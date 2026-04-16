Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật” trong CAND

Sáng 13/4 tại TP Đà Nẵng, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật”. Dự hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các học viện, trường CAND và Công an 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho biết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Những năm qua, lực lượng CAND đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bám sát nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH được đề ra tại Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an. Qua đó, chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan của lực lượng CAND ngày càng đạt hiệu quả cao, đảm bảo kịp thời, chính xác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Phạm Công Nguyên phát biểu khai mạc hội thảo

Trung tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh, chuyển đổi số đã và đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng, Nhà nước ta xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước, đồng thời đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về chuyển đổi số quốc gia.

Đặc biệt, Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị là một văn kiện chiến lược quan trọng, nhằm đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết này đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số đồng bộ trong phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào phong trào ‘học tập số’. Có chính sách thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số phát triển, cung cấp các dịch vụ, tiện ích số trong lĩnh vực pháp luật”.

Các đại biểu tại hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là giải pháp mang tính đột phá, mở ra khả năng tiếp cận pháp luật nhanh hơn, rộng hơn, chính xác hơn; cho phép cá thể hóa nội dung theo từng đối tượng; tăng cường tính tương tác, đo lường hiệu quả và đặc biệt là đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Hội thảo lần này nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn Công an đơn vị, địa phương cùng trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND thời gian tới" - Trung tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh.

Tại hội thảo, Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân…và Công an các địa phương đã trình bày tham thuận về công tác chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, địa phương của mình; chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ; trao đổi, học hỏi những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và đưa ra một số đề xuất đối với công tác chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật...

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận và trao đổi kinh nghiệm trong công tác

Chiều cùng ngày, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp sẽ khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp theo Đề án số 08 ngày 14/3/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng lực lượng pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tiếp nối thành công trước đây, lớp bồi dưỡng cán bộ pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CAND tổ chức tại Công an TP Đà Nẵng là lớp đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 nhằm tiếp tục bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết giúp các cán bộ làm công tác pháp chế, tư pháp và cải cách hành chính vận dụng tốt vào công tác chuyên môn để tham mưu và triển khai sáng tạo, hiệu quả công tác tại đơn vị, địa phương mình. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13-17/4/2026.