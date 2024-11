Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ với chủ đề "Chính sách và hướng tiếp cận nhằm đảm bảo quan hệ thương mại mang lại lợi ích chung".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự Hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến có Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington tổ chức.

Hội nghị là dịp thảo luận kịp thời về các chính sách và phương hướng mà cả Chính phủ và khu vực tư nhân cần thực hiện để bảo đảm quan hệ thương mại và đầu tư đôi bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hội nghị tập trung thảo luận vào nhu cầu ban hành quy định hợp lý, khai thác toàn bộ tiềm năng của nền kinh tế số, giải quyết các nhu cầu an ninh năng lượng và phát triển với các hành động thực tế, duy trì năng lực cạnh tranh thông qua tăng năng suất và giảm rủi ro, cũng như củng cố khả năng huy động nguồn lực, sản xuất và chuỗi cung ứng.

Sự tham dự của các đại biểu là minh chứng cho quyết tâm phát huy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt là đối với các lĩnh vực cụ thể trên tinh thần Tuyên bố chung Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ với 10 trụ cột, trong đó quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư tiếp tục là "động cơ vĩnh cửu, trụ cột chính"; hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực đột phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thương mại là lĩnh vực hợp tác kinh tế lớn nhất, thành công nhất trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kinh tế Việt Nam hướng tới sự tăng trưởng chưa từng có

Theo các ý kiến tại Hội nghị, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai, là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Với Hoa Kỳ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong mười đối tác thương mại lớn nhất. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt kỷ lục 110,8 tỷ USD năm 2023 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024 với kim ngạch hai chiều 10 tháng đầu năm đạt 110,9 tỷ USD.

Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Hoa Kỳ, trong khi các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển và chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam. Tính đến tháng 10/2024, Hoa Kỳ có 1.400 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 12 tỷ USD, đứng thứ 11/148 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng hoạt động sang Hoa Kỳ, mang lại lợi ích chung đan xen.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu trực tuyến về cơ hội mở rộng quan hệ thương mại: "Sự hợp tác giữa hai nước và các mối quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp của chúng ta đang sôi động, mạnh mẽ hơn bao giờ hết và mang lại lợi ích thực sự cho cả người dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là điều mà tôi đã chứng kiến trong ba chuyến thăm Việt Nam với vai trò Bộ trưởng Ngoại giao".

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời điểm của sự chuyển đổi trên toàn cầu, Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới. Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Chính phủ Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Sau 7 năm tổ chức thành công, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ đã trở thành một sự kiện được mong đợi hằng năm của cộng đồng doanh nghiệp hai bên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công chia sẻ, sau 7 năm tổ chức thành công, Hội nghị đã trở thành một sự kiện được mong đợi hằng năm của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Hội nghị không chỉ là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp hai nước, mà còn là diễn đàn để chúng ta cùng tìm ra những hướng đi mới, những cơ hội hợp tác tiềm năng và cách thức vượt qua các thách thức hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực: Thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương; khai phá tiềm năng của kinh tế số; bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì khả năng cạnh tranh.

Chủ tịch AmCham Joseph Uddo nhấn mạnh, với việc nâng cấp quan hệ vào năm ngoái và sự thay đổi chính quyền tại Hoa Kỳ, đây là thời điểm quan trọng và cơ hội tuyệt vời để cải thiện khung chính sách, thu hút thêm nhà đầu tư mới cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại Việt Nam tiếp tục phát triển. Việc giải quyết các vấn đề quan trọng được nêu tại hội nghị này sẽ cải thiện điều kiện kinh doanh, thúc đẩy khu vực tư nhân, bảo đảm phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời đẩy mạnh thịnh vượng tại Việt Nam. Các nhà tài trợ lớn đều tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

Ông Chip Kaye – Chủ tịch Tập đoàn Warburg Pincus cho rằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đang cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam củng cố hạ tầng kinh tế, đẩy mạnh hội nhập và dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam hướng tới sự tăng trưởng chưa từng có. Ông khẳng định những cam kết, tầm nhìn chiến lược và các chính sách phù hợp của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số đã mở đường cho sự phát triển đáng ngưỡng mộ của Việt Nam và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà các khoản đầu tư của Warburg Pincus là một minh chứng. Từ năm 2013 tới nay, Warburg Pincus đã có danh mục đầu tư 2 tỷ USD tại Việt Nam và sẵn sàng tiếp tục hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu trực tuyến, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh trong thời điểm của sự chuyển đổi trên toàn cầu, Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đưa hợp tác thành các dự án, chương trình, sản phẩm cụ thể

