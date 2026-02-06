Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

17:00 06/02/2026
Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm học gần đây, Trường THCS Nguyễn Quý Đức đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Từ đổi mới cách tổ chức giờ học đến kiểm tra, đánh giá, nhà trường từng bước tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Xác định đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chuyển mạnh từ lối dạy truyền thụ kiến thức sang các phương pháp dạy học tích cực như dạy học theo nhóm, dạy học gắn với thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều tiết học được thiết kế theo hướng mở, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, thảo luận, trình bày ý kiến và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học được duy trì thường xuyên. Thông qua các buổi dự giờ, thao giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và từng bước hoàn thiện kỹ năng tổ chức dạy học. Một giáo viên của nhà trường chia sẻ: “Khi áp dụng phương pháp dạy học mới, học sinh tích cực hơn hẳn, các em mạnh dạn phát biểu, làm việc nhóm hiệu quả và không còn tâm lý học thụ động như trước.”

Thực hiện kế hoạch chuyên môn của Trường THCS Nguyễn Quý Đức, ngày 16/01/2026 Tổ Khoa học Tự nhiên đã thực hiện chuyên đề ôn thi vào 10: “Rèn kĩ năng khai thác và giải quyết các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn biểu thức chứa căn”. Trong giờ học, cô giáo Đỗ Hương Mơ đã có nhiều đổi mới về phương pháp, giúp giờ học không còn là một tiết học toán “khô khan” bình thường. Cô đã dẫn dắt và tổ chức tiết học dưới hình thức trò chơi “Đường lên đỉnh Olympia”. Học sinh được phát huy khả năng làm việc nhóm, tự phát hiện, khai thác và đưa ra được các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn, sau đó tự giải quyết được chính những câu hỏi đó. Tiết học còn giúp các em rèn cách trình bày chính xác để không mất điểm câu rút gọn trong đề thi vào 10. Giờ học được đánh giá cao và được quyết định triển khai ứng dụng trên các khối, lớp, đặc biệt là khối lớp 9..

1-1770423324.png
 

Quan sát tiết học, dễ nhận thấy vai trò của giáo viên đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì giảng giải toàn bộ nội dung, giáo viên chỉ đóng vai trò là người tổ chức, định hướng. Học sinh được chia nhóm, thảo luận các câu hỏi gắn với thực tiễn, trình bày quan điểm trước lớp và phản biện lẫn nhau. Không khí lớp học trở nên nhẹ nhàng nhưng tập trung, học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức. Cô giáo trực tiếp giảng dạy chia sẻ sau tiết học: “Đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh tự tin và hứng thú hơn. Các em không còn học thụ động mà biết đặt câu hỏi, biết trình bày suy nghĩ của mình. Giáo viên cũng có cơ hội quan sát, hỗ trợ từng học sinh sát hơn.”

Song song với đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường cũng chú trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng đánh giá quá trình, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Việc kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ giúp giáo viên nắm bắt kịp thời mức độ tiếp thu bài của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. Theo đánh giá của nhà trường, chất lượng học tập của học sinh có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành chương trình các môn học tăng so với những năm học trước. Nhiều em trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm. Em N.T.A., học sinh lớp 7, chia sẻ: “Em thích những giờ học được làm việc nhóm và thảo luận. Nhờ vậy, em hiểu bài nhanh hơn và không còn “ngại” phát biểu ý kiến trước lớp.” Về phía lãnh đạo nhà trường, đại diện Ban Giám hiệu khẳng định: “Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ là yêu cầu của chương trình giáo dục mới mà còn là con đường để nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất”. Cụ thể: chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì và nâng cao. Kết quả dạy học tại Học kỳ I vừa qua đã khẳng định điều đó. Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm Tốt và Khá: 99,41%, trong đó hạnh kiểm Tốt chiếm 94,09%.. Tỉ lệ học sinh đạt học lực Khá, Giỏi: 71,89%, tăng 2,7% so với cùng kì năm học 2024–2025. Toàn trường có 311 học sinh xếp loại Tốt, 541 học sinh xếp loại Khá. Có 20 học sinh lớp 9 được công nhận Học sinh giỏi cấp Phường, 05 em tham dự kì thi cấp Thành phố; 04 học sinh đạt giải cao trong cuộc thi Tin học trẻ Quốc tế IC3; 12 học sinh đạt giải trong cuộc thi IOE cấp Thành phố.

21-1770423331.png
 

Có thể thấy, việc đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức đã và đang mang lại những kết quả tích cực, tạo môi trường học tập thân thiện, phát huy tính chủ động và sáng tạo của học sinh. Với sự quyết tâm của Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên, nhà trường đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong công cuộc đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Cô giáo Đỗ Thị Xuân- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; đại diện cho 9 thầy, cô giáo của nhà trường được nhận khen thưởng “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”, “Chiến sĩ thi đua cấp Phường” và “Sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố” năm 2025. Cô chia sẻ, “Vừa qua, Tập thể trường THCS Nguyễn Quý Đức đã vinh dự được chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2024-2025. Đây vừa là kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt vửa khẳng định đổi mới phương pháp dạy học luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục gắn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018".

Đăng Công

Trường THCS Nguyễn Quý Đức
