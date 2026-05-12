Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

08:09 12/05/2026
Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén với tình hình hoạt động; các vị Ủy viên cơ bản phát huy được vai trò, trí tuệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tổ chức điều hành bộ máy của MTTQ các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và hướng về cơ sở...
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trình bày Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024-2026). Ảnh: Quang Vinh

Trình bày Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của UBTƯ, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (giai đoạn 2024-2026) tại phiên làm việc đầu tiên của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2024 - 2026, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề Nhân dân quan tâm; bám sát Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và các Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam hàng năm, thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả rất tích cực, nổi bật được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt là việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam các cấp.

Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực là tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén với tình hình hoạt động; các vị Ủy viên cơ bản phát huy được vai trò, trí tuệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc. Ảnh: Lê Khánh

Tổ chức điều hành bộ máy của MTTQ các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và hướng về cơ sở; kịp thời bám sát các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào công tác điều hành bộ máy; thể hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội; đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động và phối hợp thực hiện.

Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đã chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, đơn vị, địa phương để bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo cơ chế đảm bảo cho tổ chức Mặt trận hoạt động đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; thể hiện vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao để phát huy thế mạnh của từng tổ chức trong triển khai công tác Mặt trận.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Lê Khánh

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, trong giai đoạn 2024 - 2026, Ủy ban tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội giao đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Ủy ban đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Quy chế thi đua khen thưởng của MTTQ Việt Nam; ban hành Chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổng kết việc thực hiện Đề án về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam.

Các Ủy viên tham gia hoạt động trong 7 Hội đồng tư vấn đã tích cực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nắm tình hình Nhân dân; nhiều Ủy viên đã chủ động kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.

Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trong đội ngũ trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đã phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và vận động kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Đoàn Chủ tịch đã chủ động và phối hợp tích cực với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn về quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và hệ thống các văn bản hướng dẫn về bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo đúng quy định.

Các hội nghị hiệp thương diễn ra khách quan, dân chủ, mang tính xây dựng cao; qua đó đã lựa chọn được danh sách người ứng cử có đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đảm bảo được cơ cấu, thành phần đại diện khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, công tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội đã có nhiều đổi mới với chất lượng ngày càng được nâng cao; đặc biệt, là việc tiếp nhận thông tin, ý kiến cử tri và nhân dân thông qua nền tảng “Mặt trận số”, tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.... Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội đã đề cập toàn diện, kịp thời những lĩnh vực, vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; đồng thời bày tỏ quan điểm, chính kiến của Mặt trận, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình ủng hộ, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Giai đoạn 2024-2026, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và chủ động triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp và cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; hướng dẫn MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản ban hành trước Đại hội. Ban hành Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, triển khai nền tảng “Mặt trận số”, triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp liên thông, đồng bộ từ Trung ương tới tỉnh, xã...

