Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện. Đó là khi mỗi bước đi không chỉ nhằm củng cố quan hệ song phương, mà còn góp phần định hình cách một quốc gia lựa chọn vị trí của mình trong thế giới đang biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào các em thiếu nhi trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong một thời điểm đặc biệt. Khi trật tự quốc tế đang chuyển dịch nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng rõ nét, và các chuỗi giá trị toàn cầu đang được tái định hình, mỗi quyết định đối ngoại cấp cao đều mang theo một thông điệp chiến lược: Việt Nam không chỉ tham gia vào thế giới, mà đang chủ động định vị mình trong một thế giới đang được tái cấu trúc.

Điều đáng quan tâm, vì thế, không chỉ là chuyến thăm diễn ra như thế nào, mà là: chúng ta đang theo đuổi một logic chiến lược nào, và bước đi này nằm ở đâu trong logic đó.

Thế giới đang được tái cấu trúc: Từ hội nhập đến cạnh tranh cấu trúc

Thế giới hôm nay không còn vận hành theo quán tính của giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, nơi hội nhập kinh tế được xem là động lực chủ đạo. Thay vào đó, chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới, khi nơi cạnh tranh chiến lược trở thành trục chính chi phối các quan hệ quốc tế.

Cạnh tranh không chỉ diễn ra trong lĩnh vực địa chính trị truyền thống, mà đã lan rộng sang các không gian mới như công nghệ, dữ liệu, chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn toàn cầu. Những lĩnh vực từng được xem là trung tính- như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay năng lượng- nay trở thành những "điểm nóng" của cạnh tranh quyền lực.

Song song với đó, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái thiết theo logic mới. Nếu trước đây, hiệu quả và chi phí là tiêu chí tối ưu, thì nay, độ tin cậy và an ninh trở thành yếu tố quyết định. Các quốc gia không còn chỉ tìm kiếm đối tác rẻ nhất, mà tìm kiếm đối tác đáng tin cậy nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung

Một đặc điểm nổi bật khác là sự đan xen giữa hợp tác và cạnh tranh. Các quốc gia vừa hợp tác sâu rộng trong một số lĩnh vực, vừa cạnh tranh quyết liệt trong những lĩnh vực khác. Điều này làm cho môi trường quốc tế trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các quốc gia không chỉ có chiến lược rõ ràng, mà còn phải có năng lực thích ứng linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, "tái cấu trúc" không chỉ là sự thay đổi của thế giới, mà là một quá trình thiết kế lại các cấu trúc quyền lực và lợi ích. Và trong một thế giới đang được thiết kế lại, vị thế của mỗi quốc gia không phải là thứ được ban phát, mà là kết quả của những lựa chọn chiến lược có tính toán.

Việt Nam không đứng giữa mà chủ động định vị

Trước những biến chuyển đó, thách thức lớn nhất không phải là lựa chọn đứng về phía nào, mà là tránh bị cuốn vào các cấu trúc do người khác thiết kế.

Việt Nam đã và đang lựa chọn một cách tiếp cận khác: không đứng ngoài, không đứng giữa một cách thụ động, mà chủ động định vị mình trong dòng chảy tái cấu trúc của thế giới.

Tư duy đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì thế không chỉ mang ý nghĩa nguyên tắc, mà đã trở thành năng lực hành động cụ thể. Độc lập không phải là giữ khoảng cách, mà là khả năng tự quyết định con đường phát triển. Đa phương hóa không chỉ là mở rộng quan hệ, mà là tối ưu hóa vị thế trong một mạng lưới quan hệ ngày càng phức tạp.

Việt Nam đã và đang lựa chọn một cách tiếp cận khác: không đứng ngoài, không đứng giữa một cách thụ động, mà chủ động định vị mình trong dòng chảy tái cấu trúc của thế giới.

Trong logic đó, việc tăng cường quan hệ với các đối tác lớn, trong đó có Trung Quốc, không phải là lựa chọn tình huống, mà là một phần của chiến lược tổng thể nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và khai thác tối đa các cơ hội phát triển.

Điều quan trọng không phải là quan hệ với ai, mà là quản trị quan hệ đó như thế nào để phục vụ lợi ích quốc gia một cách dài hạn và bền vững.

Một chuyến thăm - nhiều tầng ý nghĩa chiến lược

Nhìn từ góc độ chiến lược, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm mang nhiều tầng ý nghĩa.

Trước hết, đó là sự khẳng định rõ ràng về ưu tiên chiến lược trong quan hệ đối ngoại. Việc duy trì và củng cố quan hệ ổn định với Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn liên quan trực tiếp đến môi trường phát triển của Việt Nam.

Thứ hai, chuyến thăm cho thấy sự nâng cấp nội hàm hợp tác. Quan hệ không chỉ dừng ở thương mại và đầu tư, mà mở rộng sang các lĩnh vực mới như hạ tầng chiến lược, kinh tế số, công nghệ cao và năng lượng. Đây là sự chuyển dịch từ hợp tác theo chiều rộng sang hợp tác theo chiều sâu.

