Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

15:36 08/05/2026
Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, ngày 06/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Bandi Sanjay Kumar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống và hữu nghị bền chặt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của Ấn Độ như Mahatma Gandhi và Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972, hai nước đã tạo dựng được nền tảng hợp tác quan trọng thông qua duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp cũng như thực hiện các cơ chế và thoả thuận quan trọng vì lợi ích mỗi nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Bandi Sanjay Kumar chụp ảnh lưu niệm

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này đánh dấu mốc lịch sử kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ “ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ” (từ năm 2016 - 2026). Qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước về việc nâng cấp và tạo khuôn khổ quan hệ mới toàn diện, sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Trên nền tảng quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ”, hợp tác trên lĩnh vực thực thi pháp luật và an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Thời gian qua, hai Bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm. Bên cạnh đó, hai Bên cũng đã tích cực trao đổi thông tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh mạng, thông tin về hoạt động phạm tội nhằm chủ động trong công tác phòng, ngừa của mỗi Bên. Ngày 30/01/2026, Việt Nam và Ấn Độ cũng đã tổ chức thành công Đối thoại Chính sách An ninh mạng lần đầu tiên tại Hà Nội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc

Ngài Bandi Sanjay Kumar bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang. Để quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ấn Độ đi vào chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể trong thời gian tới, ngài Bandi Sanjay Kumar đề nghị hai Bên tiến hành trao đổi đoàn các cấp nhằm thiết lập hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng chống khủng bố, bạo loạn, duy trì trật tự an toàn xã hội, quản lý biên giới và ứng phó thảm hoạ.

Đồng thời, thiết lập hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tối phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nghiên cứu hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp an ninh, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội. Thiết lập hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

