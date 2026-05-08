Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh - Quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

15:12 08/05/2026
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda tại Cebu, Philippines.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu tham vọng, mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á tiếp tục được củng cố và mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tại cuộc làm việc mới đây, Lê Minh Hưng đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực và hiệu quả của ADB đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn, đặc biệt là các dự án hạ tầng quy mô lớn, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, các nguồn vốn viện trợ và vay ưu đãi từ ADB có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là kênh hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách giúp Việt Nam tiếp cận các mô hình phát triển tiên tiến, bền vững.

2-1778228166.jpg

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda (Ảnh: VGP)

Việc ADB chủ động khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 – 2031 được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược này cần bám sát các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, người đứng đầu Chính phủ đề nghị ADB tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các dự án sử dụng vốn vay. Trên thực tế, một số dự án vẫn gặp khó khăn về thủ tục, giải ngân chậm hoặc chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Việc cải thiện những điểm nghẽn này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà tài trợ quốc tế.

Một trong những đề xuất quan trọng được Thủ tướng đưa ra là mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Trong bối cảnh các nguồn vốn ưu đãi truyền thống có xu hướng thu hẹp khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, việc phát triển các cơ chế tài chính mới là yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, ADB được kỳ vọng sẽ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực then chốt như xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực không chỉ mang tính cấp bách mà còn quyết định chất lượng tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực, đề nghị ADB thúc đẩy mạnh mẽ hơn các sáng kiến trong khuôn khổ ASEAN và Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS). Những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kết nối hạ tầng và thương mại khu vực được xem là các trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập của Việt Nam.

Về phía ADB, Masato Kanda đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ từ phía Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Ông khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Chủ tịch ADB, Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 – 2031 sẽ được xây dựng trên cơ sở bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời phản ánh các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và số hóa nền kinh tế. ADB cũng cam kết sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án, rút ngắn thời gian giải ngân và tăng tính linh hoạt trong sử dụng vốn.

Đáng chú ý, ADB đang hướng tới việc phát triển các công cụ tài chính mới, phù hợp hơn với nhu cầu của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Những đổi mới này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp cận nguồn lực tài chính một cách hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai các dự án lớn.

Có thể thấy, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc củng cố và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có tầm quan trọng chiến lược trong dài hạn. Sự đồng hành của ADB sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng, góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Theo doanhnghiephoinhap.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doanhnghiephoinhap.vn/thu-tuong-chinh-phu-le-minh-hung-adb-se-tiep-tuc-la-doi-tac-tin-cay-cua-viet-nam-trong-ky-nguyen-phat-trien-moi-134752.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây...

Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi Kinh doanh - Quốc tế
Tính tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA: Phân tích từ góc độ thể chế và thực thi

(Pháp lý). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã bước sang một giai đoạn mang...

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Kinh doanh - Quốc tế
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận...

Ý nghĩa đằng sau việc Nhật Bản cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Kinh doanh - Quốc tế
Ý nghĩa đằng sau việc Nhật Bản cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang cung cấp khoảng 35 - 40% sản lượng xăng dầu cả nước....

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại...

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao Kinh doanh - Quốc tế
Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm...

Mới cập nhật
Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

11 giờ tới Diễn đàn - Luật gia

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

7 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

10 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, ngày 06/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Bandi Sanjay Kumar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi toàn diện. Trọng tâm của đợt cải cách này là xóa bỏ cơ chế hỗ trợ dàn trải, thay thế bằng các công cụ thực chất như tín dụng dựa trên dữ liệu, cơ chế voucher và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo "sống còn".

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong kỷ nguyên mới

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong kỷ nguyên mới

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đặt Đại hội XI trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay