Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu?

Khi các quốc gia ngày càng chú trọng đảm bảo nguồn cung các khoáng sản chiến lược, những mỏ tài nguyên quy mô lớn đã vận hành ổn định đang được nhìn nhận lại như các tài sản địa kinh tế quan trọng. Trong bối cảnh đó, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), thông qua mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, đang sở hữu một trong những tài sản đáng chú ý nhất của ngành vonfram toàn cầu: mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc.

Những thay đổi trong cấu trúc thị trường vonfram toàn cầu trong những năm gần đây đang khiến vai trò của các nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng. Khi nhu cầu đối với các kim loại công nghiệp phục vụ công nghệ cao gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được đa dạng hóa, các tài sản tài nguyên quy mô lớn như Núi Pháo có thể ngày càng được đánh giá cao hơn về mặt chiến lược.

Vonfram – kim loại quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược

Vonfram là một trong những kim loại đặc biệt trong bảng tuần hoàn với điểm nóng chảy khoảng 3.420°C – cao nhất trong tất cả các kim loại, đồng thời sở hữu độ cứng và khả năng chịu nhiệt vượt trội. Nhờ những đặc tính này, vonfram được sử dụng rộng rãi trong sản xuất hợp kim siêu cứng, công cụ cắt chính xác, thiết bị công nghiệp, linh kiện điện tử và nhiều ứng dụng công nghệ cao.

Trong nền kinh tế hiện đại, kim loại này đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, thiết bị điện tử, pin công nghệ cao và quốc phòng. Sự phát triển của các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và sản xuất chip bán dẫn được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với các vật liệu công nghiệp có tính năng đặc biệt, trong đó có vonfram.

Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã đưa vonfram vào danh sách các khoáng sản chiến lược trong chính sách an ninh chuỗi cung ứng. Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nền kinh tế phát triển đang triển khai các chương trình dự trữ khoáng sản và đầu tư vào chuỗi cung ứng nguyên liệu quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung dài hạn cho các ngành công nghiệp cốt lõi.

Tuy nhiên, nguồn cung của kim loại này lại có mức độ tập trung rất cao. Trung Quốc hiện chiếm hơn 80% sản lượng vonfram toàn cầu, khiến chuỗi cung ứng kim loại này phụ thuộc đáng kể vào một quốc gia duy nhất. Điều này khiến các nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng có giá trị chiến lược đối với sự ổn định của thị trường.

Khi cấu trúc thị trường vonfram bắt đầu thay đổi

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đóng vai trò trung tâm trong ngành vonfram toàn cầu nhờ trữ lượng lớn và năng lực chế biến mạnh. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường đang dần thay đổi khi nguồn cung trong nước của quốc gia này bắt đầu thu hẹp. Các chính sách kiểm soát khai thác và hạn ngạch sản xuất đang được siết chặt. Theo dữ liệu thị trường Fastmarkets, hạn ngạch khai thác vonfram của Trung Quốc đã giảm khoảng 6% mỗi năm trong những năm gần đây, phản ánh xu hướng quản lý chặt chẽ hơn đối với tài nguyên chiến lược. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cũng được triển khai, khiến lượng vonfram xuất khẩu từ Trung Quốc giảm đáng kể.

Trong bối cảnh nguồn cung nội địa giảm và nhu cầu công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao, Trung Quốc đang dần trở thành quốc gia nhập khẩu ròng vonfram. Xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tinh quặng gia tăng cho thấy nguồn cung trong nước ngày càng thắt chặt.

Sự thay đổi này đang tạo ra những tác động rõ nét lên thị trường. Giá vonfram đã tăng mạnh và thiết lập mặt bằng mới trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu thị trường, giá Ammonium Paratungstate (APT) – nguyên liệu trung gian quan trọng trong chuỗi giá trị vonfram – đã tăng lên khoảng 3.185 USD/MTU tại thị trường quốc tế (CIF Rotterdam) vào đầu tháng 4/2026, phản ánh mức tăng đáng kể so với giai đoạn trước và cho thấy xu hướng thắt chặt nguồn cung đang ngày càng rõ rệt.

Song song với đó, thị trường ngoài Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung đáng kể. Theo nghiên cứu của Masan High-Tech Materials, trong năm 2025, phần còn lại của thế giới hiện đang thiếu khoảng 79.000 tấn nguồn cung vonfram, phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa nhu cầu công nghiệp và nguồn cung hiện hữu.

Khi nguồn cung tập trung cao tại một quốc gia, bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách khai thác hoặc xuất khẩu đều có thể tạo ra tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nguồn cung lớn bên ngoài Trung Quốc ngày càng được chú ý hơn.

Núi Pháo – Nguồn cung chiến lược ngoài Trung Quốc

Trong bối cảnh nguồn cung ngoài Trung Quốc còn hạn chế, mỏ Núi Pháo của Masan High-Tech Materials nổi lên như một nguồn cung đáng chú ý trong chuỗi giá trị vonfram toàn cầu. Dự án này được đánh giá là mỏ vonfram lớn nhất đang hoạt động ngoài Trung Quốc, với công suất khai thác khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm và đã vận hành ổn định từ năm 2014.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, nhà máy tại Núi Pháo đạt tỷ lệ sẵn sàng khoảng 94%, cho thấy mức độ ổn định trong hoạt động khai thác và chế biến. Không giống nhiều dự án khai khoáng mới vẫn đang trong giai đoạn phát triển hoặc xin cấp phép, Núi Pháo đã trở thành một nguồn cung thực tế cho thị trường toàn cầu.

Một yếu tố đáng chú ý khác là vị thế của Masan High-Tech Materials trong nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc. Theo dữ liệu trung bình giai đoạn 2020–2025, doanh nghiệp chiếm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc, qua đó trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất bên ngoài quốc gia chiếm phần lớn sản lượng toàn cầu.

Trong một thị trường mà nguồn cung ngoài Trung Quốc ngày càng khan hiếm, Masan High-Tech Materials đang từng bước khẳng định vai trò là một đối tác cung ứng vonfram đáng tin cậy cho các khách hàng công nghiệp trên toàn cầu.

Việc tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu cho thấy các sản phẩm của Masan High-Tech Materials đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, ổn định nguồn cung và khả năng chế biến sâu, những yếu tố quan trọng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Sự kết hợp giữa tài nguyên quy mô lớn, chuỗi giá trị chế biến tích hợp và mạng lưới khách hàng toàn cầu đang giúp Masan High-Tech Materials từng bước củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram quốc tế. Trong bối cảnh thị trường vonfram toàn cầu đang tái cấu trúc và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung ngày càng rõ nét, những nguồn cung lớn và ổn định ngoài Trung Quốc như mỏ Núi Pháo có thể đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với thị trường trong nhiều năm tới.