Phân công soạn thảo 9 dự án luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 701/QÐ-TTg ngày 20/4/2026 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Phân công soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026

Cụ thể, Bộ Xây dựng được phân công chủ trì soạn thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi), trình Chính phủ hồ sơ chính sách trước ngày 10/6/2026, trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/8/2026.

Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ hồ sơ chính sách trước ngày 10/6/2026, trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/8/2026.

Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo 3 dự án luật gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh (trình Chính phủ hồ sơ chính sách trước ngày 10/6/2026, trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/8/2026); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trình Chính phủ hồ sơ chính sách trước ngày 10/5/2026, trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/7/2026); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/8/2026).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ sẽ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/8/2026.

Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan (trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/7/2026); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (trình Chính phủ hồ sơ dự án trước ngày 10/8/2026).

Thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật trên vào tháng 9/2026, riêng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ phải trình vào tháng 8/2026.

Tiếp tục đề xuất bổ sung các dự án cần thiết khác vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: Đối với các bộ có dự án luật được phân công chủ trì xây dựng tại Bản phân công ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương để sớm đề xuất bổ sung các dự án cần thiết khác vào Chương trình lập pháp năm 2026. Các dự án đề xuất bổ sung vào Chương trình phải gắn với đề xuất nhiệm vụ lập pháp trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Kết luận số 09-KL/TW ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận số 09-KL/TW ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026).