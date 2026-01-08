Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME

16:00 08/01/2026
Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Chiều 7/1/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội đã tiến hành kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo. Theo đó, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Vietravel Airlines đã được tín nhiệm đề cử và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, tân Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội Đỗ Vinh Quang khẳng định, HANOISME là tổ chức uy tín, đại diện cho cộng đồng DNNVV Thủ đô Hà Nội. Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, HANOISME đã luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô trong quá trình phát triển bền vững, hội nhập kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

1-1767922594.jpg

Tân Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội Đỗ Vinh Quang phát biểu tại sự kiện

Trên cương vị mới, ông Đỗ Vinh Quang bày tỏ mong muốn cùng Ban Lãnh đạo Hiệp hội đóng góp thiết thực vào việc triển khai hiệu quả các định hướng, chương trình hành động của HANOISME, tăng cường kết nối doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Với sự tin tưởng, tín nhiệm của Hiệp hội, tôi cùng Tập đoàn T&T Group, Vietravel Airlines và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái T&T Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô, qua đó chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc”, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trao Bằng khen của Chủ tịch VCCI cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp và phát triển kinh tế – xã hội năm 2025. Theo đó, Tập đoàn T&T Group vinh dự là một trong những tập thể tiêu biểu được nhận Bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế đa ngành và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2-1767922594.jpg

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 của HANOISME

Cá nhân ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Phó Chủ tịch HANOISME cũng được trao Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế – xã hội tại địa phương trong năm 2025.

3-1767922586.jpg

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang đón nhận Bằng khen của VCCI

Việc T&T Group và lãnh đạo Tập đoàn được VCCI vinh danh tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Tập đoàn T&T Group trong hệ sinh thái doanh nghiệp Thủ đô, đồng thời cho thấy sự tham gia ngày càng chủ động của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 - chương trình ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp xuất sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước, Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Group Nguyễn Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang cũng đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô năm 2025.

Được thành lập năm 1993 bởi nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, sau hơn ba thập kỷ phát triển, T&T Group hiện là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính – đầu tư, bất động sản, năng lượng, logistics, hạ tầng giao thông – hàng không, nông nghiệp và thể thao. Với hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp thành viên, liên doanh, liên kết và đội ngũ trên 80.000 cán bộ nhân viên, T&T Group đã và đang ghi dấu ấn bằng nhiều dự án quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế; nhận được sự tín nhiệm và hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới.

Với những đóng góp tích cực và bền bỉ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, T&T Group là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân 3 lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng; cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và các địa phương trong cả nước. 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

T&T Group
Cùng chủ đề
Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị...

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA Thông tin kinh doanh
Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng...

Đêm giao thừa rực rỡ trên bản đồ Việt Nam: “Thánh địa countdown họ Vin” vững vàng vị thế điểm đến quốc dân Thông tin kinh doanh
Đêm giao thừa rực rỡ trên bản đồ Việt Nam: “Thánh địa countdown họ Vin” vững vàng vị thế điểm đến quốc dân

Các “thánh địa giải trí họ Vin” tiếp tục sáng nhất trong đêm giao thừa 31/12 khi đón hơn 1,5...

Xi măng Long Sơn – Chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 Thông tin kinh doanh
Xi măng Long Sơn – Chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026

Tết đến Xuân về là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời...

Người dùng Hà Nội nói gì về xe máy điện VinFast sau vòng lái thử ở Vietnam Mobility Show 2025? Thông tin kinh doanh
Người dùng Hà Nội nói gì về xe máy điện VinFast sau vòng lái thử ở Vietnam Mobility Show 2025?

Sau các vòng lái thử tại Vietnam Mobility Show 2025, nhiều khách hàng thừa nhận xe máy điện VinFast vượt...

VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM hợp tác với IDICO “xanh hoá” các khu công nghiệp Thông tin kinh doanh
VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM hợp tác với IDICO “xanh hoá” các khu công nghiệp

4 công ty thuộc hệ sinh thái xanh của Vingroup gồm: VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM đã chính thức...

Mới cập nhật
Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

29 phút trước Sự kiện - Chính sách

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa. Đây là mức rất cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

43 phút trước Thông tin kinh doanh

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

53 phút trước Pháp lý và Kinh doanh

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thi hành pháp luật, đặt trong bối cảnh Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) về đổi mới công tác xây dựng pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Những chế định mới quan trọng trong Luật Dẫn độ và 02 Luật thuộc lĩnh vực Tư pháp

Những chế định mới quan trọng trong Luật Dẫn độ và 02 Luật thuộc lĩnh vực Tư pháp

(Pháp lý). Theo đó, Luật Dẫn độ với nhiều quy định mới về các trường hợp có thể bị dẫn độ, giữ người trong trường hợp khẩn cấp... Còn chế định được quan tâm trong Luật Tương trợ tư pháp về hình sự là các nguyên tắc tương trợ tư pháp về hình sự , các quy định bảo mật thông tin và giới hạn sử dụng; ...

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu, chuyên ngành về những vấn đề khoa học pháp lý; lý luận và thực tiễn chính sách pháp lý trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay