Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

14:36 10/11/2025
Với những thành tích xuất sắc và đóng góp trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn BRG vinh dự là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP. Hà Nội được Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua năm 2024.

Cờ Thi đua của Chính phủ là hình thức khen thưởng cao quý trong hệ thống khen thưởng quốc gia dành cho tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và thành tựu của Tập đoàn BRG trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng đến hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tập đoàn BRG là tập đoàn kinh tế duy nhất của TP. Hà Nội được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ năm 2024

Danh hiệu này không chỉ khẳng định vị thế Tập đoàn Kinh tế Dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam của Tập đoàn BRG mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình hơn 30 năm phát triển kiên định với mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn “Hội nhập Quốc tế - Going Global”, luôn tiên phong hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới để mang sản phẩm và dịch vụ tốt nhất toàn cầu đến Việt Nam và đưa thương hiệu Việt Nam ra quốc tế.

Trong hành trình đó, Tập đoàn BRG đã không ngừng kiến tạo những công trình di sản, mang giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững. Bên cạnh các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang định hình chuẩn mực mới tại các thành phố lớn hay điểm du lịch nổi tiếng, Tập đoàn BRG còn chú trọng kiến tạo các tổ hợp thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế tại những vùng đất còn hoang sơ, góp phần đánh thức tiềm năng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp thiết thực cho an sinh, cộng đồng.

Kiến tạo sinh kế mới trên những vùng đất hoang sơ

Ngay từ những ngày đầu, Tập đoàn BRG đã thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn khi luôn dày công tìm kiếm và đánh thức tiềm năng của những vùng đất ít giá trị kinh tế, biến những nơi hoang sơ thành điểm đến nhộn nhịp, góp phần thay đổi bức tranh kinh tế và đời sống của cư dân địa phương.

Một trong những minh chứng tiêu biểu nhất cho tầm nhìn này là Tổ hợp thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Legend Valley Country Club. Từ một vùng đầm lầy nơi người dân địa phương chỉ có thể khai thác đá vôi hay rời quê hương để tìm kế sinh nhai, Tập đoàn BRG đã hợp tác với Công ty thiết kế sân gôn hàng đầu thế giới Nicklaus Design để tạo dựng một “Thiên đường” cho khách du lịch gôn - một phân khúc cao cấp có sức chi tiêu lớn.

Giá trị mà sân gôn Thiên đường - Legend Valley Country Club mang lại không chỉ dừng ở việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đem lại sinh kế cho người dân, cho lực lượng lao động trẻ cơ hội an cư lạc nghiệp tại chính quê hương mình, mà còn góp phần bảo tồn thiên nhiên, mở ra tương lai bền vững cho cả một vùng đất.

Tổ hợp Legend Valley Country Club gồm sân gôn 18 hố đạt chuẩn thi đấu quốc tế, khách sạn sang trọng Legend Valley Hotel và công viên vui chơi giải trí Bright Park sẽ mang đến trải nghiệm đa dạng, vô cùng thú vị cho du khách

Tương tự, tổ hợp thể thao và nghỉ dưỡng Golden Sands Golf Resort với sân gôn quốc tế 36 hố và các dịch vụ ẩm thực, lưu trú cũng đã giúp cho TP Huế ghi dấu trên bản đồ gôn thế giới, mang du khách trong và ngoài nước đến vùng biển tuyệt đẹp nhưng chưa phát triển du lịch tại hai xã Vinh Thanh và Vinh Xuân (nay là Phú Vinh).  

Golden Sands Golf Resort đem đến cho Huế một sản phẩm du lịch cao cấp mới, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, góp phần thúc đẩy sự phát triển về du lịch, kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của toàn quốc nói chung.

Kiến tạo những chuẩn mực mới nâng tầm vị thế quốc gia

Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế trên những vùng đất chưa khai phá, Tập đoàn BRG còn tiên phong định nghĩa lại khái niệm sang trọng và kiến tạo nên những chuẩn mực mới cho dịch vụ cao cấp, góp phần đưa ngành lưu trú và du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Dấu ấn rõ nét nhất của tư duy chiến lược này là Waldorf Astoria Hanoi - thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc tập đoàn Hilton Worldwide với hơn 100 năm lịch sử định hình ngành khách sạn toàn cầu. Việc thuyết phục thành công Hilton đưa thương hiệu Waldorf Astoria - biểu tượng của du lịch thượng lưu thế giới - về Việt Nam là một bước ngoặt lớn cho thị trường lưu trú siêu sang trong nước.

“Chúng tôi tin tưởng Waldorf Astoria Hanoi sẽ đóng góp một phần nâng cao hình ảnh Việt Nam như một trong những điểm đến năng động nhất châu Á dành cho du khách hạng sang, củng cố sự hấp dẫn và tăng trưởng của ngành du lịch cao cấp Việt Nam", bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, chia sẻ.

Waldorf Astoria Hanoi là thương hiệu khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới

Bên cạnh Waldorf Astoria Hanoi, Tập đoàn BRG còn phát triển hàng loạt dự án đẳng cấp khác như Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa - khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Đông Nam Á đạt chuẩn thương hiệu Sheraton Grand và là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, hay khách sạn hạng sang mang thương hiệu Four Seasons tọa lạc tại vị trí hiếm có bên hồ Hoàn Kiếm.

Mỗi công trình đều mang trong mình khát vọng nâng tầm vị thế quốc gia, góp phần ghi dấu Việt Nam trên bản đồ du lịch và dịch vụ cao cấp toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho tinh thần kiến tạo giá trị của Tập đoàn BRG trong hành trình viết nên câu chuyện phát triển mới cho những vùng đất, cho những thế hệ tương lai trong kỷ nguyên dân tộc vươn mình.

PV

