Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

08:25 20/04/2026
Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã diễn ra với sự tham dự của 114 nghị viện thành viên.

Hội nghị quy tụ các Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký và lãnh đạo cơ quan tham mưu nghị viện trên toàn cầu, trong bối cảnh hệ thống quản trị quốc gia đang đứng trước những thách thức mới do chuyển đổi số và biến động địa chính trị.

Đoàn Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà tham dự và có bài phát biểu quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều nghị viện thành viên.

Tổng Thư ký Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Hüseyin Kürşat Kirbiyik phát biểu khai mạc Hội nghị ASGP trong khuôn khổ IPU-152

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Hüseyin Kürşat Kirbiyik nhấn mạnh: trong một thế giới nhiều biến động, việc củng cố vai trò của nghị viện với tư cách là trụ cột của quản trị dân chủ không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì ổn định và phát triển bền vững.

Trong đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc ngày càng giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm chất lượng chính sách, duy trì tính liên tục của thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Từ “chuyển đổi số” đến “tái cấu trúc năng lực lập pháp”

Trong phiên thảo luận về “Cập nhật và đổi mới tại nghị viện”, Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Thu Hà đã giới thiệu video về tiến trình chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam và trình bày tham luận "Nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện" nhấn mạnh thông điệp mang tính định hướng: chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện năng lực lập pháp - từ quy trình, công cụ đến cách thức tổ chức và vận hành tri thức.

Từ thực tiễn Việt Nam, Phó Chủ nhiệm VPQH khẳng định cách tiếp cận toàn diện trong xây dựng Quốc hội số, trong đó con người giữ vai trò trung tâm, thể chế là nền tảng và công nghệ là công cụ. Sáng kiến “Bình dân học vụ số - Hướng tới Quốc hội số” được xác định là bước đi căn bản nhằm phổ cập kỹ năng số trong hệ thống nghị viện, tạo điều kiện để mọi chủ thể tham gia hiệu quả vào quá trình lập pháp trong môi trường số.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà giới thiệu video về tiến trình chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam

Cùng với đó, việc phát triển các nền tảng dữ liệu tích hợp và hệ thống điều hành thông minh đã từng bước hình thành một hệ sinh thái số phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Đặc biệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiêu biểu là hệ thống rà soát văn bản pháp luật CLS, đã nâng cao đáng kể năng lực phát hiện xung đột pháp lý, hỗ trợ phân tích chính sách và nâng cao chất lượng tham mưu.

Những bước đi này đang góp phần chuyển dịch căn bản mô hình lập pháp từ dựa trên kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng quyết định và củng cố lòng tin của người dân đối với thiết chế dân cử.

Kết nối tri thức nghị viện - yêu cầu mang tính chiến lược toàn cầu

Từ góc nhìn rộng hơn, Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Thu Hà chỉ ra một nghịch lý mang tính cấu trúc: trong khi dữ liệu đang ngày càng liên thông trên phạm vi toàn cầu, thì tri thức lập pháp - nguồn lực cốt lõi của quản trị quốc gia - vẫn chủ yếu phân mảnh trong phạm vi quốc gia. Điều này làm hạn chế khả năng học hỏi, so sánh chính sách và ứng phó kịp thời với các vấn đề mang tính liên ngành, xuyên biên giới và biến động nhanh.

Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Thu Hà trình bày tham luận “Nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện”

Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất thúc đẩy kết nối tri thức nghị viện ở cấp độ quốc tế - một sáng kiến mang tính nền tảng, hướng tới xây dựng một không gian tri thức mở, nơi các nghị viện có thể từng bước chia sẻ, tham chiếu và khai thác dữ liệu lập pháp của nhau. Cách tiếp cận này vừa tôn trọng sự đa dạng của các hệ thống pháp luật, vừa tạo nền tảng cho việc phát triển các công cụ phân tích chính sách hiện đại, phục vụ quá trình ra quyết định ngày càng phức tạp.

Sáng kiến đồng thời khẳng định vai trò của ASGP như một cơ chế điều phối quan trọng, có khả năng kết nối, dẫn dắt và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tham mưu nghị viện trên phạm vi toàn cầu.

Khẳng định vai trò chủ động, kiến tạo của Việt Nam

Trong bối cảnh năng lực lập pháp ngày càng gắn chặt với khả năng khai thác dữ liệu, dự báo chính sách và thích ứng thể chế, hợp tác quốc tế về tri thức nghị viện không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu mang tính chiến lược. Khẳng định điều này, Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Thu Hà nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tham gia chủ động và đóng góp thực chất vào các sáng kiến chung, qua đó góp phần củng cố an ninh thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và tăng cường lòng tin của người dân đối với nghị viện.

Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký và lãnh đạo cơ quan tham mưu nghị viện tham dự Hội nghị

Bên lề Hội nghị, Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Thu Hà đã có các cuộc làm việc song phương với Tổng Thư ký Nghị viện Morroco, trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn năm 2025; đồng thời thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan.

Đặc biệt, trong trao đổi với Chủ tịch ASGP, hai bên đã thống nhất định hướng triển khai thí điểm sáng kiến kết nối nghị viện, bao gồm việc thành lập nhóm công tác và tổ chức các cuộc họp chuyên đề trong thời gian tới - một bước đi cụ thể nhằm đưa sáng kiến từ ý tưởng sang hành động.

Cùng với đó, các cuộc gặp gỡ với đại diện nghị viện Đức, Nam Phi, Vương quốc Anh, Qatar, Namibia, Bhutan, Bahrain, UAE, Algeria và Thái Lan đã góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các cơ quan tham mưu nghị viện.

Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Thu Hà tiếp xúc song phương với Tổng Thư ký Hội đồng Lập pháp Bahrain Mohammed ALBUAINAIN bên lề Hội nghị

Với những đóng góp chủ động, thực chất và mang tính định hướng, Đoàn Việt Nam đã để lại dấu ấn rõ nét tại Hội nghị ASGP, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng tích cực, trách nhiệm và kiến tạo của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nghị viện quốc tế, hướng tới một nền quản trị dân chủ hiện đại, minh bạch và thích ứng hiệu quả với những thách thức toàn cầu.

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra...

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm Sự kiện - Chính sách
Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự...

Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới Sự kiện - Chính sách
Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới

Ngày 17/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương...

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới Sự kiện - Chính sách
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch...

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20/4, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Tổ và Hội trường trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp. Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính bằng việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Dù không có các phần quà tặng như các năm trước, sự kiện vẫn thu hút 2.871 cổ đông tham dự, phản ánh rõ nét sự quan tâm thực chất của các nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của ngân hàng.

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul ngày 17/4, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế theo định hướng “Rise to Asia”.

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện. Đó là khi mỗi bước đi không chỉ nhằm củng cố quan hệ song phương, mà còn góp phần định hình cách một quốc gia lựa chọn vị trí của mình trong thế giới đang biến động.

