Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

14:46 26/02/2026
Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp những biến động mạnh về thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, bài toán vốn mùa vụ, quản trị dòng tiền và khả năng tiếp cận tín dụng trở thành yếu tố then chốt quyết định sức bền của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với chiến lược đồng hành theo chuỗi giá trị ngành, VPBankSME đang từng bước trở thành điểm tựa tài chính giúp doanh nghiệp gạo tăng tốc xuất khẩu và phát triển bền vững.

Ngành xuất khẩu gạo Việt Nam 2025: Vượt sóng lớn để giữ vững vị thế

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), năm 2025 là một năm nhiều thách thức với ngành lúa gạo khi thị trường thế giới biến động mạnh.

Tuy nhiên, bằng sự chủ động mở rộng thị trường và nỗ lực của toàn chuỗi ngành, xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực. “Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 7,89 triệu tấn gạo, với kim ngạch hơn 4 tỷ USD, qua đó vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới,” ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, chia sẻ.

Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt khoảng 511 USD/tấn, phản ánh sự chuyển dịch chiến lược từ cạnh tranh bằng sản lượng sang nâng cao giá trị, tập trung vào các dòng gạo thơm, gạo chất lượng cao. Cùng với đó, việc mở rộng sang các thị trường mới như châu Phi, Trung Quốc - nơi kim ngạch tăng gần gấp ba lần so với năm trước - đã giúp ngành gạo Việt Nam duy trì thế cân bằng trong bối cảnh nhiều biến động.

Điểm nghẽn vốn và quản trị dòng tiền - thách thức lớn của doanh nghiệp gạo

Dù bức tranh tổng thể tích cực, nhưng phía sau con số tăng trưởng là không ít áp lực mà doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang phải đối mặt. Đặc thù sản xuất - kinh doanh mang tính mùa vụ cao khiến nhu cầu vốn tăng đột biến trong các giai đoạn thu mua, tích trữ, trong khi dòng tiền lại phụ thuộc lớn vào tiến độ giao hàng và thanh toán quốc tế.

Theo ông Đỗ Hà Nam, sự chênh lệch giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khả năng tiếp cận vốn vẫn là bài toán nan giải. “Các doanh nghiệp lớn có lợi thế về uy tín, tài sản và lịch sử tín dụng, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa thường thiếu tài sản đảm bảo, dòng tiền bấp bênh và chịu rủi ro lớn hơn trước biến động thị trường,” ông nhận định.

Bên cạnh đó, thời gian thanh toán kéo dài tại một số thị trường mới, rủi ro về khâu logistics (vận chuyển, lưu trữ hàng hóa), biến đổi khí hậu hay chính sách nhập khẩu thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp xuất khẩu. Nếu không có cơ chế tài chính linh hoạt và sự chia sẻ kịp thời, doanh nghiệp rất dễ rơi vào vòng xoáy đứt gãy dòng tiền, mất cơ hội thị trường, thậm chí bị loại khỏi chuỗi cung ứng xuất khẩu.

anh-1-1772092110.jpg

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (trái) chia sẻ về tình hình doanh nghiệp ngành gạo

Giải pháp tài chính “đo ni đóng giày” của VPBankSME cho doanh nghiệp gạo

Nhận diện rõ những đặc thù và rủi ro của ngành, VPBankSME xác định xuất khẩu gạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển tín dụng nông nghiệp. “Chúng tôi không nhìn doanh nghiệp gạo như một khoản vay đơn lẻ, mà tiếp cận theo chuỗi giá trị, từ thu mua - chế biến - xuất khẩu,” ông Hoàng Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Chiến lược kinh doanh và Phát triển sản phẩm, Khối SME VPBank, chia sẻ tại talkshow chủ đề: "Tăng tốc xuất khẩu gạo - Bí quyết quản trị vốn mùa vụ và tận dụng chính sách ưu tiên".

 

anh-2-1772092119.png

Ông Hoàng Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Chiến lược kinh doanh và Phát triển sản phẩm, VPBankSME chia sẻ các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp ngành gạo

Theo đó, VPBankSME triển khai các giải pháp tín dụng linh hoạt, trong đó nổi bật là tài trợ vốn dựa trên hợp đồng đầu ra, quyền đòi nợ hoặc mối liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận vốn ngay cả khi chưa tích lũy đủ tài sản thế chấp.

Đối với bài toán mùa vụ, VPBankSME chủ động dành hạn mức cao hơn thông thường để hỗ trợ doanh nghiệp thu mua, tích trữ hàng trong giai đoạn cao điểm, kể cả khi chưa có hợp đồng xuất khẩu chính thức. Bên cạnh đó, ngân hàng sẵn sàng tài trợ trước giao hàng, cung cấp các khoản vay tín chấp ngắn hạn để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường.

