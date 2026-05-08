Đề xuất sửa Luật Đất đai với nhiều điểm mới

15:09 08/05/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 sau 2 năm thi hành. Theo đó, nhiều nội dung liên quan đến giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, cấp sổ đỏ và quy hoạch sử dụng đất được đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Sửa đổi hai nhóm nội dung lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau gần 2 năm triển khai Luật Đất đai 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành hơn 26 văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành nhằm xử lý các bất cập trong thực tiễn.

Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Nhiều nội dung hiện mới được quy định tại các nghị định cần được luật hóa để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và lâu dài.

Theo đó, dự thảo luật tập trung sửa đổi hai nhóm nội dung lớn. Thứ nhất là các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thứ hai là nhóm quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất luật hóa nhiều cơ chế, chính sách đang được áp dụng theo Nghị quyết 254/2025 về tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai cùng các nghị định hướng dẫn như Nghị định 226/2025, Nghị định 49/2026, Nghị định 50/2026 và Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP.

Các nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung khá toàn diện, liên quan đến giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa đất và giải quyết tranh chấp đất đai.

Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất bổ sung quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng lúa; xử lý đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014; cơ chế bồi thường trong trường hợp đặc thù và chế độ sử dụng đối với một số loại đất.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, nhiều thuật ngữ như “huyện”, “cấp huyện”, “thị trấn” sẽ được thay thế hoặc bãi bỏ...

Siết giao dịch đất trong thời gian chờ thu hồi

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị điều chỉnh quyền của người sử dụng đất khi nhà chức trách có thông báo thu hồi nhưng chưa đưa ra quyết định.

Thực tế cho thấy, trong thời gian chờ thu hồi, người sở hữu đất vẫn có thể chuyển nhượng, tặng cho hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng (sổ đỏ). Song thực tế phát sinh tình trạng mua bán "đón đền bù" nhằm trục lợi chính sách.

Để khắc phục, Bộ đề xuất theo hướng người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chỉ được hưởng quyền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tương ứng với người có đất bị thu hồi trước đó.

Việc siết giao dịch đất trong thời gian chờ thu hồi, theo cơ quan soạn thảo, sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ, đảm bảo công bằng trong chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cũng tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hơn chục năm qua vẫn tồn tại lượng lớn giao dịch chuyển nhượng đất đai gặp vướng mắc pháp lý.

Theo đó, các trường hợp mua bán nhà bằng giấy viết tay không được cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Người sở hữu đất bị hạn chế giao dịch, thế chấp và tiềm ẩn phát sinh tranh chấp.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi người dân, Bộ đề xuất công nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1/7/2014 đến 1/8/2024 - thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, ngày 06/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Bandi Sanjay Kumar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi toàn diện. Trọng tâm của đợt cải cách này là xóa bỏ cơ chế hỗ trợ dàn trải, thay thế bằng các công cụ thực chất như tín dụng dựa trên dữ liệu, cơ chế voucher và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo "sống còn".

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đặt Đại hội XI trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

