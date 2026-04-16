Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu?

08:00 16/04/2026
Khi các quốc gia ngày càng chú trọng đảm bảo nguồn cung các khoáng sản chiến lược, những mỏ tài nguyên quy mô lớn đã vận hành ổn định đang được nhìn nhận lại như các tài sản địa kinh tế quan trọng. Trong bối cảnh đó, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), thông qua mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, đang sở hữu một trong những tài sản đáng chú ý nhất của ngành vonfram toàn cầu: mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc.

Những thay đổi trong cấu trúc thị trường vonfram toàn cầu trong những năm gần đây đang khiến vai trò của các nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng. Khi nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp phục vụ công nghệ cao gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được đa dạng hóa, các tài sản tài nguyên quy mô lớn như Núi Pháo có thể ngày càng được đánh giá cao hơn về mặt chiến lược.

1-1776303801.jpg

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo

Vonfram – kim loại quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược

Vonfram là một trong những kim loại đặc biệt trong bảng tuần hoàn với điểm nóng chảy khoảng 3.420°C – cao nhất trong tất cả các kim loại, đồng thời sở hữu độ cứng và khả năng chịu nhiệt vượt trội. Nhờ những đặc tính này, vonfram được sử dụng rộng rãi trong sản xuất hợp kim siêu cứng, công cụ cắt chính xác, thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử và nhiều ứng dụng công nghệ cao.

Trong nền kinh tế hiện đại, kim loại này đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, thiết bị điện tử, pin công nghệ cao và quốc phòng. Sự phát triển của các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và sản xuất chip bán dẫn được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các vật liệu công nghiệp có tính năng đặc biệt, trong đó có vonfram.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã đưa vonfram vào danh sách các khoáng sản chiến lược trong chính sách an ninh chuỗi cung ứng. Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nền kinh tế phát triển đang triển khai các chương trình dự trữ khoáng sản và đầu tư vào chuỗi cung ứng nguyên liệu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung dài hạn cho các ngành công nghiệp cốt lõi.

Tuy nhiên, nguồn cung của kim loại này lại có mức độ tập trung rất cao. Trung Quốc hiện chiếm hơn 80% sản lượng vonfram toàn cầu, khiến chuỗi cung ứng kim loại này phụ thuộc đáng kể vào một quốc gia duy nhất. Điều này khiến các nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng có giá trị chiến lược đối với sự ổn định của thị trường.

Khi cấu trúc thị trường vonfram bắt đầu thay đổi

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong ngành vonfram toàn cầu nhờ trữ lượng lớn và năng lực chế biến mạnh. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường đang dần thay đổi khi nguồn cung trong nước của quốc gia này bắt đầu thu hẹp. Các chính sách kiểm soát khai thác và hạn ngạch sản xuất đang được siết chặt. Theo dữ liệu thị trường Fastmarkets, hạn ngạch khai thác vonfram của Trung Quốc đã giảm khoảng 6% mỗi năm trong những năm gần đây, phản ánh xu hướng quản lý chặt chẽ hơn đối với tài nguyên chiến lược. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cũng được triển khai, khiến lượng vonfram xuất khẩu từ Trung Quốc giảm đáng kể.

Trong bối cảnh nguồn cung nội địa giảm và nhu cầu công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, Trung Quốc đang dần trở thành quốc gia nhập khẩu ròng vonfram. Xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tinh quặng gia tăng cho thấy nguồn cung trong nước ngày càng thắt chặt.

Sự thay đổi này đang tạo ra những tác động rõ nét lên thị trường. Giá vonfram đã tăng mạnh và thiết lập mặt bằng mới trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu thị trường, giá Ammonium Paratungstate (APT) – nguyên liệu trung gian quan trọng trong chuỗi giá trị vonfram – đã tăng lên khoảng 3.185 USD/MTU tại thị trường quốc tế (CIF Rotterdam) vào đầu tháng 4/2026, phản ánh mức tăng đáng kể so với giai đoạn trước và cho thấy xu hướng thắt chặt nguồn cung đang ngày càng rõ rệt.

2-1776303807.png

Nhà máy công nghệ cao MTC

Song song với đó, thị trường ngoài Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung đáng kể. Theo nghiên cứu của Masan High-Tech Materials, trong năm 2025, phần còn lại của thế giới hiện đang thiếu khoảng 79.000 tấn nguồn cung vonfram, phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu công nghiệp và nguồn cung hiện hữu.

Khi nguồn cung tập trung cao tại một quốc gia, bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách khai thác hoặc xuất khẩu đều có thể tạo ra tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nguồn cung lớn bên ngoài Trung Quốc ngày càng được chú ý hơn.

