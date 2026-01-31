Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3

18:00 31/01/2026
Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện từ ngày 01/02 đến 31/03/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng, qua đó nhân đôi niềm vui chuyển đổi xanh nhân dịp Tết đến Xuân về.

“Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” là chương trình tri ân ý nghĩa VinFast dành tặng cho các khách hàng tin tưởng lựa chọn xe máy điện của hãng và góp phần đưa VinFast trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam. Chương trình cũng là lời chúc mừng năm mới may mắn và hanh thông của VinFast gửi đến tất cả khách hàng trên toàn quốc, qua đó tiếp thêm động lực mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam.

a2-1769868933.jpeg

Cụ thể, từ ngày 01/02/2026 đến hết ngày 31/03/2026, tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe máy điện hoặc xe đạp điện VinFast trên toàn quốc sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn trực tuyến, với cơ hội trúng 26 ô tô điện thông minh VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 30,6 tỷ đồng.

Các kỳ quay thưởng online sẽ được VinFast tổ chức định kỳ công khai trên website chính thức của hãng. Thời hạn quay thưởng sẽ kéo dài từ 01/02/2026 đến hết ngày 03/04/2026.

Thông qua chương trình, khách hàng sẽ không chỉ đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh, giảm ô nhiễm môi trường bằng những chiếc xe máy điện thông minh, hiện đại, mà còn có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô với 26 chiếc ô tô điện quốc dân VF 3 đang chờ đón.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường Việt Nam cho biết: Chúng tôi rất cảm kích trước sự tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ của người tiêu dùng trong năm 2025 để cùng làm nên kỷ lục doanh số hơn 400.000 xe máy điện VinFast bán ra thị trường. Với việc triển khai chương trình ‘Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe’, VinFast muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả khách hàng, đồng thời tạo thêm động lực để người tiêu dùng tiếp tục đồng hành cùng VinFast trong những hành trình bứt phá sắp tới.”

a1-1-1769868942.jpeg

Đầu năm 2026, VinFast đã chính thức bổ sung vào dải sản phẩm hiện có 4 mẫu xe máy điện mới, bao gồm 3 mẫu xe đổi pin Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp Amio. Song song đó, VinFast đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới hoàn thiện mạng lưới 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I/2026, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” với hơn 1.000 giải thưởng hấp dẫn, VinFast cũng đang triển khai đồng thời nhiều ưu đãi hấp dẫn theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, như mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, ưu đãi 6% giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ ngày 12/01 - 12/04/2026, miễn phí sạc pin đến 31/05/2027, miễn phí đổi pin 6 tháng với khách hàng cá nhân, miễn phí đổi pin 12 tháng cho tài xế tham gia nền tảng Xanh SM Platform…

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đại lý phân phối gần nhất, tham khảo website: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/xe-may-dien-vinfast.html hoặc tổng đài CSKH 1900 23 23 89./.

PV

