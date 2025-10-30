Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SeABank lần thứ 6 được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025

09:35 30/10/2025
Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - Profit500, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tự hào được vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025. Đồng thời, Ngân hàng cũng được tôn vinh tại bảng xếp hạng Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 của Tạp chí Nhịp cầu đầu tư.

Thành tích này vừa ghi nhận những nỗ lực kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng ổn định của SeABank trong nhiều năm qua, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, có định hướng phát triển toàn diện và bền vững.

Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố vào tháng 9/2025. Giải thưởng phản ánh toàn diện năng lực tài chính và cạnh tranh của các doanh nghiệp. PROFIT500 tuân theo các đánh giá dựa trên thông lệ và chuẩn mực quốc tế khi không chỉ dừng ở lợi nhuận trước thuế, mà còn bao gồm các chỉ số hiệu quả sinh lời, tiềm năng tăng trưởng, uy tín truyền thông, khả năng cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Nhờ đó, bảng xếp hạng trở thành công cụ tham chiếu quan trọng cho các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng.

seabank-profit500-1761791726.JPG

Đây là lần thứ 6 SeABank được vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2025 và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 – Profit500. Việc đứng thứ hạng 33/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất, 15/500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất phản ánh bản lĩnh và khả năng thích ứng linh hoạt của Ngân hàng trước thách thức thị trường. Sự hiện diện của SeABank trong danh sách này khẳng định chiến lược kinh doanh hiệu quả, chú trọng tối ưu hóa lợi nhuận song song với kiểm soát rủi ro.

Có được những kết quả tặng trưởng ấn tượng này là nhờ SeABank không ngừng hoàn thiện cơ cấu quản trị của Ngân hàng tuân thủ pháp luật và trên mức tuân thủ thông qua việc hướng đến các thông lệ tốt nhất về quản trị của Việt Nam cũng như quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ cũng như linh hoạt trong kinh doanh. Đây là kim chỉ nam cho việc định hướng và giám sát hiệu quả hoạt động của Ngân hàng để phát triển bền vững.

SeABank thể hiện cam kết tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu suất kinh tế để tạo ra nhiều giá trị bền vững cho các bên liên quan thông qua việc duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2%, thấp hơn mức quy định của NHNN trong nhiều năm; Nộp ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.419 tỷ đồng (tăng hơn 30% so với năm 2023); Đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội gần 24 tỷ đồng;…

seabank-tc-nhip-cau-dau-tu-1761791735.jpg

Không dừng lại ở lợi nhuận, SeABank tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện. Đây là bảng xếp hạng dựa trên quá trình phân tích nghiêm ngặt ba năm liên tiếp về doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Năm 2024, Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Ngân hàng ở mức 14,75%, Tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông đạt 13,6% góp phần khẳng định uy tín và hiệu quả của SeABank. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư và củng cố niềm tin của thị trường chứng khoán.

Việc góp mặt trong ba bảng xếp hạng danh giá trên không chỉ phản ánh sức mạnh tài chính mà còn cho thấy hiệu quả quản trị của SeABank. Với định hướng “lấy khách hàng làm trọng tâm”, Ngân hàng tập trung phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng, ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

Kết quả này cũng là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược dài hạn mà SeABank đang theo đuổi: phát triển ngân hàng không chỉ dựa trên quy mô vốn và lợi nhuận mà còn hướng tới sự minh bạch, chuẩn mực trong quản trị, gắn kết trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB Thông tin kinh doanh
Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB trân trọng gửi lời cảm...

Newtown Diamond - nơi “đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư” Thông tin kinh doanh
Newtown Diamond - nơi “đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư”

Trong bối cảnh khu vực phía nam Đà Nẵng đang là một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng, tổ...

Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão Thông tin kinh doanh
Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão

Trước những ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phối hợp hợp với Tổng...

Vinamilk thể hiện "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế" tại Hội chợ Mùa Thu 2025 Thông tin kinh doanh
Vinamilk thể hiện "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế" tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn...

Grenera Southmark: Dòng chảy cảm xúc lan tỏa tại sự kiện “Greenera Flows in You” Thông tin kinh doanh
Grenera Southmark: Dòng chảy cảm xúc lan tỏa tại sự kiện “Greenera Flows in You”

Chiều ngày 25/10, sự kiện trải nghiệm nghệ thuật “Greenera Flows in You” đã đưa gần 600 khách hàng và...

MobiFone và ROX Group ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện Thông tin kinh doanh
MobiFone và ROX Group ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Tập đoàn ROX (ROX Group) và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết biên bản ghi nhớ...

Mới cập nhật
Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB

Tri ân khách hàng doanh nghiệp SME nhân dịp sinh nhật MB

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – những đối tác tin cậy, đã đồng hành cùng MB trên hành trình kiến tạo giá trị và phát triển bền vững.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thi hành pháp luật, đặt trong bối cảnh Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) về đổi mới công tác xây dựng pháp luật.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Newtown Diamond - nơi “đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư”

Newtown Diamond - nơi “đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư”

Trong bối cảnh khu vực phía nam Đà Nẵng đang là một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond nổi bật như một lựa chọn lý tưởng để sống, trải nghiệm và đầu tư cho giới tinh hoa.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam

Vinhomes Green Paradise viết tiếp hành trình kiến tạo kỳ quan lấn biển tại Việt Nam

Những kỳ quan lấn biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai), sân bay Kansai (Nhật Bản) hay Vịnh Marina (Singapore) không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn là cú hích mạnh mẽ cho du lịch và bất động sản, trở thành biểu tượng thịnh vượng của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, vùng sinh quyển Cần Giờ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đó với “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển ESG++ mang triết lý kiến tạo hài hòa cùng thiên nhiên.

8 giờ trước Thông tin đầu tư

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 29/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm. Ngay sau đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

ĐBQH kiến nghị hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện tiền lương, thu nhập cán bộ

ĐBQH kiến nghị hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, cải thiện tiền lương, thu nhập cán bộ

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu tất yếu trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia. Việc tiếp tục rà soát thể chế, đảm bảo nguồn lực, cải thiện đời sống cán bộ cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số sẽ là nền tảng để bộ máy nhà nước hoạt động thực chất, hiệu quả và gần dân hơn.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khắc phục tình trạng "nghị quyết hay nhưng khó triển khai" trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Khắc phục tình trạng "nghị quyết hay nhưng khó triển khai" trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tinh thần “nói đi đôi với làm” trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy đến hành động, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão

Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão

Trước những ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phối hợp hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Quân đội (MIC) đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm thời tiết giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về thu nhập.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk thể hiện "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế" tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Vinamilk thể hiện "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế" tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay