Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Chiều 25/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Chủ tịch HLGVN Nguyễn Khánh Ngọc ( hàng đầu, bìa phải) tham dự Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn. Tại hội nghị, Ban tổ chức cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hướng dẫn phương pháp xây dựng chương trình hành động và thống nhất cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bảo đảm dân chủ, công khai, hiệu quả.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan Trung ương: ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Tiếp xúc cử tri là quyền và trách nhiệm của người ứng cử

Ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hay, sau khi danh sách chính thức những người ứng cử được công bố, việc tiếp xúc cử tri là bước tiếp theo theo luật định, để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

Theo đó, các ứng cử viên sẽ trình bày chương trình hành động trước cử tri, chia sẻ định hướng, cam kết nếu được tín nhiệm bầu chọn; đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, kỳ vọng từ người dân. Đây không chỉ là quyền của người ứng cử mà còn là yêu cầu chính đáng của cử tri, giúp họ có thêm thông tin trước khi quyết định lựa chọn đại diện cho mình.

Ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Đà Nẵng để cung cấp cho ứng cử viên nghiên cứu, làm cơ sở xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn. Chương trình hành động được trình bày trước cử tri sẽ là cam kết ban đầu; nếu trúng cử, đại biểu tiếp tục hoàn thiện và đây cũng là căn cứ để cử tri giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động sau này.

Linh hoạt tổ chức tiếp xúc, bảo đảm dân chủ và đúng luật

Trong khi đó, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, thông qua tóm tắt kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri.

Theo đó, thành phố có 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (trong đó 6 người do Trung ương giới thiệu) để bầu lấy 14 đại biểu; 125 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI để bầu 76 đại biểu; và 3.121 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 1.907 đại biểu.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Tất cả người ứng cử được quyền thực hiện tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật kể từ nay cho đến trước 24 giờ ngày bầu cử.

Nguyên tắc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tương ứng chủ trì. Tuy nhiên, do số lượng ứng cử viên HĐND thành phố đông, Ban Thường trực MTTQ thành phố ủy quyền cho Ban Thường trực MTTQ cấp xã chủ trì tổ chức tại địa bàn.

Việc vận động bầu cử phải bảo đảm dân chủ, cởi mở, bình đẳng giữa các ứng cử viên; không vận động ngoài danh sách chính thức; nội dung trình bày không vượt quá phạm vi luật định. Hội nghị cho phép tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi, nhất là với địa bàn rộng, khó khăn về đi lại.

Theo kế hoạch, phần lớn thời gian hội nghị tiếp xúc sẽ dành cho từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động và trao đổi với cử tri. Người chủ trì có trách nhiệm định hướng nội dung phát biểu trong phạm vi vận động bầu cử, tránh nhầm lẫn với các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ của đại biểu đương nhiệm.

Ban Thường trực MTTQ thành phố đề nghị các ứng cử viên nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị chu đáo nội dung trình bày, đồng thời góp ý vào dự kiến lịch tiếp xúc để việc tổ chức đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo Mặt trận thành phố mong muốn mỗi ứng cử viên sẽ coi đây là dịp thể hiện trách nhiệm, sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị trước cử tri; qua đó góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân Đà Nẵng trong nhiệm kỳ mới.