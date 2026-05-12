Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Sáng 12/5, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, giai đoạn 2024 - 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.

MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có nhiều đóng góp quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ kịp thời đối với người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, thiết thực thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng để không ai bị bỏ lại phía sau.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI được diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn, đan xen với không ít khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc ta đang quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, là Đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mới, khẳng định vị thế và phương thức hoạt động mới của MTTQ Việt Nam.

Đại hội có trách nhiệm thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024 - 2026, thống nhất phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

"Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các vị đại biểu dự Đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới" - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, với niềm tin tưởng sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045 nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.