SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

16:32 28/10/2025
Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

Giữ vững đà tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm 2025, SeABank duy trì đà tăng trưởng ổn định, vững vàng tiến tới hoàn thành các mục tiêu trọng yếu của năm 2025. Theo đó, tổng tài sản đạt hơn 380.808 tỷ đồng, tăng 16,92% so với thời điểm cuối năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025.

So với thời điểm 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6%, đạt 233.562 tỷ đồng nhờ mở rộng danh mục tín dụng có chọn lọc và triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vay vốn. Cùng với đó, Huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 6,5% so với cuối năm 2024, đạt mốc 211.674 tỷ đồng. Sau 9 tháng, vốn chủ sở hữu Ngân hàng tăng hơn 15% so với thời điểm 31/12/2024 và đạt gần 40.268 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 28.450 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,95%.

Bám sát chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, SeABank không ngừng đầu tư công nghệ và phát triển hệ sinh thái đối tác giúp đa dạng hóa nguồn thu và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, thu nhập ngoài lãi (NOII) đạt 3.856 tỷ đồng, tăng 2.207 tỷ đồng, tương đương gần 134% so với cùng kỳ; tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 11.109 tỷ đồng, tăng gần 21%. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động đạt 34,72%, tăng gần 17% so với cùng kỳ, phản ánh cơ cấu nguồn thu đa dạng và sự tăng trưởng rõ nét của các mảng dịch vụ phi tín dụng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu của SeABank đạt 22.066 tỷ đồng, tăng 26,83% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025. Kết quả này phản ánh biên lợi nhuận cải thiện rõ nét, hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao, qua đó củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho Ngân hàng.

Bước sang Quý IV/2025, SeABank chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung rà soát danh mục tín dụng, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và cải thiện biên lợi nhuận thông qua các chiến lược quản trị tài sản - nguồn vốn linh hoạt. Đồng thời, Ngân hàng đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro chủ động, tăng cường trích lập dự phòng và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo chuẩn mực quốc tế như Basel III, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

seabank-1761643938.JPG

Tích cực đổi mới sáng tạo, kiến tạo giá trị bền vững

Các chỉ số tài chính tích cực là kết quả của chiến lược kinh doanh linh hoạt, không ngừng đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững của SeABank.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, SeABank tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ theo từng phân khúc khách hàng, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi và gói giải pháp tài chính toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp tục là nhóm khách hàng trọng tâm trong chiến lược thúc đẩy tài chính toàn diện của Ngân hàng, với nhiều chương trình hỗ trợ trọn gói tài chính - phi tài chính được “may đo” theo đặc thù từng ngành nghề như doanh nghiệp FDI, xây lắp, thương mại dịch vụ…

Đối với khách hàng cá nhân, SeABank đẩy mạnh số hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm tiện ích, liền mạch trên mọi nền tảng. Song song đó, Ngân hàng liên tục ra mắt các sản phẩm sáng tạo mang lại giá trị vượt lên trên trải nghiệm tài chính truyền thống; tiêu biểu là thẻ Visa 2in1 SeASoul – sản phẩm hợp tác cùng ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa tiện ích tài chính và trải nghiệm cảm xúc. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, sản phẩm sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua chuỗi chương trình đồng hành độc quyền cùng Mỹ Tâm Live Concert 2025 - See The Light.

Kiên định thực thi cam kết bền vững, SeABank triển khai nhiều chương trình an sinh - xã hội ý nghĩa trong 9 tháng đầu năm 2025, tiêu biểu: bàn giao 856 căn nhà xây mới và sửa chữa cho hộ nghèo tại tỉnh Hòa Bình (cũ) tổng trị giá 30 tỷ đồng; ủng hộ 5 tỷ đồng xóa nhà tạm nhà dột nát tại tỉnh Thái Nguyên; tài trợ học bổng cho học sinh sinh viên ngành Ngân hàng, tài trợ 10 suất học bổng Ươm mầm ước mơ trọn đời phổ thông cho 10 em học sinh nghèo trị giá gần 1 tỷ đồng… Các hoạt động thiện nguyện - vì môi trường thường niên tiếp tục được triển khai thông qua 4 quỹ từ thiện nội bộ của Ngân hàng như: Xuân yêu thương, SeABanker vì trẻ thơ; Let’s Go Green with SeABank với các hoạt động Ocean Cleanup, Ngày hội đổi rác lấy quà…

Những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2025 khẳng định nền tảng tài chính vững chắc và hoạt động hiệu quả, bền vững của SeABank. Trong giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phát triển bền vững toàn diện với tầm nhìn đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện để mang lại ngày càng nhiều giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư và toàn xã hội.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
