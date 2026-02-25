Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Trong nỗ lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng yêu thể thao cho thế hệ trẻ. Chiều 25/2, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel tổ chức hoạt động trao tặng vé xem các trận đấu của câu lạc bộ Thể Công - Viettel cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tại hai trường trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Chương trình không chỉ là dịp để các em nhỏ trải nghiệm trực tiếp sân cỏ đỉnh cao mà còn góp phần nâng cao ý thức thể thao, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và ý thức fair-play trong môi trường giáo dục.

Đơn vị tài trợ trao tặng vé xem bóng đá cho đại diện Trường Tiểu học Yên Hòa

Cụ thể, trong buổi lễ trao tặng, đoàn đã trao tổng cộng 890 vé xem các trận thi đấu của CLB Thể Công - Viettel diễn ra tại Sân vận động Hàng Đẫy vào các ngày 1/3 và 15/3 tới đây. Trong đó, 470 vé dành cho đại diện Trường Tiểu học Yên Hòa và 420 vé cho đại diện Trường Mầm non Bình Minh. Các suất vé này đều dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh của hai trường học tại địa phương, tạo điều kiện cho các em nhỏ có cơ hội trực tiếp chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của đội bóng truyền thống, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong các cơ sở giáo dục.

Ông Chu Hải Công – Giám đốc Quan hệ Công chúng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chia sẻ

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Chu Hải Công – Giám đốc Quan hệ Công chúng của Ngân hàng TMCP Quân đội – nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ qua các hoạt động thể chất, đặc biệt là bóng đá – môn thể thao vua. Việc đồng hành cùng Viettel trong sáng kiến ‘Triệu nụ cười sân cỏ’ không chỉ là việc mang bóng đá đến gần các em mà còn là cách lan tỏa tinh thần fair-play, ý chí chiến thắng và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng học sinh. Chúng tôi tin rằng, những trải nghiệm này sẽ giúp các em hình thành phẩm chất tốt, nuôi dưỡng đam mê thể thao, từ đó phát triển về thể chất lẫn tinh thần.”

Đơn vị tài trợ trao tặng vé xem bóng đá cho đại diện Trường Tiểu học Yên Hòa

Bà Đào Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa – chia sẻ niềm vui và sự trân trọng khi nhận được món quà ý nghĩa này: “Chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho các em học sinh mà còn góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể thao trong đời sống hàng ngày. Nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giải bóng đá mini hàng năm thu hút sự tham gia của học sinh và phụ huynh. Tham gia trực tiếp các trận đấu đỉnh cao sẽ giúp các em nuôi dưỡng đam mê, đồng thời mở rộng hiểu biết về bóng đá chuyên nghiệp, từ đó hình thành ý chí phấn đấu, rèn luyện sức khỏe, phát triển toàn diện.”

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Yên Hòa – nhấn mạnh: “Các phụ huynh rất phấn khởi khi biết con em mình có cơ hội tiếp cận sân cỏ thực tế, chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của đội bóng yêu thích. Đây là trải nghiệm vô giá, giúp các em thêm yêu thể thao, hiểu rõ hơn về tinh thần thi đấu, ý nghĩa của fair-play và tinh thần đồng đội. Những ký ức này không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là nguồn cảm hứng để các em phấn đấu, rèn luyện ý chí và phát triển nhân cách.”

Ông Ngô Quang Tùng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel chia sẻ

Đại diện đơn vị tổ chức, ông Ngô Quang Tùng – Phó Giám đốc Thể thao Viettel, đại diện đơn vị đồng tổ chức, cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhiều em học sinh được trực tiếp vào sân thi đấu, hòa mình vào không khí sôi động của bóng đá chuyên nghiệp. Các em sẽ có cơ hội chứng kiến các cầu thủ nổi bật, từng góp mặt trong đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại các giải đấu khu vực và châu Á. Trải nghiệm này sẽ là động lực lớn để các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển ý chí, ý thức tập thể và xây dựng tinh thần cầu tiến.”

Gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh – bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tài trợ: “Đây không chỉ là những tấm vé xem bóng đá mà còn là món quà tinh thần, mang ý nghĩa lớn lao trong việc gắn kết cộng đồng giáo dục và gia đình. Các hoạt động như thế này giúp các gia đình có thêm cơ hội trải nghiệm, cùng nhau chia sẻ niềm vui, lan tỏa tinh thần khỏe mạnh, tích cực và đoàn kết. Sự kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và doanh nghiệp chính là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục năng động, hiện đại.”

Chương trình trao tặng vé xem bóng đá lần này không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm đơn thuần mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thể thao trở thành cầu nối để hình thành phẩm chất, rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, và lối sống tích cực cho các em nhỏ. Khi các em được tiếp xúc và truyền cảm hứng từ các trận đấu đỉnh cao, tình yêu thể thao sẽ tự nhiên được nuôi dưỡng, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và chuẩn bị hành trang cho các em hội nhập quốc tế trong tương lai.

Ngoài ra, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của thể thao trong giáo dục, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng năng động, lành mạnh và tích cực.

Đơn vị tài trợ trao tặng vé xem bóng đá cho đại diện Trường Mầm non Bình Minh

Chương trình trao tặng vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel cho học sinh tại Hà Nội đã thành công rực rỡ, mở ra nhiều cơ hội mới cho các em nhỏ tiếp cận sân cỏ đỉnh cao, truyền cảm hứng yêu thể thao và rèn luyện ý chí vượt khó. Những trải nghiệm này không chỉ là niềm vui nhất thời mà còn là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ năng động, tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đây chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của các doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng trong việc phát triển giáo dục toàn diện, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.