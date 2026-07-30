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SeABank được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm nhiều hạng mục, đánh giá triển vọng Tích cực

10:04 30/07/2026
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings công bố báo cáo đánh giá tín nhiệm mới nhất đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB), nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) và BCA Điều chỉnh lên Ba3, Xếp hạng Rủi ro Đối tác (CRRs) dài hạn lên Ba2 và Đánh giá Rủi ro Đối tác (CR) dài hạn lên Ba2(cr), đồng thời tiếp tục duy trì xếp hạng Ba3 đối với Xếp hạng Tiền gửi dài hạn và Xếp hạng Nhà phát hành. Moody's cũng điều chỉnh triển vọng của SeABank từ Ổn định lên Tích cực.

Theo Moody's, việc duy trì các xếp hạng Ba3 đối với Tiền gửi ngân hàng dài hạn (LT) bằng nội tệ (LC) và ngoại tệ (FC) và Xếp hạng Nhà phát hành, cùng với việc điều chỉnh triển vọng từ Ổn định sang Tích cực phản ánh năng lực tín dụng nội tại của SeABank được cải thiện. Điều này được thể hiện qua việc Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) và BCA Điều chỉnh được nâng từ B1 lên Ba3, phản ánh hồ sơ tín dụng và khả năng thanh toán của SeABank được củng cố nhờ chất lượng tài sản ổn định, nền tảng vốn và hiệu quả quản trị rủi ro được cải thiện.

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Bên cạnh đó, Xếp hạng Rủi ro Đối tác (CRRs) dài hạn bằng ngoại tệ và nội tệ và Đánh giá Rủi ro Đối tác (CR) dài hạn được nâng lên các mức lần lượt Ba2 và Ba2(cr), cho thấy đánh giá tích cực về năng lực thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các đối tác. Điều này khẳng định uy tín của SeABank trên thị trường tài chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng hợp tác và huy động nguồn vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Moody’s cũng kỳ vọng những nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường tính ổn định của cơ cấu huy động sẽ tiếp tục cải thiện hồ sơ tín dụng của SeABank trong 12 - 18 tháng tới. Tổ chức này đánh giá SeABank có tiềm năng được nâng bậc xếp hạng trong tương lai nếu xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được cải thiện.

Báo cáo cũng ghi nhận chất lượng tài sản của SeABank tiếp tục được duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức phù hợp và tỷ lệ nợ quá hạn mới dự kiến tiếp tục ở mức thấp trong 12 -18 tháng tới nhờ môi trường hoạt động thuận lợi cùng năng lực quản trị chất lượng tài sản hiệu quả.

Bên cạnh đó, Moody's dự báo nền tảng vốn của SeABank sẽ tiếp tục duy trì vững chắc, với tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản có rủi ro (TCE/RWA) trên 12%, tương đương các ngân hàng có cùng mức xếp hạng tín nhiệm.

Báo cáo của Moody’s cũng khẳng định việc SeABank ngày càng mở rộng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức tài chính phát triển sẽ góp phần nâng cao tính ổn định của nguồn vốn, giảm rủi ro tái cấp vốn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 34.288 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

PV

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