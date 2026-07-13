OPEC Fund cấp vốn 50 triệu USD cho SeABank, thúc đẩy tài trợ doanh nghiệp nhỏ và tài chính khí hậu tại Việt Nam

Ngày 10/7/2026 – Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) cung cấp khoản vay 50 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) nhằm mở rộng nguồn vốn tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các khoản cho vay hướng tới mục tiêu khí hậu trên toàn Việt Nam.

Nguồn vốn này sẽ giúp SeABank mở rộng tài trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) – khu vực tạo ra khoảng một nửa số việc làm tại Việt Nam nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận vốn. Một phần nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các dự án về hiệu quả năng lượng, công trình xanh, điện mặt trời áp mái và phương tiện giao thông điện.

Chủ tịch OPEC Fund Abdulhamid Alkhalifa nhận định: “Doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế Việt Nam, là động lực quan trọng tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Khoản tài trợ này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn cần thiết để đầu tư và mở rộng hoạt động, đồng thời thúc đẩy các giải pháp khí hậu thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.”

Thỏa thuận vay lần này tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa SeABank và OPEC Fund, khởi đầu từ năm 2022 với khoản vay đầu tiên hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như tài trợ các dự án về khí hậu.

Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank chia sẻ: “Khoản vay đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa SeABank và OPEC Fund, đồng thời củng cố cam kết của Ngân hàng đối với tăng trưởng toàn diện và bền vững. Qua đó, SeABank tiếp tục phát huy vai trò trung gian tài chính trong việc huy động và dẫn vốn quốc tế vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OPEC Fund) là tổ chức phát triển toàn cầu duy nhất cung cấp nguồn vốn từ các quốc gia thành viên cho các quốc gia không phải thành viên. Tổ chức hợp tác với các quốc gia đang phát triển và cộng đồng phát triển quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới. OPEC Fund được thành lập năm 1976 với mục tiêu rõ ràng: thúc đẩy phát triển, củng cố cộng đồng và trao quyền cho người dân. Hoạt động của Quỹ lấy con người làm trung tâm, tập trung tài trợ cho các dự án đáp ứng nhu cầu thiết yếu như lương thực, năng lượng, hạ tầng, việc làm (đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa – MSMEs), nước sạch và vệ sinh, y tế và giáo dục. Đến nay, OPEC Fund đã cam kết hơn 32 tỷ USD cho các dự án phát triển tại hơn 125 quốc gia. Các dự án này có tổng giá trị vượt 240 tỷ USD, tương đương mỗi 1 USD cam kết bởi OPEC Fund huy động được thêm khoảng 7,50 USD từ các nguồn khác. OPEC Fund được xếp hạng tín nhiệm AA+ với triển vọng Tích cực bởi Fitch, đánh giá triển vọng Ổn định bởi S&P. Tầm nhìn của OPEC Fund là xây dựng một thế giới nơi phát triển bền vững trở thành hiện thực cho tất cả mọi người.