan với yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về tín dụng cho phát triển kinh tế xanh trong mối tương quan với yêu cầu bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Bài viết tập trung làm rõ nội hàm khái niệm kinh tế xanh và tín dụng cho chuyển đổi, phát triển kinh tế xanh.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nhà báo và Đại biểu Quốc hội đều phải bắt đầu từ thực tiễn và vì Nhân dân

Nhà báo và Đại biểu Quốc hội đều phải bắt đầu từ thực tiễn và vì Nhân dân

Báo chí cách mạng luôn có vai trò đặc biệt trong kết nối chính sách với đời sống, phản ánh tiếng nói của Nhân dân và góp phần giám sát quyền lực. Từ trải nghiệm của một nhà báo điều tra đến hoạt động nghị trường, TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ với Pháp luật Việt Nam góc nhìn về giá trị của báo chí trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ vững niềm tin công chúng trong thời đại trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Trách nhiệm định danh người bán của nền tảng thương mại điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Trách nhiệm định danh người bán của nền tảng thương mại điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

(Pháp lý). Sự phát triển của kinh tế số đã thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) chuyển dịch sang các hệ sinh thái phức tạp với sự tham gia của nhiều chủ thể và mô hình kinh doanh mới như tiếp thị liên kết (affiliate marketing).

2 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Lãnh đạo Hội Luật gia VN đánh giá cao tinh thần thích ứng, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và những đổi mới toàn diện của Tạp chí Pháp lý

Lãnh đạo Hội Luật gia VN đánh giá cao tinh thần thích ứng, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và những đổi mới toàn diện của Tạp chí Pháp lý

(Pháp lý). Nhân kỉ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 19/6, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội Luật gia VN; đại diện Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ ( Bộ Công An); lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; lãnh đạo Khoa Luật Đại học Ngoại thương …và một số đối tác của Tạp chí Pháp lý đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Pháp lý ( TCPL) .

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Techcombank tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền “AI Thực Chiến” mùa 2

Techcombank tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền “AI Thực Chiến” mùa 2

“AI Thực Chiến” là chương trình quốc gia về trí tuệ nhân tạo do Bộ Công an chỉ đạo, đồng tổ chức bởi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) cùng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài AI cho đất nước, kiến tạo sức mạnh giúp Việt Nam vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Năm 2026, chương trình sẽ tiếp nối thành công mùa 1, phát huy tốt hơn snguồn lực chuyên gia Việt Nam trên toàn cầu, tăng cường hỗ trợ tài chính từ đơn vị tài trợ độc quyền Techcombank để phát triển hấp dẫn hơn, “Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI”.

3 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay