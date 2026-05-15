Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số và những vấn đề pháp lý đặt ra trong kỷ nguyên số

14:32 15/05/2026
(Pháp lý). Ngày 15/5 tại Hà Nội, Trường Đại học Luật TP HCM tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ II với chủ đề: “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý”, tiếp nối thành công của Hội thảo quốc tế lần thứ I được tổ chức tại TP HCM trước đó. Hội thảo thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, luật sư, doanh nghiệp cùng thảo luận các vấn đề cấp bách về bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ toàn cầu.
a1-1778830584.png

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh – nhấn mạnh, dữ liệu cá nhân không còn đơn thuần là thông tin riêng tư mà đã trở thành tài sản đặc biệt, gắn trực tiếp với quyền con người, quyền công dân và sự an toàn của cá nhân trong môi trường số. Ông cho biết, việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là bước ngoặt pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc xây dựng khuôn khổ pháp luật hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển số bền vững, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dân trước các nguy cơ rò rỉ, mua bán dữ liệu trái phép.

1-1778830593.jpg

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu khai mạc

TS. Sơn cũng chỉ rõ, dù luật đã có, nhưng việc đưa các quy định pháp luật vào cuộc sống còn gặp nhiều thách thức, đặc biệt trong việc kiểm soát các hành vi vi phạm liên quan đến thu thập, khai thác và lạm dụng dữ liệu cá nhân ngày càng tinh vi và phức tạp.

Các chuyên gia cảnh báo về tình trạng mua bán, rò rỉ dữ liệu cá nhân và lỗ hổng trong hệ thống pháp luật hiện hành

Trong phần tham luận, các chuyên gia đã cảnh báo về tình trạng mua bán, rò rỉ dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp. Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện tại của Việt Nam còn nhiều khoảng trống, chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, mô hình kinh doanh xuyên biên giới và các hình thức tấn công mạng tinh vi. Nhiều vụ việc rò rỉ dữ liệu chủ yếu xuất phát từ các tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo mật hoặc thiếu các chế tài xử lý nghiêm khắc.

TS. Trần Thanh Thảo, Giảng viên Khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng, hiện vẫn còn thiếu các quy định rõ ràng trong Bộ luật Hình sự về hành vi “cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân” hoặc các tội danh liên quan đến hành vi tấn công, xâm phạm dữ liệu. Ông dẫn chứng, các mô hình pháp lý của Pháp, Canada cho thấy việc bảo vệ hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến dữ liệu phải được quy định rõ ràng để xử lý nghiêm các hành vi cản trở, gây rối trật tự.

2-1778830594.png

TS. Trần Thanh Thảo, Giảng viên Khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TPHCM

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đề cập đến sự cần thiết của việc bổ sung các tội danh về vi phạm nghĩa vụ bảo mật, đảm bảo trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các vụ rò rỉ dữ liệu không chỉ bắt nguồn từ các cuộc tấn công mạng, mà còn do các tổ chức, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về bảo mật, khiến dữ liệu bị phát tán hoặc sử dụng trái phép.

TS. Trần Thị Thu Hà, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính, Nhà nước, nhấn mạnh, pháp luật hiện hành chủ yếu tập trung vào các vi phạm thủ tục hành chính, trong khi các hành vi xâm phạm trực tiếp quyền của chủ thể dữ liệu chưa được điều chỉnh đầy đủ. Điều này khiến cho việc xử lý các hành vi vi phạm còn nhiều bất cập, đặc biệt trong việc kiểm soát chuyển dữ liệu ra nước ngoài hoặc xử lý các trường hợp chuyển dữ liệu trái phép.

3-1778830595.png

TS. Trần Thị Thu Hà phát biểu tại Hội thảo

Bối cảnh quốc tế và kinh nghiệm các quốc gia phát triển trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu

Trong phần thảo luận về các xu hướng quốc tế, bà Mette Ekeroth, Phó Trưởng phái đoàn Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng niềm tin trong nền kinh tế số. Bà chia sẻ, dữ liệu chính là “mạch sống” của hệ sinh thái số, nhưng niềm tin mới là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của xã hội số. Để làm được điều này, cần có một hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đồng thời có khả năng hội nhập quốc tế.

4-1778830594.jpg

Bà Mette Ekeroth, Phó Trưởng phái đoàn Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Bà cũng khẳng định, Đan Mạch đã tiên phong trong việc sửa đổi luật bản quyền năm 2025, cho phép quyền sở hữu hình ảnh, giọng nói của cá nhân để đối phó với các mối đe dọa giả mạo danh tính bằng trí tuệ nhân tạo. Bà nhấn mạnh, pháp luật cần được cập nhật liên tục trước tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, để tránh các lỗ hổng pháp lý có thể bị lợi dụng.

Yêu cầu cấp bách sửa đổi, hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ dữ liệu

Trong các phiên thảo luận, các chuyên gia đều thống nhất rằng, để bảo vệ quyền con người trong môi trường số, Việt Nam cần sớm bổ sung các quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các bên xử lý dữ liệu, chế tài xử phạt phù hợp, và các cơ chế bồi thường thiệt hại hợp lý. Các đề xuất từ kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, Úc cho thấy, việc xây dựng cơ chế xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trách nhiệm quản trị dữ liệu là yếu tố then chốt để nâng cao tính phòng ngừa, đảm bảo trách nhiệm giải trình của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, các chuyên gia còn đề cập đến việc cần thiết phải mở rộng quyền của chủ thể dữ liệu, đặc biệt là quyền được thông báo khi dữ liệu bị vi phạm, quyền tiếp cận, chỉnh sửa và yêu cầu xóa dữ liệu.

5-1778830594.jpg

Quang cảnh Hội thảo

Các chuyên gia đều đồng tình rằng, bảo vệ dữ liệu không còn là vấn đề riêng tư cá nhân mà đã trở thành nội dung quan trọng trong quản trị quốc gia, an ninh dữ liệu, và sự phát triển của nền kinh tế số. PGS.TS. Phan Hoài Nam cùng các đồng nghiệp đề cập đến việc mức bồi thường thiệt hại hiện tại chưa đủ sức răn đe, cần mở rộng quyền quyết định mức bồi thường cho tòa án dựa trên thiệt hại thực tế.

6-1778830594.png

PGS.TS. Phan Hoài Nam, Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TPHCM

TS. Nguyễn Thị Phương Hoa cũng nhấn mạnh, quyền được thông báo khi xảy ra vi phạm dữ liệu là quyền đặc biệt quan trọng, cần được quy định rõ ràng, nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của các bên liên quan.

TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng – Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, cho rằng, Việt Nam cần sớm hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của bên thứ ba, nghĩa vụ minh bạch trong hoạt động xử lý dữ liệu, đồng thời thiết lập các cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý.

Các ý kiến đều thống nhất rằng, việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 là bước đi đúng hướng, nhưng để đạt được mục tiêu đề ra, cần có các giải pháp thực thi rõ ràng, trách nhiệm pháp lý cụ thể và chế tài xử phạt đủ mạnh. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật số.

7-1778830707.jpg

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM tặng hoa cho bà Mette Ekeroth, Phó Trưởng phái đoàn Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam

Đặc biệt, nhiều ý kiến nhận định rằng trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên có giá trị lớn, việc bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân không chỉ nhằm phòng ngừa các rủi ro xâm phạm quyền riêng tư mà còn góp phần xây dựng niềm tin số, tạo nền tảng cho các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ số phát triển ổn định, an toàn và minh bạch.

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan có thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động xử lý dữ liệu và nâng cao nhận thức pháp lý của cộng đồng về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số hiện nay.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, GS.TS. Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM đánh giá cao những đóng góp học thuật và thực tiễn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và diễn giả tham dự Hội thảo; đồng thời khẳng định các kết quả nghiên cứu và kiến nghị được trao đổi tại Hội thảo sẽ là nguồn tư liệu khoa học quan trọng cho quá trình hoàn thiện và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam trong thời gian tới.

Sự kiện Hội thảo quốc tế lần thứ II về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số tại Hà Nội đã thành công trong việc tạo ra diễn đàn uy tín, góp phần định hướng các chính sách pháp luật phù hợp xu thế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu, phát triển các giải pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số, hướng tới một xã hội số phát triển bền vững, minh bạch và tin cậy.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội thảo quốc tế ĐH Luật TP.HCM bảo vệ dữ liệu cá nhân
Cùng chủ đề
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị Diễn đàn - Luật gia
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ...

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa...

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp. Đại hội đã vinh dự được đón Tổng...

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong...

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế Diễn đàn - Luật gia
Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức...

Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia Diễn đàn - Luật gia
Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận...

Mới cập nhật
Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

Thể chế cho phát triển nhanh và bền vững thị trường dịch vụ tài chính trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(Pháp lý). Bài viết phân tích, đánh giá các khía cạnh, pháp lý của thể chế thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

Royal Boulevard - Mặt tiền vàng tại “thủ phủ thượng lưu” mới của Hải Phòng

Đại lộ Royal Boulevard là huyết mạch thương mại của đô thị đảo Vinhomes Royal Island - “thủ phủ thượng lưu mới” của Hải Phòng. Với lợi thế độc tôn về vị trí, nguồn khách sẵn có và hệ tiện ích đồng bộ, đại lộ này đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản dòng tiền khu vực phía Bắc.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

9 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa phải nâng chuẩn

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa phải nâng chuẩn

Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không nằm ở tuyên bố “cao cấp” tự xưng, mà từ trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức kiểm định uy tín. Ở vị thế anh cả, với gần 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự “cao cấp” với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

12 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Bàn thêm về nguyên tắc trung lập công nghệ và vai trò trong việc hoàn thiện pháp luật về tài sản mã hoá

Bàn thêm về nguyên tắc trung lập công nghệ và vai trò trong việc hoàn thiện pháp luật về tài sản mã hoá

(Pháp lý). Trong bối cảnh tài sản mã hoá (TSMH) phát triển mạnh mẽ và dần được pháp luật Việt Nam ghi nhận hợp pháp, nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh TSMH ngày càng trở nên cấp thiết.

12 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên dưới sự điều phối chung của MTTQ Việt Nam

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp. Đại hội đã vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội với nhiều điểm nhấn quan trọng, mang thông điệp mạnh mẽ đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Hành trình “cột mốc xanh” giữa biển khơi: Gửi gắm niềm tin, tình yêu biển đảo qua hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026

Trong không khí yên bình của biển cả, nơi những hòn đảo nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, hành trình MB HiGreen Trường Sa 2026 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim những người tham gia. Gần 1.000 hải lý trên tàu 571 không chỉ là hành trình chinh phục biển khơi mà còn là cuộc hành trình của cảm xúc, của tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương đất nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay