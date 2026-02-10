Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội

13:24 10/02/2026
Không gian trung tâm thương mại ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) đã được lựa chọn để tổ chức Festive ROX – Chạm Tết Chill. Bên cạnh việc mua sắm, khách hàng có thể tham gia các hoạt động lễ hội và trải nghiệm phong cách Tết đa trải nghiệm.

Sự sôi động của trung tâm thương mại tiên phong ở phía Tây Hà Nội  

Không gian trung tâm thương mại (TTTM) tại ROX Tower Goldmark City đã được lựa chọn để tổ chức Festive ROX – Chạm Tết Chill diễn ra cuối tuần qua. Sự kiện được triển khai như một hoạt động trải nghiệm mang tinh thần Tết đương đại, thu hút sự tham gia của nhiều nhóm khách khác nhau, từ cư dân trong khu đô thị, khối văn phòng, khối học sinh lân cận đến cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại khu vực. 

picture1-1770704752.jpg

Festive ROX – Chạm Tết Chill diễn ra trong trong dịp cận Tết tại ROX Center Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu

Sự kiện khai thác tinh thần Tết Việt theo cách tiếp cận đương đại, kết hợp không khí lễ hội hiện đại với những yếu tố văn hóa quen thuộc của khu vực châu Á, phù hợp với cả cư dân bản địa và cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại KĐT Goldmark City. Nhiều ngành hàng đang tập trung về đây, tạo điểm đến về trải nghiệm dịch vụ cao cấp, thuận tiện ngay thềm nhà đối với cả cư dân khu vực và đội ngũ văn phòng.

picture2-1770704760.jpg

Đông đảo cư dân trong khu vực háo hức tới trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện Festive ROX – Chạm Tết Chill

Việc tổ chức ngay trong không gian TTTM giúp sự kiện trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị. Cư dân, khách văn phòng và khách tham quan có thể dễ dàng tiếp cận, dừng chân và trải nghiệm, thay vì tham gia một hoạt động tách rời khỏi nhịp sinh hoạt hàng ngày. 

Điểm hẹn mùa lễ hội

Việc một hoạt động lễ hội diễn ra trọn vẹn trong không gian thương mại đang vận hành là minh chứng cho khả năng tổ chức, phân luồng và sức hút thực của trung tâm thương mại đối với các sự kiện cộng đồng vào mùa Tết và các dịp lễ hội trong năm.

picture3-1770704760.jpg

Nằm trong quần thể khu đô thị, trường học, văn phòng, TTTM ROX Tower Goldmark City thu hút đông đảo người dân tới vui chơi, mua sắm, trải nghiệm

Lợi thế đón nguồn khách tại chỗ, kết hợp với khả năng kết nối khách từ các khu vực lân cận, tạo nền tảng để không gian này đáp ứng các hoạt động dịch vụ và trải nghiệm quy mô lớn.

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các ngành hàng dịch vụ như F&B, chăm sóc sức khỏe, giải trí, các dịch vụ và tiện ích đời sống đang tạo nên một hệ sinh thái thương mại – dịch vụ tương đối hoàn chỉnh. Không gian thương mại vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu thường nhật, mà còn sẵn sàng đáp ứng các dòng khách lớn trong những dịp cao điểm lễ hội.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững, sản phẩm văn phòng và sàn thương mại tại TTTM ROX Tower Goldmark City được coi như một sản phẩm chiến lược của các doanh nghiệp, ngành hàng và nhà đầu tư bất động sản dòng tiền với nhiều lợi thế. Tổ hợp văn phòng và trung tâm thương mại này nằm ngay dưới 32 tầng văn phòng hạng A đã bàn giao và giữa lõi quần thể khu đô thị 25.000 cư dân Goldmark City đã vận hành ổn định, kề bên hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng cao, trong khuôn viên tập trung nhiều hạng mục tiện ích đô thị, mang lại nguồn khách hàng dồi dào và ổn định. Hơn thế, trung tâm thương mại đã đi vào hoạt động với sự hiện diện của hàng loạt thương hiệu lớn trở thành điểm hút khách của khu vực phía Tây, sẵn sàng cho nhà đầu tư khai thác ngay dòng tiền.

Hiện chủ đầu tư ROX Tower Goldmark City phối hợp cùng ngân hàng MSB và VCB triển khai chương trình ưu đãi với gói vay lên tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% đối với sàn thương mại và văn phòng trong 12 tháng, ân hạn nợ gốc tới 24 tháng, miễn phí quản lý 9 tháng. Đặc biệt, khách hàng sở hữu sản phẩm sàn thương mại trong dịp này có cơ hội nhận gói quà tặng “Vàng Thần Tài” lên đến 100 triệu đồng. Các chính sách tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư, kết hợp cùng sự đồng hành của ngân hàng đang góp phần giảm áp lực vốn ban đầu và rút ngắn thời gian hoàn vốn cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên hiệu quả khai thác và dòng tiền thực, đây được xem là lợi thế quan trọng, gia tăng sức hấp dẫn đầu tư của ROX Tower Goldmark City.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
