Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

13:40 26/02/2026
Sự bùng nổ của thương mại điện tử (TMĐT) trong những năm gần đây đã tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể mua hàng từ khắp nơi trên thế giới; doanh nghiệp nhỏ cũng có thể tiếp cận hàng triệu khách hàng mà không cần mặt bằng truyền thống. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là hàng loạt thách thức về quản lý, gian lận và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, khi các giao dịch chuyển dịch mạnh mẽ lên môi trường số, các hành vi vi phạm cũng “lên mạng” với tốc độ không kém. Hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật, gian lận thanh toán, trốn thuế, lợi dụng livestream để bán hàng không rõ nguồn gốc… đang trở thành những vấn đề nhức nhối. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý, không chỉ để kiểm soát rủi ro mà còn để bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.

1-1772088054.jpg

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7/2026: Doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Khoảng trống pháp lý trước tốc độ phát triển công nghệ

Trong nhiều năm qua, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động TMĐT chủ yếu dựa trên Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Hai văn bản này đã tạo nền tảng quan trọng cho sự hình thành và phát triển của thị trường trực tuyến. Tuy nhiên, bối cảnh năm 2025 đã khác xa so với thời điểm hơn một thập kỷ trước.

Sự xuất hiện của các nền tảng xuyên biên giới, mạng xã hội tích hợp chức năng thương mại, mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu lớn, cùng với xu hướng livestream bán hàng theo thời gian thực đã làm thay đổi căn bản phương thức giao dịch. Không ít cá nhân, tổ chức kinh doanh trên không gian mạng nhưng không đăng ký, không kê khai thuế, không định danh rõ ràng. Việc truy vết vi phạm vì thế gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, riêng năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 27.500 vụ việc, xử lý trên 23.400 vụ vi phạm và thu nộp ngân sách gần 372 tỷ đồng. Đáng chú ý, vi phạm trong môi trường TMĐT tiếp tục gia tăng, với phương thức ngày càng tinh vi và chuyển dịch mạnh sang không gian số.

Giai đoạn 2020-2025, mỗi năm cả nước phát hiện từ 120.000 đến hơn 190.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, gian lận thương mại chiếm tỷ trọng lớn, dao động từ 79% đến 88%. Dù số vụ liên quan đến hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ thấp hơn, nhưng mức độ tổ chức ngày càng phức tạp, lợi dụng mô hình doanh nghiệp “bình phong”, sàn TMĐT, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng hóa vi phạm. Khi toàn bộ chuỗi hành vi từ quảng cáo, giao dịch, thanh toán đến vận chuyển đều diễn ra trên môi trường số, thì nếu không có cơ chế pháp lý đủ mạnh và đồng bộ, cơ quan quản lý sẽ luôn trong thế “chạy theo” vi phạm.

Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Thương mại điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, được xem là một bước chuyển quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế cho kinh tế số Việt Nam. Khác với các nghị định trước đây, Luật mới mở rộng phạm vi điều chỉnh, không chỉ dừng lại ở hoạt động giao dịch trên sàn TMĐT mà còn bao quát cả các nền tảng hạ tầng số, nền tảng trung gian, nội dung số có yếu tố thương mại. Điều này phản ánh thực tế rằng ranh giới giữa “mạng xã hội” và “sàn thương mại” ngày càng mờ nhạt.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định rõ trách nhiệm định danh người bán trên môi trường số. Việc yêu cầu xác thực thông tin chủ thể kinh doanh giúp tăng khả năng truy xuất khi có tranh chấp hoặc vi phạm, đồng thời hạn chế tình trạng “bán xong rồi biến mất” vốn gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Luật cũng tăng cường quản lý hoạt động livestream bán hàng, hình thức này đang bùng nổ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về quảng cáo sai sự thật và bán hàng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, nghĩa vụ pháp lý của các nền tảng trong nước và xuyên biên giới được xác lập rõ ràng hơn, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, gỡ bỏ sản phẩm vi phạm và bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Một điểm quan trọng khác là cơ chế phân tầng quản lý, giảm chồng chéo giữa các cơ quan chức năng. Trong nhiều năm, việc xử lý vi phạm TMĐT thường liên quan đến nhiều đơn vị: quản lý thị trường, thuế, công an kinh tế, thông tin truyền thông… Sự thiếu thống nhất đôi khi làm chậm quá trình xử lý. Luật mới hướng đến thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng hơn, tăng tính hiệu quả trong thực thi.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng nhận định, việc ban hành Luật Thương mại điện tử là bước đi chiến lược, phản ánh đúng thực tiễn phát triển thương mại số, đồng thời góp phần tăng cường phòng chống gian lận và củng cố niềm tin thị trường.