Về chi phí vốn, các doanh nghiệp ngành gạo được hưởng lãi suất ưu đãi thấp hơn 1-1,5% so với mặt bằng chung, cùng với các gói vay ngoại tệ phục vụ xuất khẩu và giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Không dừng lại ở cấp vốn, VPBankSME còn chú trọng vai trò tư vấn tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị dòng tiền, cơ cấu khoản vay và tìm phương án xử lý khi thị trường phát sinh biến động ngoài dự kiến.

“Chúng tôi tin rằng, khi ngân hàng và doanh nghiệp chia sẻ thông tin một cách minh bạch và kịp thời, mọi khó khăn đều có thể tìm được lời giải,” ông Hoàng Trung Hiếu nhấn mạnh. Với đội ngũ chuyên gia am hiểu ngành và sự phối hợp chặt chẽ cùng các hiệp hội, VPBankSME đang từng bước thu hẹp “khoảng trống thông tin”, giúp doanh nghiệp gạo tự tin hơn trên hành trình mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh ngành gạo hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển bền vững, sự đồng hành của ngân hàng không chỉ là nguồn vốn, mà còn là bệ đỡ chiến lược. Với định hướng đó, VPBankSME đang góp phần tạo nền tảng tài chính vững chắc để doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế và bứt phá trong giai đoạn tới.

Chuỗi talkshow của VPBankSME với chủ đề "Chạm Thịnh Vượng" trao đổi về những kiến thức nóng hổi của thị trường, giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với sản phẩm tài chính của ngân hàng, thích nghi với biến động chính sách, biến động của kinh tế trong nước và quốc tế.

Thông qua thông điệp "Chạm Thịnh Vượng", VPBankSME mong muốn khẳng định mục tiêu trở thành ngân hàng hỗ trợ SME toàn diện nhất thông qua 4 điểm chạm: Tài chính, Số hóa, Kiến thức và Giao thương.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VPBank
Cùng chủ đề
Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng Thông tin kinh doanh
Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ...

Vũng Tàu hấp dẫn du khách dịp Tết nhờ trải nghiệm mới hấp dẫn Thông tin kinh doanh
Vũng Tàu hấp dẫn du khách dịp Tết nhờ trải nghiệm mới hấp dẫn

Ngay gần trung tâm TPHCM, Vũng Tàu hút hàng chục nghìn người từ TPHCM, Đồng Nai, miền Tây đổ về...

Sun PhuQuoc Airways đón thêm 4 tàu bay A320/A321neo, khẳng định năng lực với đội tàu 10 chiếc thuộc sở hữu Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways đón thêm 4 tàu bay A320/A321neo, khẳng định năng lực với đội tàu 10 chiếc thuộc sở hữu

Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng...

Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time Thông tin kinh doanh
Vingroup và Vinhomes thuộc Top 500 công ty tốt nhất châu Á năm 2026 của Time

Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes vừa được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty...

Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf Thông tin kinh doanh
Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 đang cận kề, mang theo bầu không khí rộn ràng và hứng khởi lan tỏa...

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026 Thông tin kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức...

Mới cập nhật
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô thị ven biển quy mô lớn vận hành theo tiêu chuẩn "all-in-one" đang khẳng định vị thế dẫn dắt.

3 giờ trước Dự án - BĐS

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) trong những năm gần đây đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho nền kinh tế Việt Nam.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung, trong đó có công tác nhân sự, bầu đủ số lượng đại biểu và công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như chế độ thông tin, báo cáo.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Năm 2026, thị trường bất động sản đang chuyển dịch rõ rệt từ tâm lý “lướt sóng” sang ưu tiên giá trị thực. Người mua để ở lẫn nhà đầu tư đều trở nên thận trọng hơn, chọn lọc hơn và đặt yếu tố dài hạn lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, The Parkland - Imperia Ocean City nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa an cư chất lượng và tiềm năng tăng trưởng ổn định.

8 giờ trước Dự án - BĐS

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Chiều 25/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Trong nỗ lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng yêu thể thao cho thế hệ trẻ. Chiều 25/2, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel tổ chức hoạt động trao tặng vé xem các trận đấu của câu lạc bộ Thể Công - Viettel cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tại hai trường trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Chương trình không chỉ là dịp để các em nhỏ trải nghiệm trực tiếp sân cỏ đỉnh cao mà còn góp phần nâng cao ý thức thể thao, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và ý thức fair-play trong môi trường giáo dục.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay