Trường Đại học Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc, lần đầu tiên Việt Nam có Trường Luật và Khoa học Chính trị

(Pháp lý) – Sáng 3/8, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự, đồng thời chính thức công bố quyết định thành lập 4 trường thuộc. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đổi mới mô hình quản trị đại học, hướng tới xây dựng cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong giáo dục

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương trao quyết định thành lập Trường Luật và Khoa học chính trị và trao Quyết định bổ nhiệm TS Hà Công Anh Bảo được giao đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường; PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS Thân Thị Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Ảnh: FTU

Theo quyết định được công bố, bốn trường thuộc đầu tiên của Trường Đại học Ngoại thương gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công; Trường Kinh doanh; Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật; Trường Luật và Khoa học Chính trị.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển của nhà trường theo hướng tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, phát huy hiệu quả nguồn lực và thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu. Đồng thời hướng tới phát triển Trường ĐH Ngoại Thương trở thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có uy tín trong khu vực, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương cho biết, mô hình mới sẽ tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ người học.

Về định hướng phát triển, Trường Đại học Ngoại thương sẽ thành lập tổng cộng 7 trường trực thuộc, gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công; Trường Kinh doanh; Trường Tài chính - Kế toán; Trường Luật và Khoa học Chính trị; Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật; Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật; Trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu.

Trường Luật và khoa học chính trị đầu tiên tại Việt Nam

Trong số các đơn vị mới được thành lập, Trường Luật và Khoa học Chính trị thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi đây là mô hình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp đào tạo pháp luật với khoa học chính trị trong cùng một đơn vị đào tạo.

Nhân dịp Trường Luật và Khoa học Chính trị chính thức được thành lập, Lãnh đạo Tạp chí Pháp lý - Tổng biên tập Lê Thị Mai Phương cùng Ban biên tập và Ban điện tử Tạp chí đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, giảng viên nhà trường.

Thay mặt tòa soạn Tạp chí Pháp lý, đồng chí Lê Thị Mai Phương – Tổng Biên tập Tạp chí gửi lời chúc mừng tới Trường Luật và Khoa học Chính trị, đánh giá việc thành lập nhà trường là một quyết định có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng môi trường đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và khoa học chính trị chất lượng cao.

Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý Lê Thị Mai Phương tặng hoa Chúc mừng Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Luật và Khoa học chính trị - TS. Hà Công Anh Bảo cùng giáo viên nhà trường

Lần đầu tiên Việt Nam có mô hình Trường Luật và Khoa học Chính trị là dấu ấn quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nơi kiến thức pháp luật cần gắn chặt với tư duy quản trị quốc gia, khoa học chính trị và hội nhập quốc tế.

Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý bày tỏ mong muốn Trường sẽ sớm trở thành địa chỉ đào tạo uy tín, thu hút khoảng 2.000 sinh viên ngay trong năm đầu tiên và phát triển lên quy mô 10.000–20.000 sinh viên trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, Tạp chí Pháp lý mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố các công trình nghiên cứu về pháp luật và khoa học chính trị, góp phần lan tỏa tri thức tới đông đảo sinh viên, học giả và giới nghiên cứu trong cả nước, từng bước khẳng định vị thế của một môi trường đào tạo tiên phong về pháp luật và khoa học chính trị tại Việt Nam.

Việc thành lập bốn trường thuộc, đặc biệt là sự ra đời của Trường Luật và Khoa học Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mô hình quản trị của Trường Đại học Ngoại thương mà còn mở ra kỳ vọng về một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu đa ngành, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chúc mừng Lãnh đạo trường, đồng chí Lê Thị Mai Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý bày tỏ mong muốn Trường sẽ sớm trở thành địa chỉ đào tạo uy tín về khoa học pháp lý và khoa học chính trị của đất nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt với đoàn Tạp chí Pháp lý đến chúc mừng, TS. Hà Công Anh Bảo cho biết, thời gian qua Khoa Luật luôn nhận được sự đồng hành của Tạp chí Pháp lý trong hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Trong thời gian tới, Tạp chí Pháp lý sẽ tiếp tục là đơn vị bảo trợ truyền thông cho Hội thảo khoa học quốc tế của Trường dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay.

Theo TS. Hà Công Anh Bảo, Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại thương giao nhiệm vụ xây dựng Trường Luật và Khoa học Chính trị theo phương châm "khác biệt" – một bản sắc vốn làm nên thương hiệu của Ngoại thương. Nhà trường mong muốn tăng cường hợp tác với Tạp chí Pháp lý không chỉ trong lĩnh vực pháp luật mà còn mở rộng sang khoa học chính trị, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo.

Cơ cấu lãnh đạo của Trường Luật và Khoa học Chính trị bao gồm: TS. Hà Công Anh Bảo là Phó Hiệu trưởng phụ trách; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà là Phó Hiệu trưởng phụ trách Văn phòng Trường; PGS.TS. Thân Thị Hạnh là Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa Giáo dục Chính trị; PGS.TS. Ngô Quốc Chiến giữ cương vị Trưởng Khoa Luật; TS. Vũ Thị Quế Anh là Trưởng Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn.

Đặc biệt, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà được giao phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường. Hiện TS. Hà Công Anh Bảo và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà đều trong Ban lãnh đạo và thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý, tạo tiền đề thuận lợi cho việc tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu, xuất bản khoa học.

TS. Hà Công Anh Bảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Luật và Khoa học chính trị, bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, đồng hành của Tạp chí Pháp lý đối với Nhà trường.

Ông cho biết, trong suốt thời gian qua, Khoa Luật luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tạp chí Pháp lý trong các hoạt động chuyên môn và học thuật. Trên nền tảng đó, hai bên sẽ tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác khi Tạp chí Pháp lý trở thành đơn vị bảo trợ truyền thông cho Hội thảo khoa học quốc tế của Trường dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới.

Theo TS. Hà Công Anh Bảo, Trường Đại học Ngoại thương giao cho Trường Luật và Khoa học chính trị một sứ mệnh đặc biệt: xây dựng một mô hình đào tạo khác biệt, mang đậm bản sắc của Ngoại thương. Trường Luật và khoa học chính trị thực hiện nhiệm vụ khẳng định vị thế khác biệt để dẫn đầu trong lĩnh vực pháp luật; xây dựng và thực hiện cách tiếp cận mới trong giáo dục, đào tạo chuyên sâu về khoa học chính trị, để trở thành đơn vị có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng cao, tư vấn chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước Pháp quyền để quản trị hiện đại và phát triển xã hội bền vững.

"Chúng tôi mong muốn không chỉ Khoa Luật mà cả lĩnh vực khoa học chính trị sẽ phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Nhà trường kỳ vọng Tạp chí Pháp lý sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược, đồng hành chặt chẽ hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, công bố các công trình nghiên cứu và truyền thông học thuật", TS. Hà Công Anh Bảo chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường học thuật chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học pháp lý và khoa học chính trị, phục vụ sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể nói, Việc thành lập các trường trực thuộc Đại học Ngoại Thương được thực hiện trên cơ sở tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

Mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xây dựng và phát triển trong kỷ nguyên mới.