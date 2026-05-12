Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bài bản, đảm bảo phù hợp tình hình mới

08:14 12/05/2026
Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...
1-1778548699.jpg

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam tại phiên làm việc đầu tiên Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong kỷ nguyên mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu về lý luận và thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam nhằm bổ sung, cụ thể hóa, những điểm mới của Hiến pháp 2013 sửa đổi năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025), những chủ trương, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị vào Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phải phù hợp với yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, kế thừa những nội dung đang ổn định, phát huy hiệu quả. Chỉ xem xét những vấn đề còn vướng mắc, bất cập cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Những vấn đề mới, vấn đề cụ thể còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, chưa có tổng kết về lý luận, thực tiễn sẽ được đưa vào Thông tri Hướng dẫn thực hiện để đảm bảo tính ổn định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Theo đó những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam gồm phần mở đầu và 18 Điều.

Tại Phần mở đầu: bổ sung đề mục “Lời nói đầu” để làm rõ bố cục của Điều lệ, nội dung này giới thiệu về sứ mệnh, quá trình phát triển và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Tại khổ 6: Bổ sung cụm từ “khát vọng phát triển, tư duy đổi mới” để nhấn mạnh tinh thần đổi mới theo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng nêu trong Phần I của Báo cáo chính trị và Phần I.1 tại Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bỏ cụm từ “cấp huyện”: tại các điều: Điều 6, Điều 11, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 25 để thống nhất với quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2025 và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sửa đổi, bỏ cụm từ “trực thuộc Trung ương”: Tại các điều: Điều 11, Điều 13, Điều 16 và Điều 22 để thống nhất với quy định tại Luật Chính quyền địa phương năm 2025.

Bổ sung, sửa đổi Khoản 2, Điều 14 và Khoản 8, Điều 17 về thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương về công tác nhân sự: “Trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu”.

Bổ sung, sửa đổi khoản 1, 2 Điều 12 về các quy định liên quan đến Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, cộng tác viên: (i) Bỏ cụm từ “Ban Tư vấn ở cấp huyện”, thay cụm từ “Tổ tư vấn ở cấp xã” thành “Ban tư vấn ở cấp xã”; (ii) Bổ sung từ “Ủy ban” vào trước các cụm từ “Đoàn Chủ tịch”, “Ban Thường trực”.

Khoản 1 được biên tập lại như sau:

“Hội đồng tư vấn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, Ban Tư vấn ở cấp xã và cộng tác viên ở mỗi cấp là tổ chức, cá nhân hoạt động không chuyên trách, gồm: Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chuyên gia ở một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội đồng tư vấn ở cấp Trung ương có nhiệm vụ giúp Uỷ ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng tư vấn ở cấp tỉnh, Ban tư vấn ở cấp xã có nhiệm vụ giúp Uỷ ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định”.

Sửa đổi, bổ sung cơ cấu thành phần tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp tỉnh, cấp xã: “Phó Chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội” tại Điều 19, Điều 25 và Điều 26. Việc bổ sung cơ cấu thành phần“Phó Chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội”để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc MTTQ Việt Nam; Việc bổ sung cơ cấu này cũng phù hợp với quy định tại Quyết định số 304 - QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 301- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bỏ cụm từ “Ủy viên Thường trực” tại các điều: Điều 20, Điều 23, Điều 25 để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và Quy định số 301-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Biên tập lại điểm d khoản 1 Điều 24 về thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thành “Một số cán bộ chuyên trách của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã”.

Sửa đổi khoản 1 Điều 27 về nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận: “Nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận trùng với nhiệm kỳ của chi bộ” để thống nhất với nhiệm kỳ của Chi bộ tại địa bàn khu dân cư.

Bổ sung 1 khoản vào Điều 29 về quan hệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên: “Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam, được tổ chức và hoạt động thống nhất trong MTTQ Việt Nam, cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động do MTTQ Việt Nam chủ trì”. Việc bổ sung khoản này nhằm làm rõ mối quan hệ trực thuộc và hoạt động thống nhất của tổ chức chính trị - xã hội đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng thời việc bổ sung như vậy nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 9 của Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/sua-doi-dieu-le-mat-tran-to-quoc-viet-nam-bai-ban-dam-bao-phu-hop-tinh-hinh-moi.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã...

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân Sự kiện - Chính sách
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn...

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025 Sự kiện - Chính sách
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ...

Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở Sự kiện - Chính sách
Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là tập thể...

Mới cập nhật
Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Taxi Hương Giang mua 1.500 ô tô điện VinFast, mở rộng hợp tác với Green SM

Taxi Hương Giang mua 1.500 ô tô điện VinFast, mở rộng hợp tác với Green SM

Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Với việc ký kết mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, Taxi Hương Giang sẽ chuyển đổi hoàn toàn đội xe sang xe thuần điện, đáp ứng việc mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã trao ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng, góp phần chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

7 giờ trước Thông tin cần biết

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Bài viết của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đoàn kết toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Bộ máy MTTQ các cấp sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén với tình hình hoạt động; các vị Ủy viên cơ bản phát huy được vai trò, trí tuệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận. Tổ chức điều hành bộ máy của MTTQ các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và hướng về cơ sở...

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay