Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ đầu tiên

Sáng 3/8, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra 8 dự thảo luật và xem xét công tác nhân sự.

Lúc 8h, Quốc hội họp phiên trù bị, nghe báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp, sau đó thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình.

Phiên khai mạc diễn ra từ 8h30 đến 9h30, được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Sau lễ chào cờ và phần giới thiệu đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.

Trong phiên khai mạc, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra 8 dự thảo luật. Nhóm đầu gồm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), dự thảo sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; sửa đổi một số quy định của ba luật về Ngân hàng Nhà nước, phòng chống rửa tiền, các tổ chức tín dụng; điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư.

Sau giờ nghỉ, từ 9h50 đến 10h30, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra 4 dự án, gồm Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và các dự án sửa đổi Luật Xuất bản, Luật Hải quan, Luật Kiến trúc.

Từ 10h30, Quốc hội họp riêng, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Buổi chiều, đại biểu thảo luận tại tổ về ba dự án gồm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất, ngày 24/4. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ là kỳ họp được triệu tập ngoài hai kỳ họp thường kỳ hàng năm của Quốc hội (khai mạc tháng 5 và tháng 10). Kỳ họp không thường lệ được tổ chức để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương và xử lý những vấn đề cấp bách không thể chậm trễ.

Kỳ họp không thường lệ lần này dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, chia thành hai đợt. Đợt một từ ngày 3/8 đến sáng 13/8; đợt hai từ ngày 19 đến 24/8. Quốc hội bố trí làm việc hai ngày thứ bảy 8 và 22/8, và hai ngày chủ nhật 9 và 23/8.

Trong thời gian nghỉ giữa hai đợt, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và đơn vị liên quan sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm 15 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật được trình thông qua; 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu và 7 vấn đề quan trọng của đất nước.