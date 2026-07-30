Những giá trị “vàng” của thương hiệu bất động sản Geleximco

Được quy hoạch tại các vị trí đắc địa và sở hữu hệ thống tiện ích hoàn hảo, những dự án mang thương hiệu Geleximco luôn là tâm điểm trên thị trường bất động sản.

Vị trí đắc địa

Trong bất kì hoàn cảnh nào của thị trường, vị trí luôn là yếu tố quan trọng quyết định sức hút, giá trị của sản phẩm. Vì vậy, Geleximco luôn đặt mục tiêu phát triển những sản phẩm sở hữu toạ độ tiếp giáp các trục đường huyết mạch, kết nối giao thông thuận tiện và là nơi hội tụ nhiều dịch vụ tiện ích.

Đơn cử, Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao lưu nằm tại vị nơi giao nhau của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng tại Thủ đô như Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, vành đai 3… Từ dự án có thể nhanh chóng kết nối với Sân bay Nội Bài, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,…

Khu đô thị Thành phố Giao lưu

Trong khi đó, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn tọa lạc ngay mặt đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) và Đại lộ Thăng Long. Geleximco Southern Star lại là dự án hiếm hoi sở hữu quỹ đất vàng cuối cùng trên mặt đường Giải Phóng; còn An Bình Plaza nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, kết nối với cả 3 tuyến đường lớn: Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy, Phạm Hùng – Nội Bài và Tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội.

Tại thị trường Quảng Ninh, KĐT Cái Dăm tọa lạc ngay trục đường huyết mạch của khu du lịch Bãi Cháy, kết nối dễ dàng với các điểm du lịch như: Bến tàu Du lịch Tuần Châu, Chợ đêm Hạ Long Marina, Đảo Rều…

Thiết kế, tiện ích vượt trội

Với đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ chung cư đến nhà ở liền kề, biệt thự song lập – đơn lập, shophouse…, Geleximco đã thiết lập những chuẩn mực góp phần định hình diện mạo đô thị.

Mỗi dự án do Geleximco phát triển luôn mang dấu ấn phong cách kiến trúc độc đáo, giàu tính thẩm mỹ... Geleximco hiểu rằng một căn hộ không chỉ là nơi để sinh sống mà còn trở thành thương hiệu cá nhân của chủ nhân.

Điểm nhấn trong quy hoạch dự án của Geleximco là sự đồng bộ, quy củ trên diện tích lớn, chất lượng thi công theo tiêu chuẩn cao. Các căn hộ không chỉ nổi bật với lối lối thiết kế sang trọng mà còn được bố trí linh hoạt, tối ưu ánh sáng và gió trời, tối đa hóa công năng sử dụng.

Một ưu điểm khác không thể bỏ qua khi nhắc đến dự án Geleximco chính là hệ thống tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chung cư New Life Tower thuộc Khu đô thị Cái Dăm.

Geleximco rất chú trọng đến việc kiến tạo không gian xanh ngay bên trong các dự án. Các dự án được phát triển theo nguyên tắc coi trọng việc bảo vệ môi trường, tạo lập không gian sống thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. KĐT Thành phố Giao lưu, KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, KĐT Cái Dăm… đều sở hữu không gian xanh trong lành, thoáng đãng, mang đến cho cư dân cuộc sống riêng tư mà an toàn, văn minh, sôi động, tiện ích.

Tiềm năng đầu tư

Với giới đầu tư, tiềm năng khai thác kinh doanh của sản phẩm luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải ngẫu nhiên những sản phẩm có vị trí đắc địa, lợi thế về tiện ích lại được ưu tiên lựa chọn.

Với các sản phẩm của Geleximco cũng vậy. Bên cạnh yếu tố về vị trí và tiện ích, giá trị của BĐS cũng được quyết định bởi uy tín của chủ đầu tư. Là một trong những thương hiệu hàng đầu trong nhiều năm liên tiếp, cái tên Geleximco được xem là bảo chứng cho tính thanh khoản vượt trội.

Một góc KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn

Đơn cử, các sản phẩm thấp tầng nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) tại KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn luôn có sức hút lớn bởi công năng sử dụng kết hợp giữa ở và kinh doanh. Những năm gần đây, dân cư khu vực này ngày càng đông đúc, mang lại những cơ hội kinh doanh, sinh lời hấp dẫn.

Với KĐT Cái Dăm, nhờ nằm gần khu bãi tắm và các khu du lịch nổi tiếng, khách hàng sở hữu căn hộ có thể đầu tư cho thuê hoặc phục vụ mục đích nghỉ dưỡng, du lịch cho cả gia đình.

Trong khi đó, thực tế cho thấy tại các dự án An Bình City, An Bình Plaza, Geleximco Southern Star…, giá trị căn hộ đều có xu hướng tăng dù thị trường nhiều biến động, nhu cầu của khách hàng thứ cấp đều rất lớn.

Với bất kỳ dự án nào, Geleximco luôn dành trọn tâm huyết tạo nên những sản phẩm đáp ứng hệ tiêu chuẩn khắt khe nhằm đem đến cuộc sống tiện nghi và giá trị lợi nhuận bền vững.