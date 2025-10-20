Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

10:46 20/10/2025
Ngày 19/10, lễ mở bán chính thức của đại đô thị T&T City Millennia tại TP.HCM đã diễn ra trong không khí sôi động và bùng nổ khi 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của đại đô thị ven sông và uy tín thương hiệu của T&T Group trên thị trường bất động sản phía Nam.

Chính sách đặc biệt tạo nên sức bật cho sự kiện

1-1760931909.jpg

“Thành phố Thiên Niên kỷ” khẳng định sức nóng ngay trong ngày mở bán đầu tiên

Thành công của sự kiện không chỉ đến từ vị thế và quy mô vượt trội của đại đô thị T&T City Millennia, mà còn đến từ loạt chính sách bán hàng đặc biệt được công bố ngay trong buổi lễ, tạo nên sức bật mạnh mẽ cho thị trường.

Khách hàng giao dịch trong chương trình được hưởng hỗ trợ hoàn thiện 2.000.000 VNĐ mỗi mét vuông sàn xây dựng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư nội thất và rút ngắn thời gian đưa công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư đồng thời triển khai chương trình cam kết thuê lại trong 24 tháng với mức lợi nhuận 4% mỗi năm, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt và an tâm cho khách hàng đầu tư. Đối với những khách hàng không sử dụng hai chính sách trên, Chủ đầu tư dành chiết khấu trực tiếp 4% trên giá trị sản phẩm. Bộ chính sách này được xem là “đòn bẩy kép”, vừa tối ưu hiệu quả đầu tư vừa gia tăng giá trị sở hữu thực cho người mua.

2-1760931919.jpg

Bộ chính sách “đòn bẩy kép” tạo sức hút mạnh mẽ cho T&T City Millennia

Đại diện T&T Group cho biết, đây là chính sách tri ân đặc biệt cho khách hàng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của T&T Group trong hành trình kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh và thịnh vượng.

Song song với các chính sách đặc biệt chỉ áp dụng trong lễ mở bán, chủ đầu tư còn triển khai chính sách chiết khấu lên đến 17%, mang lại lợi thế tài chính rõ rệt cho người mua. Khách hàng được hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị sản phẩm với thủ tục nhanh gọn, giúp việc sở hữu sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

Với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng/m² (chưa bao gồm các chính sách ưu đãi), T&T City Millennia trở thành lựa chọn hấp dẫn bậc nhất khu vực Nam Sài Gòn, mang đến cơ hội an cư và đầu tư lý tưởng cho khách hàng.

Ngoài ra, chính sách miễn phí quản lý vận hành trong 3 năm đầu cũng được duy trì, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của T&T Group với cư dân và mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, an tâm trong đại đô thị sinh thái ven sông.

Đặc biệt, tiến độ thanh toán linh hoạt được thiết kế để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người mua ở thực đến nhà đầu tư dài hạn. Nhờ đó, dự án nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cả hai phân khúc.

Những ưu đãi này được xem là bước đi chiến lược của chủ đầu tư trong giai đoạn thị trường đang phục hồi, vừa mang giá trị tri ân khách hàng, vừa mở ra cơ hội hiếm có cho những nhà đầu tư nhạy bén tìm kiếm sản phẩm tiềm năng, sinh lời bền vững.

Không gian sự kiện ấn tượng, cảm xúc và khác biệt

3-1760931919.jpg

 

4-1760931919.jpg

Màn hình LED panorama tạo điểm nhấn thị giác cho không gian lễ mở bán

Diễn ra tại khách sạn JW Marriott TP HCM, sự kiện mở bán thu hút hàng trăm khách hàng và đối tác. Không gian được lấy cảm hứng từ ánh bình minh, biểu tượng cho khởi đầu may mắn và niềm tin vào tương lai.

Hệ thống màn hình LED panorama dài gần 100 m bao quanh khán phòng mang đến trải nghiệm thị giác sống động, đưa khách mời “chạm” vào hình ảnh đại đô thị tương lai. Trong không gian ấy, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu cùng phần trình diễn giàu cảm xúc của ca sĩ Văn Mai Hương, hòa quyện với hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc hiện đại, đã kể nên hành trình kiến tạo một “Thành phố Thiên Niên kỷ” giữa lòng miền sông nước, mang đến bầu không khí bùng nổ và tràn đầy kỳ vọng.

Đặc biệt, các khách hàng tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị … Những phần quà hấp dẫn đã góp phần lan tỏa không khí hứng khởi, khép lại một ngày mở bán thành công của T&T City Millennia.

Sức hút đến từ giá trị thật của dự án

Nằm tại vị trí chiến lược của khu Nam TP.HCM, T&T City Millennia sở hữu lợi thế “tam cận” gồm cận thị, cận giang và cận lộ, đồng thời thừa hưởng hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ của khu vực Long Hậu – Cần Giuộc.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại, lấy cảm hứng từ dòng sông và không gian xanh bản địa. Mỗi phân khu đều được thiết kế hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích, hướng đến cuộc sống trong lành và gắn kết cộng đồng.

Tỷ lệ 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công trong ngày mở bán không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn của sản phẩm mà còn thể hiện sự trở lại của niềm tin thị trường, đặc biệt ở nhóm dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và chính sách hỗ trợ thực chất.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes chia sẻ: “T&T Citty Millennia được ra đời với mong muốn mang đến những giá trị sống tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một không gian sống chất lượng, tiện nghi và đẳng cấp cũng như mang tới những cơ hội đầu tư ưu việt nhất”.

5-1760931919.jpg

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch HĐQT T&T Homes phát biểu tại buổi lễ

Với quy mô hơn 267 ha, hệ thống tiện ích đồng bộ và triết lý phát triển bền vững, T&T City Millennia được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mới của khu Nam TP.HCM. Thành công rực rỡ tại lễ mở bán không chỉ khẳng định sức hút của dự án mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của T&T Group trong lĩnh vực bất động sản.

Các Đại lý chính thức:

Smartland, Khai Minh Land, Southern Homes, Era Real Estate, Liên Minh Bigone Holdings và Premium, Đông Tây Land, Cen Land, Golden Homes, Haland

Hotline: 091.996.1045

PV