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thương mại là lĩnh vực hợp tác kinh tế lớn nhất, thành công nhất trong quan hệ hai nước. Hợp tác thương mại đi đôi với thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư; đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam đến nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng nhưng cũng là sự nỗ lực lớn mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Cảm ơn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm cao mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cách đây gần 80 năm, ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi Tổng thống Harry Truman bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đất nước trải qua nhiều đau thương, mất mát nhất sau chiến tranh thế giới thứ 2, trải qua nhiều cuộc chiến tranh, bị bao bây, cấm vận trong thời gian dài, Thủ tướng vui mừng nhận thấy, sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2024), thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện rồi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai", với rất nhiều nỗ lực của cả hai bên, qua nhiều thăng trầm và đột phá, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng tốt đẹp như ngày nay.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công chia sẻ, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ không chỉ là cơ hội để kết nối các doanh nghiệp hai nước, mà còn là diễn đàn để chúng ta cùng tìm ra những hướng đi mới, những cơ hội hợp tác tiềm năng và cách thức vượt qua các thách thức hiện nay - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cảm ơn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, hai bên đã tích cực xây dựng các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, Thủ tướng đánh giá hai nước đã tiến một bước rất xa và trong quan hệ song phương, có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Thủ tướng dành nhiều thời gian chia sẻ với các đại biểu về con đường phát triển, các yếu tố nền tảng, trụ cột, các chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam về đối ngoại và hội nhập, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng. Trong đó, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam "coi con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu, là động lực, nguồn lực cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần" cũng phù hợp xu hướng thế giới hiện nay.

Thủ tướng cho biết, sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Đối tác hiến lược và Đối tác toàn diện với 32 quốc gia; đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, đổ nát sau chiến tranh, Việt Nam đã thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, kim ngạch thương mại năm nay ước sẽ đạt gần 800 tỷ USD; hiện đã thu hút hơn 400 tỷ USD đầu tư nước ngoài, riêng năm nay cố gắng thu hút 40 tỷ USD vốn FDI, giải ngân đạt hơn 25 tỷ USD.

Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam không ngừng được cải thiện, tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng hạnh phúc năm 2024. Những thành quả có được nhờ sự nỗ lực của Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ.

Thủ tướng cho biết thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh" để giảm thời gian, chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tăng năng suất lao động, tạo không gian phát triển mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Việt Nam ưu tiên cho tăng trưởng, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và thúc đẩy các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. Đồng thời, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển những ngành, lĩnh vực mới nổi như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật với tinh thần "đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để phát triển".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam cũng đang tập trung triển khai các dự án lớn mang tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế" như nhà máy điện nguyên tử, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, các sân bay, cảng biển lớn, hệ thống đường bộ cao tốc, phát triển cả 5 loại hình giao thông vận tải, các trung tâm trung chuyển quốc tế…; bảo đảm cung ứng đủ điện; xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia; khai thác các không gian phát triển mới như không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển…

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực ưu tiên nói trên. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị phía Hoa Kỳ khẩn trương xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi bỏ các hạn chế liên quan xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam, vì lợi ích chung của cả hai đất nước và nhân dân hai nước, trong đó có việc khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn, chất độc da cam tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, với nhiều vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được, không quốc gia nào an toàn nếu quốc gia khác vẫn còn chiến tranh, xung đột, mất mát. Cùng với đó là nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hoa Kỳ khẩn trương xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi bỏ các hạn chế liên quan xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Những vấn đề trên đây có tác động, ảnh hưởng sâu rộng, toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, mọi quốc gia, mọi người dân trên thế giới. Vì vậy, cần có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế. Thủ tướng mong Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục cách tiếp cận này và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tích cực hợp tác, tham gia giải quyết các vấn đề nói trên.

Chia sẻ những nội dung trên với mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ yên tâm tăng cường hợp tác, đầu tư với Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc, kịp thời trong việc triển khai các hoạt động hợp tác.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm nguồn lực bắt đầu từ tư duy, tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp; "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, "cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào".

Một lần nữa cảm ơn sự có mặt của các đại biểu và đề nghị tăng cường hợp tác, hỗ trợ với Việt Nam trong góp ý hoàn thiện chính sách, dành nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, Thủ tướng cho rằng sự có mặt này sẽ càng ý nghĩa hơn nếu biến thành các chương trình, dự án, sản phẩm cụ thể và hiệu quả cân đong đo đếm được, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân, đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.