Thứ ba, chuyến thăm góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị- yếu tố then chốt trong những quan hệ có độ phức tạp cao. Trong một thế giới đầy biến động, niềm tin chính trị trở thành "hạ tầng mềm" bảo đảm cho sự ổn định lâu dài.

Quan trọng hơn, các tầng ý nghĩa này không tồn tại riêng lẻ, mà được tích hợp trong một logic thống nhất. Chuyến thăm không chỉ nhằm đạt một mục tiêu cụ thể, mà đồng thời phục vụ nhiều mục tiêu: giữ ổn định, mở rộng hợp tác và củng cố nền tảng quan hệ.

Chính sự tích hợp đó cho thấy một bước tiến trong tư duy đối ngoại: từ xử lý từng vấn đề sang thiết kế các bước đi có tính hệ thống và liên kết cao.

Ngoại giao có thể mở ra cơ hội, nhưng phát triển chỉ đến khi những cơ hội đó được hiện thực hóa. Và điều đó phụ thuộc vào nội lực quốc gia.

Từ đối ngoại đến nội lực: Phép thử thực sự

Ngoại giao có thể mở ra cơ hội, nhưng phát triển chỉ đến khi những cơ hội đó được hiện thực hóa. Và điều đó phụ thuộc vào nội lực quốc gia.

Những định hướng hợp tác qua chuyến thăm- từ hạ tầng, thương mại đến công nghệ- chỉ có ý nghĩa khi được triển khai thành các dự án cụ thể, tạo ra giá trị thực sự cho nền kinh tế.

Điều này đặt ra một yêu cầu rõ ràng: tư duy đối ngoại phải gắn với năng lực thực thi trong nước. Một chiến lược đúng đắn sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu thiếu một hệ thống thể chế linh hoạt, một bộ máy đủ năng lực và một môi trường chính sách minh bạch.

Trong bối cảnh các dòng vốn và công nghệ đang dịch chuyển nhanh chóng, cơ hội không chờ đợi. Quốc gia nào hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn sẽ là quốc gia nắm bắt được lợi thế.

Đối với Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực bộ máy và xây dựng một "chuỗi thực thi" thông suốt từ thiết kế chính sách đến triển khai và giám sát.

Ở góc nhìn này, đối ngoại không chỉ mở ra cơ hội, mà còn tạo ra áp lực cải cách tích cực đối với hệ thống trong nước.

Tư duy cấu trúc - nền tảng của vị thế quốc gia

Điểm nổi bật xuyên suốt từ chuyến thăm là sự chuyển dịch từ tư duy đối ngoại sự kiện sang tư duy cấu trúc.

Trong một thế giới ổn định, các quốc gia có thể tận dụng cơ hội ngắn hạn. Nhưng trong một thế giới đang tái cấu trúc, lợi thế thuộc về những quốc gia hiểu rõ cấu trúc đang hình thành và biết cách định vị mình trong đó.

Tư duy cấu trúc cho phép nhìn thế giới như một hệ thống liên kết, nơi mỗi bước đi không chỉ có tác động trực tiếp, mà còn tạo ra hiệu ứng dài hạn. Trong cách nhìn đó, một chuyến thăm không chỉ là sự kiện, mà là một "nút" trong mạng lưới chiến lược.

Đối với Việt Nam, điều này có ý nghĩa đặc biệt. Là một nền kinh tế mở và một quốc gia ở vị trí địa chính trị quan trọng, Việt Nam không thể chỉ "đi theo" các cấu trúc sẵn có, mà phải từng bước tham gia định hình các cấu trúc đó.

Khi đối ngoại, kinh tế, thể chế và thực thi được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất, mỗi bước đi đối ngoại sẽ trở thành một phần của chiến lược nâng cao vị thế quốc gia.

Từ một chuyến thăm đến tầm nhìn dài hạn

Trong dòng chảy đối ngoại, có những chuyến thăm cho phép chúng ta nhận diện rõ hơn cách một quốc gia đang tư duy về tương lai của mình.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trường hợp như vậy.

Ý nghĩa sâu xa của chuyến thăm không chỉ nằm ở những gì đã diễn ra, mà còn ở những gì nó gợi mở: một cách tiếp cận mới, trong đó đối ngoại trở thành công cụ kiến tạo môi trường phát triển, tư duy cấu trúc trở thành nền tảng chiến lược, và năng lực thực thi trở thành thước đo cuối cùng.

Trong một thế giới mà các "luật chơi" đang được viết lại, lợi thế không thuộc về những quốc gia chờ đợi cơ hội, mà thuộc về những quốc gia chủ động tham gia vào việc định hình chính các luật chơi đó.

Và có lẽ, đây chính là thông điệp lớn nhất mà chuyến thăm này mang lại.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng