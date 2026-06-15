Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

15:09 15/06/2026
Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).
1-1781511254.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đổi mới tư duy, đổi mới cách làm

Chúc mừng toàn thể phóng viên, biên tập viên, người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả rất đáng mừng. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần đồng hành, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là: Phải đổi mới tư duy, hành động-đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội, tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện.

2-1781511263.png

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng toàn thể phóng viên, biên tập viên, người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan, thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7, 8, 9, 10, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 127 luật và 36 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Nhấn mạnh có được kết quả trên có sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

Đặc biệt, nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén.

3-1781511262.png

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại - Ảnh: TTXVN

Thay mặt Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trân trọng cảm ơn, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện hai mục tiêu 100 năm (trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045).

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành nhiều luật và các nghị quyết quan trọng. Chính phủ sẽ có các nghị định, các bộ, ngành sẽ có các thông tư để triển khai, góp phần đưa luật, nghị định, thông tư vào cuộc sống; qua đó tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Nêu rõ các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ Luật Báo chí số 126 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc.”

Thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa

Báo cáo về hoạt động báo chí thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trải qua hơn 1 thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới; đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội như: Chăm lo hỗ trợ đồng bào nghèo, trẻ em nghèo, phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao…

Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí (gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình), giảm 189 cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh, yêu cầu về chuẩn hóa và tính trung thực của thông tin, đòi hỏi báo chí phải khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống tin cậy của bạn đọc.

4-1781511263.png

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu chụp ảnh chung. - Ảnh: TTXVN

Vì vậy, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí cần chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/thu-tuong-chinh-phu-va-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-lanh-dao-cac-co-quan-bao-chi-102260614181417907.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thủ tướng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi

Sáng 13/6, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM...

Vinamik mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên” Sự kiện - Chính sách
Vinamik mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên”

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ...

Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam ký Quy chế phối hợp tăng cường nguồn lực, thúc đẩy hoạt động cộng đồng và bảo đảm an ninh xã hội Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam ký Quy chế phối hợp tăng cường nguồn lực, thúc đẩy hoạt động cộng đồng và bảo đảm an ninh xã hội

(Pháp lý). Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và...

Tăng tốc triển khai Nghị quyết 57: Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số Sự kiện - Chính sách
Tăng tốc triển khai Nghị quyết 57: Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị,...

Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Sự kiện - Chính sách
Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Sáng 09/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Bảo...

Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á Sự kiện - Chính sách
Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á

Chỉ còn ít ngày nữa, Diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân Venture Forum 2026...

Mới cập nhật
Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý). Bài viết đi sâu phân tích nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, gắn với những vấn đề như hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công: Thực tiễn và yêu cầu mới

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công: Thực tiễn và yêu cầu mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Kết luận Trung ương và các nghị quyết Chính phủ năm 2026, việc sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở, đất đai, phương tiện, thiết bị) đang trở thành “nút thắt” then chốt quyết định thành bại của cải cách.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

VCCI làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: Tháo gỡ ‘áp lực kép’ cho doanh nghiệp tư nhân

VCCI làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: Tháo gỡ ‘áp lực kép’ cho doanh nghiệp tư nhân

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Một số vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Một số vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Trong những năm qua, việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) trong công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện. Cơ quan điều tra các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với các cơ quan tư pháp và các ban, ngành có liên quan đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới.

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Thủ tướng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi

Thủ tướng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi

Sáng 13/6, tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nhà ở cho thuê; xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group

Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group

Ngày 13/6, Sun Group chính thức mở đăng ký chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature: Một Dấu Ấn - Vạn Đặc Quyền, cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng và tận hưởng đặc quyền trên toàn hệ sinh thái từ hàng không, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tới y tế, bất động sản và tài chính.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay