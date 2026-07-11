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Khai trương trụ sở kinh doanh tại VIFC-HCMC: Bước chuyển sang thị trường phía Nam của Ngân hàng MBV

09:00 11/07/2026
Ngày 10/7/2026, Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) đã khai trương trụ sở kinh doanh mới tại tòa nhà của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC – HCMC) số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Sự kiện là lời chào chính thức từ MBV khi hiện diện tại đại lộ Nguyễn Huệ, mở đầu cho bước đồng hành cùng hạ tầng tài chính mới của Thành phố. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới cột mốc 30 năm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) có mặt tại khu vực phía Nam.

Sức hút từ tầm nhìn phát triển của Thành phố mang tên Bác

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẳng định tầm vóc của một trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo năng động bậc nhất khu vực. Chính sách khuyến khích và tạo môi trường đầu tư thông thoáng từ phía Thành phố đã giúp các định chế tài chính, các doanh nghiệp lớn yên tâm cam kết gắn bó lâu dài. Trong dòng chảy đó, quyết định đặt trụ sở tại tòa nhà trong khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - TP.HCM (VIFC-HCMC) là bước đi mang tính chiến lược, đưa MBV trở thành ngân hàng đầu tiên hiện diện tại trung tâm này.

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Sự lựa chọn này phản ánh rõ nét tinh thần của một ngân hàng trẻ: luôn khát khao đổi mới và sẵn sàng tìm kiếm cơ hội ở những không gian phát triển mới. Vị thế mở đường không chỉ giúp MBV có cơ hội tiếp cận sớm các chuẩn mực vận hành quốc tế, nâng cấp nhanh chóng năng lực phục vụ để sẵn sàng kết nối với cộng đồng, mà còn là bước chuẩn bị toàn diện để ngân hàng chủ động đón đầu dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ vào Việt Nam.

Hợp tác chiến lược từ mô hình cộng hưởng ba bên

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên VIFC – MB – MBV đã chính thức diễn ra, hiện thực hóa cam kết bằng hành động và phát huy tối đa thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị để thúc đẩy sự phát triển chung. Theo đó, VIFC-HCMC tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên. Ở vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Tập đoàn MB hỗ trợ nguồn lực vững chắc cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực trọng tâm: tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.

Trong khuôn khổ hợp tác, MB cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Và để cụ thể hóa cam kết của Tập đoàn mẹ MB, Ngân hàng MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC. Mối liên kết chặt chẽ này đảm bảo dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số sẽ được áp dụng vào thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả.

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Trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCMC không chỉ mang lại không gian làm việc hiện đại hơn, mà còn là lời cam kết của MBV trong việc không ngừng sáng tạo để mang đến những trải nghiệm tài chính thuận tiện nhất cho khách hàng. Sự kết hợp giữa tầm nhìn của VIFC, điểm tựa vững chắc từ MB Group và năng lực hành động nhạy bén của MBV hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của TP.HCM nói riêng và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được phát triển theo định hướng của Chính phủ nhằm xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế có khả năng kết nối dòng vốn, các định chế tài chính và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với khu vực và thế giới.

VIFC-HCMC hướng tới phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới, tập trung vào các lĩnh vực như thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài chính thương mại, fintech, tài sản số, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, VIFC-HCMC thúc đẩy kết nối giữa tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam.

Thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và có tính kết nối cao, VIFC-HCMC hướng tới trở thành điểm đến của các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

 

Trải qua hơn 31 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiện đã khẳng định vị thế dẫn dắt và tiên phong trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Định hướng tầm nhìn chiến lược "Trở thành doanh nghiệp số – Tập đoàn tài chính dẫn đầu", MB không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái tài chính toàn diện. Hiện nay, tập đoàn đang dẫn dắt hệ sinh thái (MB Group) quy mô lớn gồm 3 ngân hàng (trong đó có MBV) và 6 công ty thành viên hoạt động cốt lõi trên nhiều lĩnh vực then chốt như chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý tài sản, góp phần tối ưu hóa giá trị cho khách hàng và nền kinh tế.

Là một thành viên trong hệ sinh thái MB Group, MBV kế thừa nền tảng vững vàng, mạng lưới chi nhánh rộng khắp toàn quốc cùng đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm. MBV hướng tới mục tiêu vượt lên trên khái niệm của một ngân hàng thông thường để trở thành một bệ phóng tài chính toàn diện. Tại MBV, giải pháp công nghệ số hiện đại được thiết kế nhằm giúp khách hàng dễ dàng kết nối, vận hành, phát triển, đồng thời mở ra không gian tài chính cá nhân hóa cho từng khách hàng. Không chỉ dừng lại ở vai trò phục vụ, sự khác biệt của MBV nằm ở cách đồng hành toàn diện - từ việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp đến việc mang lại sự an tâm qua các giải pháp tài chính cho mỗi cá nhân, kiến tạo sự gắn kết bền vững trên mọi hành trình tài chính.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank TPHCM
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