Núi Pháo – Nguồn cung chiến lược ngoài Trung Quốc

Trong bối cảnh nguồn cung ngoài Trung Quốc còn hạn chế, mỏ Núi Pháo của Masan High-Tech Materials nổi lên như một nguồn cung đáng chú ý trong chuỗi giá trị vonfram toàn cầu. Dự án này được đánh giá là mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc, với công suất khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm và đã vận hành ổn định từ năm 2014.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, nhà máy tại Núi Pháo đạt tỷ lệ sẵn sàng khoảng 94%, cho thấy mức độ ổn định trong hoạt động khai thác và chế biến. Không giống nhiều dự án khai khoáng mới vẫn đang trong giai đoạn phát triển hoặc xin cấp phép, Núi Pháo đã trở thành một nguồn cung thực tế cho thị trường toàn cầu.

Một yếu tố đáng chú ý khác là vị thế của Masan High-Tech Materials trong nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc. Theo dữ liệu trung bình giai đoạn 2020–2025, doanh nghiệp chiếm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc, qua đó trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất bên ngoài quốc gia chiếm phần lớn sản lượng toàn cầu.

3-1776303806.jpg

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Trong một thị trường mà nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng khan hiếm, Masan High-Tech Materials đang từng bước khẳng định vai trò là một đối tác cung ứng vonfram đáng tin cậy cho các khách hàng công nghiệp trên toàn cầu.

Việc tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu cho thấy các sản phẩm của Masan High-Tech Materials đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, ổn định nguồn cung và khả năng chế biến sâu, những yếu tố quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Sự kết hợp giữa tài nguyên quy mô lớn, chuỗi giá trị chế biến tích hợp và mạng lưới khách hàng toàn cầu đang giúp Masan High-Tech Materials từng bước củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram quốc tế. Trong bối cảnh thị trường vonfram toàn cầu đang tái cấu trúc và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung ngày càng rõ nét, những nguồn cung lớn và ổn định ngoài Trung Quốc như mỏ Núi Pháo có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với thị trường trong nhiều năm tới.

PV

Cùng chủ đề
SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền Thông tin kinh doanh
SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ...

M Landmark Residences Đà Nẵng ký kết hợp tác phân phối chiến lược- đón nhịp mùa lễ hội 2026 Thông tin kinh doanh
M Landmark Residences Đà Nẵng ký kết hợp tác phân phối chiến lược- đón nhịp mùa lễ hội 2026

Ngày 10/04/2026, tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác phân phối chiến lược dự án M Landmark Residences Đà...

MB ra thông báo quan trọng đến 200.000 cổ đông liên quan đến công tác hậu cần Thông tin kinh doanh
MB ra thông báo quan trọng đến 200.000 cổ đông liên quan đến công tác hậu cần

(Pháp lý). Trong thông báo gửi cổ đông vừa phát đi, MB cho biết đại hội đồng cổ đông thường...

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền Thông tin kinh doanh
Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Tiền gửi Xanh, sản phẩm tài chính bền...

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026 Thông tin kinh doanh
SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường...

Du lịch tăng trưởng ấn tượng, Khánh Hòa tính bài toán mở rộng không gian đô thị? Thông tin kinh doanh
Du lịch tăng trưởng ấn tượng, Khánh Hòa tính bài toán mở rộng không gian đô thị?

Việc đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương cùng sự bứt phá của ngành công nghiệp không...

Mới cập nhật
Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

1 giờ tới Diễn đàn - Luật gia

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật” trong CAND

Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật” trong CAND

Sáng 13/4 tại TP Đà Nẵng, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật”. Dự hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các học viện, trường CAND và Công an 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành

Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký kết luận 23 của Bộ Chính trị về đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công. Theo đó cho phép thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

Mười năm sau APEC 2017, Việt Nam trở lại vai trò nước chủ nhà APEC, với quy mô và cách chuẩn bị tầm vóc hơn, lấy Phú Quốc làm trung tâm với nhiều hạng mục lớn do Tập đoàn Sun Group đầu tư. APEC 2027 không chỉ là một hội nghị, mà là cách Việt Nam đầu tư cho vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

Giải mã 52.000 doanh nghiệp trăm tuổi tại Nhật Bản

Triết lý coi gia đình là nền tảng và ưu tiên sự ổn định thay vì lợi nhuận ngắn hạn được cho là bí quyết giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tồn tại hàng trăm năm.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 14/4, Bộ Giáo dục (Trung Quốc) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) đã tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chính sách tại Trường Đại học Thanh Hoa.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Ông Lê Minh Trí: Sẽ sửa Bộ luật Hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo

Ông Lê Minh Trí: Sẽ sửa Bộ luật Hình sự để bảo vệ người đổi mới sáng tạo

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nên xử lý sai phạm cần có quan điểm, chế tài phù hợp, vừa bảo vệ, chia sẻ rủi ro nhưng vẫn nghiêm minh.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Quốc hội đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ Nhất 4 nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

