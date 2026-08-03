Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kỳ họp phải ghi dấu bằng thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Về phía các Tổ trưởng Tổ Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng, các Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nâng cao chất lượng từng quyết định lập pháp

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, thống nhất hành động để bảo đảm mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra bước chuyển thực chất.

“Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 04 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 07 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 06 nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư. Đến nay, các tài liệu đã được gửi đến các vị ĐBQH. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan.

Quang cảnh Hội nghị

Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển, bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, thảo luận một số nhóm vấn đề lớn.

Trước hết, tinh thần xuyên suốt phải là: khẩn trương nhưng không chủ quan; quyết định nhanh nhưng không giản đơn; đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển KTXH và tổ chức bộ máy. Phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến. “Trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu quán triệt là tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn có ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ.

“Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách.” Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trong quá trình xem xét các dự án luật, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Mỗi chính sách được thông qua phải hướng tới mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và có thể triển khai ngay trong thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, tại Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hoan nghênh tinh thần xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội. Kể từ khi có Nghị quyết số 66-NQ/TW đến nay, chúng ta đã thông qua 122 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá điểm nghẽn về thể chế đã cơ bản được tháo gỡ; hiện nay, tổ chức thực thi pháp luật mới là điểm nghẽn quan trọng.

“Nói như thế không có nghĩa Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem đây là lời khen của đồng chí Tổng Bí thư và cho rằng công việc đã hoàn thành. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 19 luật, nghị quyết; nhưng đến kỳ họp cuối năm còn hơn 50 luật, nghị quyết phải thực hiện. Do đó việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ liên tục, phải được thực hiện thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Đối với các chính sách lớn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Riêng việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia cần được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

“Xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản; xây dựng luật là phải bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội

Khẳng định thành công của Kỳ họp phụ thuộc rất lớn vào vai trò của các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ trưởng Tổ đảng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đồng chí không chỉ điều hành hoạt động của Đoàn, mà còn có trách nhiệm tổ chức trí tuệ của cả Đoàn; phân công đại biểu nghiên cứu theo chuyên môn, tổ chức thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành ngay sau khi luật được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

“Đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng các đồng chí Trưởng đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu để mỗi quyết định của Quốc hội thực sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển đất nước.

“Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.