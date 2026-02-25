Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

18:00 25/02/2026
Trong nỗ lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng yêu thể thao cho thế hệ trẻ. Chiều 25/2, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel tổ chức hoạt động trao tặng vé xem các trận đấu của câu lạc bộ Thể Công - Viettel cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tại hai trường trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Chương trình không chỉ là dịp để các em nhỏ trải nghiệm trực tiếp sân cỏ đỉnh cao mà còn góp phần nâng cao ý thức thể thao, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và ý thức fair-play trong môi trường giáo dục.
1-1772072234.png

Đơn vị tài trợ trao tặng vé xem bóng đá cho đại diện Trường Tiểu học Yên Hòa

Cụ thể, trong buổi lễ trao tặng, đoàn đã trao tổng cộng 890 vé xem các trận thi đấu của CLB Thể Công - Viettel diễn ra tại Sân vận động Hàng Đẫy vào các ngày 1/3 và 15/3 tới đây. Trong đó, 470 vé dành cho đại diện Trường Tiểu học Yên Hòa và 420 vé cho đại diện Trường Mầm non Bình Minh. Các suất vé này đều dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh của hai trường học tại địa phương, tạo điều kiện cho các em nhỏ có cơ hội trực tiếp chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của đội bóng truyền thống, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong các cơ sở giáo dục.

2-1772072234.png

Ông Chu Hải Công – Giám đốc Quan hệ Công chúng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chia sẻ

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Chu Hải Công – Giám đốc Quan hệ Công chúng của Ngân hàng TMCP Quân đội – nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ qua các hoạt động thể chất, đặc biệt là bóng đá – môn thể thao vua. Việc đồng hành cùng Viettel trong sáng kiến ‘Triệu nụ cười sân cỏ’ không chỉ là việc mang bóng đá đến gần các em mà còn là cách lan tỏa tinh thần fair-play, ý chí chiến thắng và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng học sinh. Chúng tôi tin rằng, những trải nghiệm này sẽ giúp các em hình thành phẩm chất tốt, nuôi dưỡng đam mê thể thao, từ đó phát triển về thể chất lẫn tinh thần.”

3-1772072234.png

Đơn vị tài trợ trao tặng vé xem bóng đá cho đại diện Trường Tiểu học Yên Hòa

Bà Đào Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa – chia sẻ niềm vui và sự trân trọng khi nhận được món quà ý nghĩa này: “Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho các em học sinh mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể thao trong đời sống hàng ngày. Nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giải bóng đá mini hàng năm thu hút sự tham gia của học sinh và phụ huynh. Tham gia trực tiếp các trận đấu đỉnh cao sẽ giúp các em nuôi dưỡng đam mê, đồng thời mở rộng hiểu biết về bóng đá chuyên nghiệp, từ đó hình thành ý chí phấn đấu, rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện.”

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Yên Hòa – nhấn mạnh: “Các phụ huynh rất phấn khởi khi biết con em mình có cơ hội tiếp cận sân cỏ thực tế, chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của đội bóng yêu thích. Đây là trải nghiệm vô giá, giúp các em thêm yêu thể thao, hiểu rõ hơn về tinh thần thi đấu, ý nghĩa của fair-play và tinh thần đồng đội. Những ký ức này không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là nguồn cảm hứng để các em phấn đấu, rèn luyện ý chí và phát triển nhân cách.”

4-1772072234.png

Ông Ngô Quang Tùng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel chia sẻ

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Ngô Quang Tùng – Phó Giám đốc Thể thao Viettel, đại diện đơn vị đồng tổ chức, cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhiều em học sinh được trực tiếp vào sân thi đấu, hòa mình vào không khí sôi động của bóng đá chuyên nghiệp. Các em sẽ có cơ hội chứng kiến các cầu thủ nổi bật, từng góp mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại các giải đấu khu vực và châu Á. Trải nghiệm này sẽ là động lực lớn để các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển ý chí, ý thức tập thể và xây dựng tinh thần cầu tiến.”

Gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh – bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ: “Đây không chỉ là những tấm vé xem bóng đá mà còn là món quà tinh thần, mang ý nghĩa lớn lao trong việc gắn kết cộng đồng giáo dục và gia đình. Các hoạt động như thế này giúp các gia đình có thêm cơ hội trải nghiệm, cùng nhau chia sẻ niềm vui, lan tỏa tinh thần khỏe mạnh, tích cực và đoàn kết. Sự kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và doanh nghiệp chính là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục năng động, hiện đại.”

Chương trình trao tặng vé xem bóng đá lần này không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thể thao trở thành cầu nối để hình thành phẩm chất, rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, và lối sống tích cực cho các em nhỏ. Khi các em được tiếp xúc và truyền cảm hứng từ các trận đấu đỉnh cao, tình yêu thể thao sẽ tự nhiên được nuôi dưỡng, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và chuẩn bị hành trang cho các em hội nhập quốc tế trong tương lai.

Ngoài ra, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của thể thao trong giáo dục, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng năng động, lành mạnh và tích cực.

5-1772072234.png

Đơn vị tài trợ trao tặng vé xem bóng đá cho đại diện Trường Mầm non Bình Minh

Chương trình trao tặng vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel cho học sinh tại Hà Nội đã thành công rực rỡ, mở ra nhiều cơ hội mới cho các em nhỏ tiếp cận sân cỏ đỉnh cao, truyền cảm hứng yêu thể thao và rèn luyện ý chí vượt khó. Những trải nghiệm này không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đây chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của các doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng trong việc phát triển giáo dục toàn diện, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn” Thông tin cần biết
PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc (Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô tại Đại học Bách khoa Hà...

Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ Thông tin cần biết
Các điểm đến miền Bắc hút khách đột biến dịp đầu năm Bính Ngọ

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nhiều điểm đến tại miền Bắc như: Hà Nội, Sa Pa,...

Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương Thông tin cần biết
Mộc Châu rực rỡ sắc Xuân, thu hút du khách thập phương

Sắc hoa mận trắng tinh khôi, hoa anh đào rực rỡ, những vườn hồng, vườn dâu trĩu quả và đồi...

Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An Thông tin cần biết
Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An

Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện Đa khoa...

Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội Thông tin cần biết
Thêm một trung tâm thương mại đi vào hoạt động tại phía Tây Hà Nội

Không gian trung tâm thương mại ROX Tower Goldmark City tại 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) đã được lựa...

Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương, Nghệ An Thông tin cần biết
Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương, Nghệ An

Sáng 9/2 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y...

Mới cập nhật
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô thị ven biển quy mô lớn vận hành theo tiêu chuẩn "all-in-one" đang khẳng định vị thế dẫn dắt.

3 giờ trước Dự án - BĐS

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp những biến động mạnh về thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, bài toán vốn mùa vụ, quản trị dòng tiền và khả năng tiếp cận tín dụng trở thành yếu tố then chốt quyết định sức bền của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với chiến lược đồng hành theo chuỗi giá trị ngành, VPBankSME đang từng bước trở thành điểm tựa tài chính giúp doanh nghiệp gạo tăng tốc xuất khẩu và phát triển bền vững.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) trong những năm gần đây đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho nền kinh tế Việt Nam.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung, trong đó có công tác nhân sự, bầu đủ số lượng đại biểu và công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như chế độ thông tin, báo cáo.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Năm 2026, thị trường bất động sản đang chuyển dịch rõ rệt từ tâm lý “lướt sóng” sang ưu tiên giá trị thực. Người mua để ở lẫn nhà đầu tư đều trở nên thận trọng hơn, chọn lọc hơn và đặt yếu tố dài hạn lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, The Parkland - Imperia Ocean City nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa an cư chất lượng và tiềm năng tăng trưởng ổn định.

8 giờ trước Dự án - BĐS

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Chiều 25/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay