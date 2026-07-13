Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

OPEC Fund cấp vốn 50 triệu USD cho SeABank, thúc đẩy tài trợ doanh nghiệp nhỏ và tài chính khí hậu tại Việt Nam

15:22 13/07/2026
Ngày 10/7/2026 – Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) nhằm mở rộng nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các khoản cho vay hướng tới mục tiêu khí hậu trên toàn Việt Nam.

Nguồn vốn này sẽ giúp SeABank mở rộng tài trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) – khu vực tạo ra khoảng một nửa số việc làm tại Việt Nam nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận vốn. Một phần nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các dự án về hiệu quả năng lượng, công trình xanh, điện mặt trời áp mái và phương tiện giao thông điện.

seabank-da-huy-dong-tong-cong-11-ty-usd-von-ngoai-cho-cac-hoat-dong-tai-chinh-toan-dien-ben-vung-1783930917.jpg

Chủ tịch OPEC Fund Abdulhamid Alkhalifa nhận định: “Doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế Việt Nam, là động lực quan trọng tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Khoản tài trợ này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn cần thiết để đầu tư và mở rộng hoạt động, đồng thời thúc đẩy các giải pháp khí hậu thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.

Thỏa thuận vay lần này tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa SeABank và OPEC Fund, khởi đầu từ năm 2022 với khoản vay đầu tiên hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như tài trợ các dự án về khí hậu.

Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank chia sẻ: “Khoản vay đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa SeABank và OPEC Fund, đồng thời củng cố cam kết của Ngân hàng đối với tăng trưởng toàn diện và bền vững. Qua đó, SeABank tiếp tục phát huy vai trò trung gian tài chính trong việc huy động và dẫn vốn quốc tế vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) là tổ chức phát triển toàn cầu duy nhất cung cấp nguồn vốn từ các quốc gia thành viên cho các quốc gia không phải thành viên. Tổ chức hợp tác với các quốc gia đang phát triển và cộng đồng phát triển quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. OPEC Fund được thành lập năm 1976 với mục tiêu rõ ràng: thúc đẩy phát triển, củng cố cộng đồng và trao quyền cho người dân. Hoạt động của Quỹ lấy con người làm trung tâm, tập trung tài trợ cho các dự án đáp ứng nhu cầu thiết yếu như lương thực, năng lượng, hạ tầng, việc làm (đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa – MSMEs), nước sạch và vệ sinh, y tế và giáo dục. Đến nay, OPEC Fund đã cam kết hơn 32 tỷ USD cho các dự án phát triển tại hơn 125 quốc gia. Các dự án này có tổng giá trị vượt 240 tỷ USD, tương đương mỗi 1 USD cam kết bởi OPEC Fund huy động được thêm khoảng 7,50 USD từ các nguồn khác. OPEC Fund được xếp hạng tín nhiệm AA+ với triển vọng Tích cực bởi Fitch, đánh giá triển vọng Ổn định bởi S&P. Tầm nhìn của OPEC Fund là xây dựng một thế giới nơi phát triển bền vững trở thành hiện thực cho tất cả mọi người.

 

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 34.288 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
Khai trương trụ sở kinh doanh tại VIFC-HCMC: Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV Thông tin kinh doanh
Khai trương trụ sở kinh doanh tại VIFC-HCMC: Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV

Ngày 10/7/2026, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) đã khai trương trụ sở kinh doanh mới tại...

Rộng rãi không gian, thoải mái trang bị, VF 8 khiến người dùng “đứng ngồi không yên” Thông tin kinh doanh
Rộng rãi không gian, thoải mái trang bị, VF 8 khiến người dùng “đứng ngồi không yên”

Không gian rộng, khoang xe yên tĩnh và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao giúp VinFast VF 8...

Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026 Thông tin kinh doanh
Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng 2026

Nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời, tăng trưởng thêm...

Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì tỷ lệ bay đúng giờ cao hơn bình quân toàn ngành Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways tiếp tục duy trì tỷ lệ bay đúng giờ cao hơn bình quân toàn ngành

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways (SPA) ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ...

VPBank mang không gian trải nghiệm tài chính sôi động đến Cần Thơ Thông tin kinh doanh
VPBank mang không gian trải nghiệm tài chính sôi động đến Cần Thơ

Sau chuỗi hoạt động thu hút đông đảo khách tham gia tại TP.HCM, Hà Nội và Bắc Ninh, hành trình...

Techcombank ra mắt Techcombank OneU, kiến tạo nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam Thông tin kinh doanh
Techcombank ra mắt Techcombank OneU, kiến tạo nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU,...

Mới cập nhật
Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

3 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Những vấn đề pháp lý cần giải quyết trong thực tiễn tố tụng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đồng tiền số

Những vấn đề pháp lý cần giải quyết trong thực tiễn tố tụng đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch đồng tiền số

(Pháp lý). Sự phát triển mạnh mẽ của đồng tiền số (cryptocurrency) trong thập kỷ qua đã mở ra nhiều cơ hội kinh tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức cho hệ thống pháp luật hình sự, đặc biệt tại Việt Nam – nơi khung pháp lý điều chỉnh tiền số vẫn còn khoảng trống.

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Phòng ngừa việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

Phòng ngừa việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo phát tán luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

(Pháp lý). Bài viết phân tích các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo lập và phát tán thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội, như tạo tin giả bằng mô hình ngôn ngữ lớn, sử dụng deepfake, cá nhân hóa nội dung tuyên truyền, vận hành bot tự động và tạo hiệu ứng đám đông giả.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế thời gian qua, đặc biệt quá trình thực hiện quyền tư pháp của cơ quan điều tra hình sự trong lĩnh vực này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu cho thấy khó khăn không chỉ liên quan đến khung pháp lý mà còn xuất phát từ thực tiễn hoạt động điều tra, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cũng như những yếu tố khác.

4 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hàng nghìn bạn trẻ “cháy” hết mình trong không gian âm nhạc bùng nổ “VPBank Live the Vibe - Move Together”

Hàng nghìn bạn trẻ “cháy” hết mình trong không gian âm nhạc bùng nổ “VPBank Live the Vibe - Move Together”

Tối 11/7, Phố đi bộ Ninh Kiều (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã trở thành điểm hẹn âm nhạc náo nhiệt khi hàng nghìn khán giả đổ về tham dự đêm nhạc “VPBank Live the Vibe - Move Together”. Với hơn 7.000 khán giả trực tiếp và hơn 16.000 người theo dõi livestream, chương trình đã tạo nên một điểm hẹn âm nhạc quy mô lớn, một không gian bùng nổ, gắn kết và giàu cảm xúc.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tại Việt Nam

(Pháp lý). Sự phát triển của tài sản mã hóa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam.

4 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Văn hóa học tập - Đòn bẩy cho doanh nghiệp vươn xa trong kỷ nguyên mới

Văn hóa học tập - Đòn bẩy cho doanh nghiệp vươn xa trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục mở rộng lĩnh vực và thị trường, năng lực cạnh tranh không chỉ đến từ công nghệ hay vốn đầu tư mà còn từ khả năng giúp con người học hỏi nhanh hơn, trưởng thành nhanh hơn và sẵn sàng đón nhận những vai trò mới.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai?

Quảng Ninh trước cột mốc trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nơi nào sẽ đón đầu dòng cư dân tương lai?

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đạt quy mô 3,8 triệu dân vào năm 2050. Để đón đầu dòng cư dân tương lai, địa phương cần những đại đô thị tích hợp đủ sức hình thành cộng đồng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn như Vinhomes Global Gate Hạ Long.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay