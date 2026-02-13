Chào 2026 - Năm khai mở đột phá thể chế, để Việt Nam “cất cánh” !

(TCPL). Mùa xuân mới- xuân Bính Ngọ 2026 đang về với khí thế căng tràn niềm tin mãnh liệt vào sự chuyển mình của dân tộc. 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới với bao điều kì vọng tốt đẹp và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Thành công của Đại hội Đảng XIV, cùng sức bật của lộc xuân đang tiếp thêm sức bật của dân tộc ta tự tin, vững bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương dự Đại hội XIV của Đảng (ảnh: TTXVN)

1. Cuối năm 2024 và trong năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết mang tính định hướng chiến lược và đột phá về đường lối, thể chế và chính sách, qua đó tạo lập nền tảng chính trị – pháp lý cho tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cụ thể, các nghị quyết này bao gồm : (i) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (ii) Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế; (iii) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; (iv) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; (v) Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (vi) Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; và (vii) Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tiếp nối chuỗi định hướng này, ngay trong tháng đầu năm 2026, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

2. Cùng với việc ban hành các nghị quyết nêu trên, trong năm 2025, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực thi đã có những đổi mới đáng kể cả về tư duy và phương thức triển khai. Nhiều vướng mắc, bất cập về thể chế được kịp thời rà soát và tháo gỡ; về cơ bản, các “điểm nghẽn” thể chế trọng yếu đã được xử lý theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Ở bình diện lập pháp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đó thiết lập cơ sở hiến định cho việc đổi mới và cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng thời, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) cùng 37 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhằm phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đáng chú ý, trong năm 2025, tại ba kỳ họp, Quốc hội đã thông qua tổng cộng 89 luật và 91 nghị quyết, góp phần tháo gỡ các rào cản thể chế, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Riêng tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, qua đó quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Song song với hoạt động lập pháp, công tác đối ngoại nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chủ động, toàn diện và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, đồng thời nâng cao vị thế và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển.

3. Trong năm 2025, toàn bộ hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Quá trình này không chỉ được thực hiện trong khối cơ quan hành chính nhà nước mà còn bao trùm toàn bộ hệ thống chính trị, từ Đảng, Quốc hội, lực lượng vũ trang đến Mặt trận Tổ quốc. Việc đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng này đã góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đồng thời thúc đẩy cơ chế phân cấp, phân quyền theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp, bao gồm sự leo thang của các xung đột địa chính trị, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực lạm phát gia tăng tại nhiều nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với mặt bằng chung của thế giới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức dưới 3,5% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các kết quả này thể hiện qua việc hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra cho năm 2025.

Quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được mở rộng đáng kể, từ khoảng 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, qua đó tăng 5 bậc trong xếp hạng quy mô nền kinh tế toàn cầu, đạt vị trí thứ 32 thế giới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2020, qua đó đánh dấu bước chuyển quan trọng của Việt Nam vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt trên 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Kết quả này không chỉ phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam như một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về thu hút và huy động các nguồn lực quốc tế, Việt Nam ghi nhận một số dấu ấn quan trọng trong năm 2025. Đáng chú ý, việc chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tạo tiền đề thể chế cho việc thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại và nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường mới nổi lên thị trường thứ cấp, qua đó cải thiện mức độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế và góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

Song song với tiến trình hội nhập tài chính, hạ tầng số quốc gia đã có bước phát triển đáng kể cả về năng lực, trình độ công nghệ và chất lượng dịch vụ. Kinh tế số tiếp tục tăng trưởng nhanh, trong đó thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm, phản ánh sự mở rộng của thị trường nội địa cũng như mức độ thích ứng cao của doanh nghiệp và người tiêu dùng đối với các mô hình kinh doanh số. Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index) năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy những cải thiện rõ nét về năng lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng.

Ngoài ra, việc triển khai Đề án 06 đã tạo ra những chuyển biến mang tính nền tảng trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm Dữ liệu quốc gia chính thức đi vào hoạt động đã góp phần củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hạ tầng dữ liệu, qua đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức tại Việt Nam..

4. Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao giá trị chiến lược và vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới, nền chính trị toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Chỉ tính riêng năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia. Đối tác Chiến lược với 9 quốc gia. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 05 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20.

Việt Nam được quốc tế đánh giá là hình mẫu thành công trong phát triển và là một điểm sáng, một nhân tố tích cực về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Đã đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị đa phương cấp cao trong năm 2025 như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai; Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì phát triển bền vững và các mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 và đặc biệt Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội .

5. Sau gần bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mới trong bối cảnh môi trường kinh tế – chính trị trong nước và quốc tế có nhiều chuyển biến sâu sắc. Năm 2026 được xem là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là đột phá thể chế và đổi mới tư duy phát triển, thể hiện rõ sự chuyển dịch từ mô hình quản lý hành chính sang nhà nước kiến tạo phát triển, điều hành dựa trên pháp luật, dữ liệu và hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, thể chế tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, ổn định và nhất quán, lấy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế – xã hội làm thước đo. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã củng cố những định hướng chiến lược lớn, tạo khuôn khổ chính sách và nền tảng niềm tin để các động lực tăng trưởng mới sớm phát huy hiệu quả. Bước sang năm 2026 – năm đầu của kỷ nguyên mới, những quyết sách quan trọng của Đại hội XIV trở thành nền tảng để toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội bước vào chặng đường hành động mới, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Người dân hân hoan chào đón năm mới 2026 - Ảnh: TTXVN

Năm 2026 có thể được nhìn nhận như năm khai mở kỷ nguyên vươn mình - kỷ nguyên bắt đầu bằng việc xác lập tầm nhìn nhiệm kỳ mới, và kì vọng sẽ được hiện thực hóa bằng những chuyển động cải cách thực chất .

Không có kỷ nguyên phát triển nào có thể hình thành nếu thiếu niềm tin. Niềm tin của người dân vào sự nhất quán, công bằng và hiệu lực của chính sách. Niềm tin của doanh nghiệp vào một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và được bảo vệ bằng pháp luật.

Trong dòng chảy chung đó, Hội Luật gia Việt Nam và đội ngũ Luật gia cả nước nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước yêu cầu phát triển mới. Với niềm tin và hành trình 71 năm đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, giới Luật gia Việt Nam xác định rõ vai trò trách nhiệm trong tham gia hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật, bảo vệ công lý, qua đó góp phần củng cố niềm tin xã hội và tạo dựng môi trường phát triển ổn định, minh bạch.

Trong không khí mùa xuân mênh mang, tươi mới của đất trời, chúng ta hân hoan cùng chào đón 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới với bao điều kì vọng tốt đẹp và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Thành công của Đại hội Đảng XIV, cùng sức bật của lộc xuân đang tiếp thêm sức bật của dân tộc tự tin, vững bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, thịnh vượng. Một kỷ nguyên vươn mình được kì vọng sẽ mang lại hạnh phúc ấm no hơn nữa cho người dân..!

