Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đề xuất “Cơ chế thu thập, tạo lập, khai thác, chia sẻ, giao dịch dữ liệu và kinh tế dữ liệu”

08:24 22/04/2026
Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định Quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu (Trung tâm) thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Trong đó, đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định vòng đời dữ liệu trong hoạt động của Trung tâm, gồm: thu thập, tạo lập dữ liệu; khai thác dữ liệu; chia sẻ dữ liệu; giao dịch dữ liệu; phát triển kinh tế dữ liệu.

Theo đó, tại Chương II của Dự thảo đã thiết kế 05 nhóm quy định cụ thể hóa và 05 nhóm quy định mang tính chất đột phá.

Nhóm quy định cụ thể hóa

Về thu thập, tạo lập dữ liệu, dự thảo Nghị định cụ thể hóa Điều 11 Luật Dữ liệu theo hướng chuẩn hóa phương thức thu thập, tạo lập dữ liệu tại Trung tâm. Tinh thần xuyên suốt là: ưu tiên dữ liệu điện tử, mặc định dữ liệu số; dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ thì không thu thập lại; dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước, thủ tục hành chính, dịch vụ công phải được số hóa và tạo lập đúng quy định; dữ liệu phát sinh từ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công được tích hợp, đồng bộ để phục vụ khai thác lâu dài. Đồng thời bổ sung yêu cầu tuân thủ kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung, cơ chế kiểm tra, truy vết và gắn nhãn dữ liệu để phục vụ khai thác. Qua đó, bảo đảm liên thông, chuẩn hóa và quản trị rủi ro ngay từ đầu vào.

Về khai thác dữ liệu, Điều 6 cụ thể hóa quy định của Luật Dữ liệu về kết nối, chia sẻ, điều phối và khai thác dữ liệu, nhưng đi xa hơn ở chỗ thiết kế cơ chế vận hành riêng cho Trung tâm. Hoạt động khai thác tại Trung tâm không chỉ là tiếp cận dữ liệu để sử dụng thông thường mà còn phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát, phát triển mô hình, sản phẩm và dịch vụ dữ liệu. Vì vậy, Dự thảo bổ sung cơ chế hỗ trợ khai thác như: kho dữ liệu chuyên đề, kho phân tích; môi trường khai thác dùng chung; mô hình kết nối “một cửa”; ưu tiên băng thông, năng lực xử lý và quyền truy cập cho nhiệm vụ thí điểm; kiểm soát chặt việc truy cập, truy xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh.

Về chia sẻ dữ liệu, Điều 7 cụ thể hóa cơ chế chia sẻ dữ liệu theo Điều 17 Luật Dữ liệu, nhưng giải quyết khoảng trống hiện nay là thiếu cơ chế phân loại dữ liệu theo mục đích chia sẻ, thiếu điều kiện chia sẻ tương ứng và thiếu hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia sẻ trong môi trường Trung tâm. Dự thảo Nghị định quy định theo hướng xây dựng hạ tầng và nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu, từ đó tăng tính minh bạch, bình đẳng, giảm thao tác thủ công, tăng khả năng giám sát, truy vết và bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình chia sẻ.

Về Giao dịch dữ liệu, Điều 8 cụ thể hóa quy định của Luật Dữ liệu về sàn dữ liệu. Dự thảo xác định rõ bản chất hoạt động giao dịch dữ liệu của Trung tâm, bao gồm: niêm yết dữ liệu; chào bán, trao đổi dữ liệu; quy tắc giao dịch; giám sát, lưu vết giao dịch; xác minh, xác thực, xác nhận dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ tuân thủ. Đồng thời, dự thảo Nghị định bổ sung cơ chế thu phí và các cấu phần phí để bảo đảm nguồn lực vận hành sàn, nâng cao chất lượng hỗ trợ giao dịch và kiểm soát rủi ro.

Về phát triển kinh tế dữ liệu, Điều 9 nhằm thể chế hóa chủ trương phát triển thị trường dữ liệu và kinh tế dữ liệu. Dự thảo không chỉ dừng ở định hướng mà thiết lập Khung vận hành kinh tế dữ liệu và Khung kinh tế dữ liệu, xác định trụ cột, hoạt động trọng tâm, cơ chế huy động nguồn lực, cơ chế đo lường và công bố kết quả.

Ý nghĩa của nhóm quy định này là chuyển dữ liệu từ “tài nguyên” sang “tài sản” có thể tạo giá trị, đồng thời giúp Trung tâm có công cụ điều phối, đánh giá tác động và triển khai đồng bộ.

1-1776821277.jpg

Ảnh minh họa

Nhóm quy định mang tính chất đột phá

Thứ nhất, theo quy định tại Dự thảo, cho phép Trung tâm thu thập, tạo lập dữ liệu hành chính theo cơ chế tích hợp, đồng bộ, hình thành dòng dữ liệu đầu vào ổn định, đúng chuẩn, phục vụ phát triển kinh tế dữ liệu.

Thứ hai, Trung tâm được ưu tiên quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác để phục vụ nghiên cứu, dự báo, thử nghiệm và phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Thứ ba, dự thảo Nghị định thiết kế mô hình hỗ trợ khai thác “một cửa” và cơ chế ưu tiên tài nguyên hạ tầng, giúp giảm độ trễ, giảm phụ thuộc vào nhiều đầu mối và tăng tốc triển khai nhiệm vụ sáng tạo.

Thứ tư, dự thảo Nghị định đưa ra danh mục hoạt động tạo giá trị gia tăng từ dữ liệu như phân tích, tổng hợp, làm giàu, trung gian dữ liệu, cung cấp bộ dữ liệu ẩn danh, phát triển nền tảng, mô hình hóa, dự báo, sàn dữ liệu… Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để rút gọn thủ tục và đẩy nhanh thương mại hóa.

Thứ năm, Dự thảo bổ sung cơ chế tài chính cho sàn giao dịch dữ liệu, gồm phí niêm yết, phí giao dịch, phí dịch vụ hỗ trợ và các khoản thu hợp pháp khác, bảo đảm nguồn lực bền vững cho vận hành sàn.

Nội dung của Chương II quy định toàn bộ vòng đời dữ liệu trong hoạt động của Trung tâm, gồm: thu thập, tạo lập dữ liệu; khai thác dữ liệu; chia sẻ dữ liệu; giao dịch dữ liệu; phát triển kinh tế dữ liệu. Đây là Chương nền tảng vì quyết định khả năng hình thành dòng dữ liệu đầu vào, cơ chế khai thác giá trị và môi trường vận hành thị trường dữ liệu.

Link bài gốc Copy link https://bocongan.gov.vn/chinh-sach-phap-luat/bai-viet/de-xuat-co-che-thu-thap-tao-lap-khai-thac-chia-se-giao-dich-du-lieu-va-kinh-te-du-lieu-1776325254

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên...

Phân công soạn thảo 9 dự án luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 701/QÐ-TTg ngày 20/4/2026 phân công cơ quan chủ...

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản...

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra...

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các...

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự...

Mới cập nhật
Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

26 phút trước Diễn đàn - Luật gia

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

37 phút trước Khoa học Pháp Lý

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay