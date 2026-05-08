Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

15:31 08/05/2026
Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi toàn diện. Trọng tâm của đợt cải cách này là xóa bỏ cơ chế hỗ trợ dàn trải, thay thế bằng các công cụ thực chất như tín dụng dựa trên dữ liệu, cơ chế voucher và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo "sống còn".

Dự thảo Luật sửa đổi được kỳ vọng là "đòn bẩy thể chế" để khơi thông nguồn lực cho khu vực chiếm 98% tổng số doanh nghiệp nhưng đang gánh chịu nhiều tổn thương.

Dù đem đến nhiều kỳ vọng, tuy nhiên, sau hơn 8 năm đi vào thực tiễn, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cho thấy nhiều bất cập, cần sớm được sửa đổi để khơi thông nguồn lực (Ảnh minh họa)

Tháo gỡ "điểm nghẽn" vốn: Không còn lệ thuộc tài sản thế chấp

Hiện tại, dư nợ tín dụng cho DNNVV chỉ chiếm khoảng 20% toàn hệ thống. Để phá vỡ rào cản này, dự thảo Luật đưa ra giải pháp mang tính đột phá:

Thí điểm cơ chế Sandbox: Cho phép các tổ chức tín dụng cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền của doanh nghiệp thay vì chỉ nhìn vào tài sản đảm bảo.

Đổi mới quỹ hỗ trợ: Cải cách các quỹ bảo lãnh tín dụng và mở rộng ưu đãi thuế để dòng vốn thực sự chảy tới doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thay đổi tư duy: Từ "hành chính" sang "voucher"

Cách thức hỗ trợ cũ nặng về thủ tục "xin - cho" sẽ được thay thế bằng tư duy thị trường:

Cơ chế Voucher: Doanh nghiệp được trao quyền chủ động chọn dịch vụ hỗ trợ (tư vấn, kế toán, công nghệ) thông qua phiếu mua dịch vụ, thay vì thụ động nhận phân bổ từ cơ quan quản lý.

Đơn giản hóa tiêu chí: Ưu tiên sử dụng doanh thu và lao động để xác định đối tượng, loại bỏ các quy định chồng chéo gây khó cho khâu tiếp cận.

Hỗ trợ theo kết quả: Tiền ngân sách chỉ được giải ngân dựa trên tác động thực tế và giá trị gia tăng mà doanh nghiệp tạo ra, thay vì phân bổ theo đầu vào như trước.

Ưu tiên doanh nghiệp xanh và chuyển đổi số

Luật sửa đổi sẽ không quy định "cứng" các chương trình mà trao quyền linh hoạt cho Chính phủ.

Nhóm ưu tiên rõ nét: Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp yếu thế và đặc biệt là các đơn vị đi theo **mô hình kinh tế xanh, chuyển đổi số.

Mô hình "một cửa": Đề xuất thiết lập các điểm hỗ trợ tập trung tại địa phương để cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Đây không chỉ là việc sửa đổi kỹ thuật pháp lý mà là cuộc cách mạng về cách Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là giúp DNNVV không chỉ "sống sót" mà phải đủ sức tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

THÔNG ĐIỆP CẢI CÁCH

"Hỗ trợ phải đi vào thực chất" – Đó là thông điệp xuyên suốt của dự thảo Luật sửa đổi lần này. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam đang tiến tới một hệ sinh thái kiến tạo bền vững, lấy hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Một đạo luật hiện đại không chỉ tháo gỡ rào cản, mà phải mở ra dư địa phát triển mới. Khi những "nút thắt" thể chế được khơi thông, khu vực kinh tế tư nhân sẽ thực hiện đúng sứ mệnh là trụ cột vững chãi nhất của nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - "đại sứ" của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, ngày 06/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Bandi Sanjay Kumar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đặt Đại hội XI trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử.

