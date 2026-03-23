Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ

17:39 23/03/2026
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị lần này phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ.
1-1774262504.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh VGP/Đức Tuân

Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 chính là những "hành lang pháp lý", những "quy tắc vận hành", những "nguyên tắc kỷ luật", những "chuẩn mực hành động" để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Tổng Bí thư cho biết, nội dung Hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.

Hội nghị sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2031 và một số vấn đề hệ trọng khác.

2-1774262516.jpg

Tổng Bí thư yêu cầu, Hội nghị lần này phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ - Ảnh VGP/Đức Tuân

Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phương thức lãnh đạo phải đổi mới hơn, hành động phải quyết liệt hơn

Đại hội XIV đã xác định rất rõ, phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phải nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Muốn vậy, Đảng phải mạnh hơn, tổ chức phải chặt chẽ hơn, kỷ luật phải nghiêm hơn, phương thức lãnh đạo phải đổi mới hơn, hành động phải quyết liệt hơn.

3-1774262516.jpg

Tổng Bí thư yêu cầu, phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện - Ảnh VGP/Đức Tuân

Tổng Bí thư yêu cầu, Hội nghị lần này phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, cơ chế phối hợp, nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là "kết cấu" của tổ chức, là "mạch dẫn" của quyền lực, là "chuẩn mực" để giữ vững nguyên tắc, là "cơ chế" để kiểm soát quyền lực, là "công cụ" để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

"Chúng ta phải chuẩn bị tốt để tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện và với thực tiễn sinh động của cuộc sống", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư yêu cầu, phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện. Chính vì vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới phương thức lãnh đạo là để tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới.

Phải "định vị" thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là công việc "giữ gìn nội bộ", mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên.

Tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải làm với tinh thần rất quyết liệt, thẳng thắn, rất khoa học, rất thực tiễn, nhân văn; thấy rõ cái được để phát huy, thấy rõ cái chưa được để sửa, thấy rõ khoảng trống thể chế, khoảng trống giám sát, khoảng trống trách nhiệm để kịp thời bổ sung, hoàn thiện.

Phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân, Tổng Bí thư nêu rõ.

Làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn

Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn lần này phải được xem xét không chỉ bằng tư duy quản lý thông thường, mà bằng tư duy chiến lược để tạo ra tự chủ chiến lược, tạo ra động năng, động lực trước yêu cầu phát triển đất nước trong môi trường quốc tế biến động sâu sắc.

4-1774262523.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh VGP/Đức Tuân

Tổng Bí thư đề nghị từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử; nghiên cứu thật kỹ tài liệu, phát biểu thật ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn để khi đã quyết thì thống nhất rất cao. Trung ương phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ trí tuệ, đột phá về tư duy chiến lược, nghiêm về kỷ luật phát ngôn, về kỷ luật tổ chức, mạnh mẽ về tinh thần dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Trong suốt quá trình Hội nghị, Tổng Bí thư yêu cầu, phải giữ vững nguyên tắc, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm để các quyết định được thông qua phải thật sự là kết tinh của trí tuệ tập thể, của thực tiễn sinh động, của tầm nhìn chiến lược và của tinh thần đổi mới, mở đường cho phát triển, củng cố niềm tin, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tạo thêm sức mạnh cho toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần thứ 2 có trách nhiệm biến tinh thần, khát vọng, quyết tâm và phương hướng lớn của Đại hội XIV của Đảng thành cơ chế vận hành, thành khuôn khổ tổ chức, thành nguyên tắc hành động, thành năng lực cầm quyền thực chất của Đảng trong toàn bộ nhiệm kỳ.

