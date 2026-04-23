Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Phiên bản mới: Tái cấu trúc toàn diện, giá trị công nghệ nằm ở sự thụ hưởng

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương và các nghị quyết của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tập trung nguồn lực, triển khai hạ tầng số và các hệ thống dữ liệu cốt lõi.

Cơ sở dữ liệu CSDL quốc gia về pháp luật được xây dựng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc nhằm cung cấp chính xác, kịp thời văn bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau hơn một thập kỷ vận hành và không ngừng hoàn thiện (từ năm 2015), hệ thống tiếp tục được nâng cấp lên phiên bản mới với năng lực xử lý và khai thác dữ liệu chuẩn hóa, khoa học hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác khai thác, tra cứu văn bản QPPL trên môi trường số.

CSDL quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành "dữ liệu có cấu trúc", cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai Tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.

Qua đó, phiên bản mới này giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản QPPL được trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật Việt Nam; giúp cơ quan nhà nước quản lý hệ thống văn bản QPPL, hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Trong giai đoạn tới, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược: (1) Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; (2) Phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; (3) Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo pháp lý; (4) Hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; (5) kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội.

Từ ngày 23/4/2026, CSDLQG về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/

Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy rà soát hệ thống văn bản QPPL

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL bao gồm chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia và Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

Trong đó, chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia hỗ trợ các cơ quan, đơn vị dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu và phương thức thực hiện một cách kịp thời-thống nhất-chính xác.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL-một giải pháp chuyển đổi số toàn diện góp phần hoàn thiện Nền tảng số pháp luật Việt Nam giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu theo hệ thống biểu mẫu thống nhất; dễ dàng tổng hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị rà soát; theo dõi tiến độ rà soát theo thời gian thực; kết xuất báo cáo nhanh chóng, chính xác; bảo đảm tính thống nhất của kết quả tổng rà soát trên toàn quốc.

Đối với Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, toàn diện ý nghĩa, yêu cầu, cách thức, phương pháp thực hiện. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng, đồng bộ, khoa học nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Hội nghị được thực hiện trực tiếp và kết hợp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, để truyền tải sâu rộng nhất các nội dung hướng dẫn tổng rà soát tới các cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên toàn quốc./.