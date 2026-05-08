Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda tại Cebu, Philippines.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu tham vọng, mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á tiếp tục được củng cố và mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tại cuộc làm việc mới đây, Lê Minh Hưng đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực và hiệu quả của ADB đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn, đặc biệt là các dự án hạ tầng quy mô lớn, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, các nguồn vốn viện trợ và vay ưu đãi từ ADB có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là kênh hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách giúp Việt Nam tiếp cận các mô hình phát triển tiên tiến, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda (Ảnh: VGP)

Việc ADB chủ động khởi động xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 – 2031 được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến lược này cần bám sát các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, người đứng đầu Chính phủ đề nghị ADB tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các dự án sử dụng vốn vay. Trên thực tế, một số dự án vẫn gặp khó khăn về thủ tục, giải ngân chậm hoặc chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Việc cải thiện những điểm nghẽn này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà tài trợ quốc tế.

Một trong những đề xuất quan trọng được Thủ tướng đưa ra là mở rộng các công cụ tài chính linh hoạt, đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam. Trong bối cảnh các nguồn vốn ưu đãi truyền thống có xu hướng thu hẹp khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, việc phát triển các cơ chế tài chính mới là yêu cầu cấp thiết.

Bên cạnh đó, ADB được kỳ vọng sẽ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách trong các lĩnh vực then chốt như xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là những lĩnh vực không chỉ mang tính cấp bách mà còn quyết định chất lượng tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực, đề nghị ADB thúc đẩy mạnh mẽ hơn các sáng kiến trong khuôn khổ ASEAN và Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS). Những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kết nối hạ tầng và thương mại khu vực được xem là các trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập của Việt Nam.

Về phía ADB, Masato Kanda đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ từ phía Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Ông khẳng định ADB sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Chủ tịch ADB, Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2027 – 2031 sẽ được xây dựng trên cơ sở bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời phản ánh các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và số hóa nền kinh tế. ADB cũng cam kết sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án, rút ngắn thời gian giải ngân và tăng tính linh hoạt trong sử dụng vốn.

Đáng chú ý, ADB đang hướng tới việc phát triển các công cụ tài chính mới, phù hợp hơn với nhu cầu của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Những đổi mới này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp cận nguồn lực tài chính một cách hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai các dự án lớn.

Có thể thấy, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc củng cố và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn có tầm quan trọng chiến lược trong dài hạn. Sự đồng hành của ADB sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng, góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.