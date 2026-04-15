Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

14:08 15/04/2026
Mười năm sau APEC 2017, Việt Nam trở lại vai trò nước chủ nhà APEC, với quy mô và cách chuẩn bị tầm vóc hơn, lấy Phú Quốc làm trung tâm với nhiều hạng mục lớn do Tập đoàn Sun Group đầu tư. APEC 2027 không chỉ là một hội nghị, mà là cách Việt Nam đầu tư cho vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Năm 2017, APEC diễn ra tại Đà Nẵng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập. Khi đó, Việt Nam được nhìn nhận như một nền kinh tế đang mở cửa, dần khẳng định vị trí trên bản đồ khu vực.

Mười năm trôi qua, bức tranh đã thay đổi đáng kể. Quy mô kinh tế lớn hơn, hạ tầng được đầu tư bài bản hơn, và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế cũng dày dặn hơn. Chính vì vậy, lần trở của APEC tại Việt Nam không còn mang tính thử nghiệm, mà là bước đi tiếp theo trong kỷ nguyên của tăng trưởng và vị thế.

Phú Quốc không phải lựa chọn ngẫu nhiên

Việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm đăng cai APEC 2027 không phải là một quyết định mang tính thời điểm, mà là kết quả của quá trình hội tụ nhiều yếu tố về địa lý, tài nguyên và năng lực phát triển.

Phú Quốc có đủ điều kiện về vị trí, tài nguyên và năng lực để trở thành tâm điểm APEC 2027

Trước hết, Phú Quốc sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có, khi là đảo lớn nhất Việt Nam, với hệ sinh thái biển và rừng đa dạng. Đây không chỉ là nền tảng cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn tạo điều kiện để tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong một không gian biệt lập, đảm bảo yếu tố an ninh, riêng tư nhưng vẫn duy trì khả năng kết nối linh hoạt với bên ngoài. Mô hình “đảo sự kiện” này cũng là xu hướng đã được nhiều điểm đến quốc tế áp dụng cho các hội nghị cấp cao.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý giúp Phú Quốc sở hữu lợi thế chiến lược trong khu vực. Nằm ở trung tâm Đông Nam Á, đảo có khả năng tiếp cận thuận lợi với các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và xa hơn là châu Âu thông qua các đường bay quốc tế. Điều này phù hợp với tính chất của một hội nghị đa phương như APEC, nơi yêu cầu khả năng kết nối nhanh, trực tiếp và đa dạng từ nhiều quốc gia thành viên.

Quan trọng hơn, trong những năm gần đây, Phú Quốc đã bước qua giai đoạn “điểm đến tiềm năng” để chuyển sang giai đoạn đầu tư và vận hành thực tế, với sự tham gia của các tập đoàn lớn. Trong đó, Sun Group đóng vai trò nổi bật khi phát triển các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái điểm đến hoàn chỉnh. Những dự án này không chỉ gia tăng năng lực lưu trú, mà còn bổ sung các sản phẩm trải nghiệm, giải trí và kinh tế đêm, những yếu tố then chốt để nâng tầm một điểm đến lên chuẩn quốc tế.

Sun World Hon Thom - một trong những điểm nhấn nâng tầm Phú Quốc thành điểm đến quốc tế

Sự kết hợp giữa lợi thế tự nhiên, vị trí chiến lược và quá trình đầu tư bài bản đang giúp Phú Quốc hội tụ đủ điều kiện để đảm nhận những vai trò lớn hơn. Trong bối cảnh đó, APEC 2027 không chỉ là một sự kiện được “đặt” vào Phú Quốc, mà là bước tiếp theo trong lộ trình nâng cấp của một điểm đến đang được định hình để trở thành trung tâm du lịch, sự kiện của khu vực.

