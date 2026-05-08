Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong kỷ nguyên mới

15:24 08/05/2026
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đặt Đại hội XI trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045.
1-1778228905.jpg

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Quang Vinh

Mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân

Cách đặt vấn đề đó cho thấy vai trò của Mặt trận gắn trực tiếp với năng lực tạo đồng thuận xã hội, tập hợp nguồn lực, thúc đẩy dân chủ và củng cố nền tảng chính trị - xã hội cho phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian qua, một trong những kết quả nổi bật là Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng gắn hơn với đời sống thực tế của cộng đồng như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; chăm lo người nghèo, người yếu thế; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương.

Qua những hoạt động đó, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong lá phiếu bầu cử hay các kỳ tiếp xúc cử tri, mà còn trong việc người dân cùng bàn, cùng làm, cùng giám sát, cùng thụ hưởng thành quả phát triển ở nơi mình sinh sống.

Vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận đặc biệt được thể hiện ngày càng rõ trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và phản ánh kiến nghị của nhân dân. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, tham gia góp ý dự thảo luật, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án quan trọng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tạo thêm kênh để tiếng nói của nhân dân đi vào quá trình quản trị quốc gia. Khi chức năng giám sát và phản biện xã hội được xác lập rõ hơn, hoạt động của Mặt trận không dừng ở vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, mà còn góp phần làm cho chính sách sát dân hơn, khả thi hơn và nhân văn hơn.

2-1778228914.png

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Ảnh: Quang Vinh

Bước chuyển có ý nghĩa lớn

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu thực hiện đầy đủ dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân trong đại diện thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đây là định hướng rất quan trọng, bởi trong giai đoạn hiện nay, làm chủ không chỉ là quyền được tham gia, mà còn là khả năng tham gia có thông tin, có cơ chế, có trách nhiệm tiếp thu và có kết quả phản hồi rõ ràng.

Nhìn từ cơ sở, có thể thấy nhiều mô hình đã góp phần làm cho dân chủ đi vào đời sống thường ngày. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các cuộc họp dân, hội nghị đối thoại, mô hình dân vận khéo, hoạt động của các chi hội, tổ hội đã tạo nên mạng lưới gần dân, sát dân.

Ở đó, người dân có thể nêu ý kiến về những vấn đề thiết thân như hạ tầng giao thông, môi trường, an ninh trật tự, quy hoạch, bồi thường, an sinh, xây dựng đời sống văn hóa. Dù quy mô và chất lượng còn khác nhau giữa các địa phương, chính những kênh gần dân này đã giúp chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước được kiểm nghiệm bằng thực tiễn đời sống.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay cũng rất lớn. Sự phát triển nhanh của kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, phân hóa xã hội, truyền thông số và mạng xã hội làm cho nhu cầu, lợi ích và phương thức tham gia của người dân trở nên đa dạng hơn trước. Người dân ngày nay không chỉ mong muốn được thông tin, mà còn muốn được giải thích, được đối thoại, được tham gia từ sớm và được thấy kết quả xử lý kiến nghị.

Điều đó đòi hỏi Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ chủ yếu tổ chức phong trào theo kế hoạch sang nắm bắt vấn đề xã hội nhanh hơn, phản hồi linh hoạt hơn, sử dụng dữ liệu tốt hơn và kết nối hiệu quả hơn với từng nhóm dân cư.

Trong một số lĩnh vực, việc phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ quan nhà nước đã có chuyển biến, nhưng vẫn cần được nâng lên theo hướng thực chất, thường xuyên và có cơ chế theo dõi đến cùng. Giám sát, phản biện xã hội muốn tạo tác động tích cực thì không chỉ dừng ở việc tổ chức hội nghị, gửi văn bản kiến nghị, mà cần có quy trình lựa chọn vấn đề đúng, huy động chuyên gia phù hợp, lắng nghe người dân chịu tác động trực tiếp, theo dõi việc tiếp thu, giải trình và công khai kết quả ở mức cần thiết.

Vai trò nòng cốt phải được đo bằng mức độ làm cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được bảo vệ tốt hơn.

Thực tiễn cũng chỉ ra rằng vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã từng bước chuyển từ nội dung vận động xã hội theo nghĩa truyền thống sang chức năng rộng hơn: đại diện xã hội, tổ chức các hình thức dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đây là bước chuyển có ý nghĩa bản chất. Nếu trước đây “nòng cốt” thường được hiểu nhiều ở phương diện tuyên truyền, vận động, thì nay cần hiểu là năng lực tổ chức để nhân dân tham gia thực chất vào đời sống chính trị - xã hội.

Trong kỷ nguyên số, nhân dân làm chủ không chỉ thông qua hội nghị, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt cộng đồng hay các hình thức truyền thống, nhân dân còn làm chủ thông qua các nền tảng số, qua các kênh góp ý trực tuyến, qua dữ liệu mở, qua khả năng theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị, qua tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan công quyền và tổ chức đại diện.

Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng là Mặt trận cần xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, dùng chung, liên thông; phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dân vận, giám sát, phản biện; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Đại hội XI MTTQ Việt Nam mở ra một nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và phương thức hoạt động mới hơn. Khi Mặt trận tinh gọn nhưng mạnh hơn, rộng mở nhưng chặt chẽ hơn, gần dân hơn và hành động hiệu quả hơn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng chính là phát huy sức dân, lòng dân, trí dân và niềm tin của dân; biến đại đoàn kết toàn dân tộc thành động lực to lớn để xây dựng nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Đại hội XI MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, sau Đại hội, vai trò ấy cần được tiếp tục thể hiện bằng năng lực hành động cụ thể: Gần dân hơn, hiểu dân hơn, phản ánh kịp thời hơn, giám sát sâu hơn, phản biện có chất lượng hơn, phối hợp hiệu quả hơn và ứng dụng công nghệ tốt hơn” - TS Lê Mậu Nhiệm.

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/huong-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-lan-thu-xi-nang-cao-vai-tro-nong-cot-chinh-tri-cua-mat-tran-trong-ky-nguyen-moi.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Sự kiện - Chính sách
Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội...

Đề xuất sửa Luật Đất đai với nhiều điểm mới Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa Luật Đất đai với nhiều điểm mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 sau 2 năm thi hành....

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới Sự kiện - Chính sách
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản...

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN Sự kiện - Chính sách
Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ...

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện Sự kiện - Chính sách
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của...

Mới cập nhật
Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

11 giờ tới Diễn đàn - Luật gia

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

7 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

10 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, ngày 06/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Bandi Sanjay Kumar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi toàn diện. Trọng tâm của đợt cải cách này là xóa bỏ cơ chế hỗ trợ dàn trải, thay thế bằng các công cụ thực chất như tín dụng dựa trên dữ liệu, cơ chế voucher và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo "sống còn".

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay