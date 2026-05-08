Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi toàn diện. Trọng tâm của đợt cải cách này là xóa bỏ cơ chế hỗ trợ dàn trải, thay thế bằng các công cụ thực chất như tín dụng dựa trên dữ liệu, cơ chế voucher và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo "sống còn".

Dự thảo Luật sửa đổi được kỳ vọng là "đòn bẩy thể chế" để khơi thông nguồn lực cho khu vực chiếm 98% tổng số doanh nghiệp nhưng đang gánh chịu nhiều tổn thương.

Dù đem đến nhiều kỳ vọng, tuy nhiên, sau hơn 8 năm đi vào thực tiễn, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy nhiều bất cập, cần sớm được sửa đổi để khơi thông nguồn lực

Tháo gỡ "điểm nghẽn" vốn: Không còn lệ thuộc tài sản thế chấp

Hiện tại, dư nợ tín dụng cho DNNVV chỉ chiếm khoảng 20% toàn hệ thống. Để phá vỡ rào cản này, dự thảo Luật đưa ra giải pháp mang tính đột phá:

Thí điểm cơ chế Sandbox: Cho phép các tổ chức tín dụng cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền của doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo.

Đổi mới quỹ hỗ trợ: Cải cách các quỹ bảo lãnh tín dụng và mở rộng ưu đãi thuế để dòng vốn thực sự chảy tới doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thay đổi tư duy: Từ "hành chính" sang "voucher"

Cách thức hỗ trợ cũ nặng về thủ tục "xin - cho" sẽ được thay thế bằng tư duy thị trường:

Cơ chế Voucher: Doanh nghiệp được trao quyền chủ động chọn dịch vụ hỗ trợ (tư vấn, kế toán, công nghệ) thông qua phiếu mua dịch vụ, thay vì thụ động nhận phân bổ từ cơ quan quản lý.

Đơn giản hóa tiêu chí: Ưu tiên sử dụng doanh thu và lao động để xác định đối tượng, loại bỏ các quy định chồng chéo gây khó cho khâu tiếp cận.

Hỗ trợ theo kết quả: Tiền ngân sách chỉ được giải ngân dựa trên tác động thực tế và giá trị gia tăng mà doanh nghiệp tạo ra, thay vì phân bổ theo đầu vào như trước.

Ưu tiên doanh nghiệp xanh và chuyển đổi số

Luật sửa đổi sẽ không quy định "cứng" các chương trình mà trao quyền linh hoạt cho Chính phủ.

Nhóm ưu tiên rõ nét: Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp yếu thế và đặc biệt là các đơn vị đi theo **mô hình kinh tế xanh, chuyển đổi số.

Mô hình "một cửa": Đề xuất thiết lập các điểm hỗ trợ tập trung tại địa phương để cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Đây không chỉ là việc sửa đổi kỹ thuật pháp lý mà là cuộc cách mạng về cách Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là giúp DNNVV không chỉ "sống sót" mà phải đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.