Hạ tầng tăng tốc: Từ đảo du lịch thành trung tâm kết nối quốc tế

Để đáp ứng yêu cầu của APEC 2027, hạ tầng tại Phú Quốc đang được nâng cấp với tốc độ nhanh. Trọng tâm là dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, được phê duyệt năm 2025 với mục tiêu nâng công suất lên 24 triệu hành khách mỗi năm từ 2027, và tiếp tục mở rộng lên 50 triệu khách ở giai đoạn sau.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới trung tâm hàng không hiện đại, ứng dụng sinh trắc học và tự động hóa

Không chỉ đơn thuần là tăng công suất, sân bay được định hướng trở thành một trong những trung tâm hàng không hiện đại hàng đầu thế giới. Hệ thống đường băng hiện hữu được nâng cấp và bổ sung, lần lượt là 3.500m và 3.300m, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, trong khi số lượng vị trí đỗ tàu bay cũng được mở rộng tới 120 vị trí, nhằm tăng năng lực khai thác trong giờ cao điểm. Đây là yếu tố then chốt để Phú Quốc có thể đón các đoàn khách quốc tế quy mô lớn trong cùng thời điểm, phù hợp với đặc thù của một hội nghị đa phương như APEC.

Song song với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nhà ga cũng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của các đơn vị thiết kế và vận hành nổi tiếng thế giới. Nhà ga hành khách được vận hành bởi Changi Airports International và được tích hợp công nghệ vận hành hiện đại như sinh trắc học và tự động hóa, giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục. Đặc biệt, khu nhà ga VIP được thiết kế riêng biệt để phục vụ các đoàn nguyên thủ và đại biểu cấp cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an ninh, nghi thức và trải nghiệm.

Không chỉ dừng ở sân bay, hệ thống giao thông kết nối cũng được đầu tư đồng bộ. Tuyến đường ĐT.975 nối trực tiếp sân bay với khu vực hội nghị được mở rộng 10 làn xe với tàu điện LRT chạy song song.

Quy hoạch giao thông tương lai với 10 làn đường và tàu điện LRT kết nối các phân khu

Song hành với hạ tầng giao thông, cụm công trình phục vụ APEC tại Phú Quốc đang được triển khai như những “hạt nhân” trung tâm, không chỉ phục vụ hội nghị mà còn định hình một tổ hợp văn hóa sự kiện vận hành lâu dài. Toàn bộ dự án do Sun Group đầu tư với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, đóng vai trò trụ cột trong giai đoạn phát triển mới của đảo.

Trọng tâm là trung tâm hội nghị triển lãm quy mô lớn, tích hợp nhiều không gian chức năng, trong đó khu ballroom lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 10.000 người sẽ ghi danh Phú Quốc trên bản đồ sự kiện thế giới. Kề bên là Nhà biểu diễn đa năng, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ các chương trình nghệ thuật và sự kiện quy mô toàn cầu.

Song song, tổ hợp thành phố khách sạn tại Bãi Đất Đỏ với sự tham gia của 13 thương hiệu lưu trú quốc tế sẽ bổ sung 6.500 phòng 5 sao, không chỉ giải quyết bài toán công suất phòng Phú Quốc mà đáp ứng nhu cầu khắt khe của hội nghị APEC.

Trung tâm hội nghị triển lãm không cột lớn nhất thế giới, đa năng cho mọi loại hình sự kiện quốc tế

Đặc biệt, APEC 2027 thể hiện bước vọt trong công tác tổ chức sự kiện đối ngoại của Việt Nam. Thay vì tận dụng hạ tầng sẵn có hay những giải pháp mang tính tình thế, nước chủ nhà của APEC 2027 xây dựng và triển khai một chiến lược đầu tư mới, đồng bộ và khép kín, từ giao thông, lưu trú đến không gian hội nghị và biểu diễn, được thiết kế để vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Cách tiếp cận này cho thấy một bước chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển: không chỉ tổ chức một sự kiện, mà kiến tạo một hệ sinh thái có thể tiếp tục khai thác lâu dài sau APEC. Từ hạ tầng hàng không, đô thị đến các tổ hợp dịch vụ, tất cả đều hướng tới khả năng đón dòng khách lớn, vận hành các sự kiện quy mô toàn cầu và duy trì hiệu quả kinh tế bền vững.

APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam bước vào cuộc chơi mới, nơi các quốc gia cạnh tranh không chỉ bằng tài nguyên, mà bằng hạ tầng, hệ sinh thái và chuẩn mực vận hành.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group
Cùng chủ đề
Mới cập nhật
Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay