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SeABank ủng hộ 15 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người có công với cách mạng

17:06 03/08/2026
Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 tổ chức ngày 23/7/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã ủng hộ 15 tỷ đồng góp phần chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Tại Hội nghị, ngành Ngân hàng đã chung tay ủng hộ 300 tỷ đồng thông qua Quỹ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận. Trong đó, SeABank đóng góp 15 tỷ đồng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Việc hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, sự tri ân với những đóng góp xương máu của các thế hệ cha anh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa, khơi dậy sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công. Với SeABank, đây cũng là một hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững, lấy con người và các giá trị nhân văn làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Trong nhiều năm qua, SeABank luôn dành nguồn lực triển khai các chương trình an sinh xã hội trên cả nước, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo các đối tượng chính sách. Thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy trách nhiệm với cộng đồng làm một trong những kim chỉ nam trong quá trình phát triển, gắn tăng trưởng kinh doanh với việc tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 34.288 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

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