Ở góc độ cơ quan chuyên ngành, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cũng đánh giá đây là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng pháp lý, không chỉ cho lĩnh vực thương mại mà cho toàn bộ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Thiết lập “hàng rào pháp lý” cho thị trường kinh doanh trực tuyến

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Luật là sự cân bằng giữa “siết chặt quản lý” và “mở rộng không gian phát triển”. Nếu chỉ tập trung vào kiểm soát, thị trường có thể bị bó hẹp; nhưng nếu buông lỏng, niềm tin của người tiêu dùng sẽ suy giảm.

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường giúp minh bạch hóa hoạt động kinh doanh trực tuyến, tăng khả năng truy xuất và xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Về dài hạn, một môi trường pháp lý rõ ràng và ổn định sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào công nghệ, logistics, thanh toán số và các mô hình kinh doanh sáng tạo. Nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ có thêm cơ sở để đánh giá mức độ an toàn và minh bạch của thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết và năng lực thực thi đủ mạnh. Cơ quan quản lý cần đầu tư vào công nghệ giám sát, phân tích dữ liệu lớn, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh giao dịch xuyên biên giới ngày càng phổ biến.

Về phía doanh nghiệp và người bán hàng trực tuyến, việc tuân thủ pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là điều kiện để xây dựng thương hiệu bền vững. Còn với người tiêu dùng, luật mới mở ra kỳ vọng về một môi trường mua sắm an toàn hơn, minh bạch hơn.

Trong bối cảnh vi phạm dịch chuyển sang môi trường số với mức độ tinh vi ngày càng cao, Luật Thương mại điện tử không chỉ là công cụ quản lý, mà còn là nền tảng pháp lý quan trọng để thúc đẩy TMĐT Việt Nam phát triển lành mạnh. Nếu được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đạo luật này sẽ góp phần đưa thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng chiến lược của nền kinh tế số trong giai đoạn tới thay vì là “vùng xám” đầy rủi ro như những năm vừa qua.

Theo doanhnghiephoinhap.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doanhnghiephoinhap.vn/luat-thuong-mai-dien-tu-co-hieu-luc-tu-172026-doanh-nghiep-can-luu-y-gi-128057.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Luật Thương mại điện tử 2026 doanh nghiệp thương mại điện tử
Cùng chủ đề
Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số Pháp lý và Kinh doanh
Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài...

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo Pháp lý và Kinh doanh
Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ...

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số Pháp lý và Kinh doanh
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc...

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại Pháp lý và Kinh doanh
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định...

Mới cập nhật
Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Sun Elite City: Biểu tượng thành phố lễ hội "all-in-one" bên vịnh di sản

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ưu tiên sự an toàn và tăng trưởng bền vững, các đại đô thị ven biển quy mô lớn vận hành theo tiêu chuẩn "all-in-one" đang khẳng định vị thế dẫn dắt.

3 giờ trước Dự án - BĐS

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn cầu, bất chấp những biến động mạnh về thị trường, chính sách và cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, bài toán vốn mùa vụ, quản trị dòng tiền và khả năng tiếp cận tín dụng trở thành yếu tố then chốt quyết định sức bền của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với chiến lược đồng hành theo chuỗi giá trị ngành, VPBankSME đang từng bước trở thành điểm tựa tài chính giúp doanh nghiệp gạo tăng tốc xuất khẩu và phát triển bền vững.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay ngày 05/10/1961 về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài (Kế hoạch).

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với 4 nội dung, trong đó có công tác nhân sự, bầu đủ số lượng đại biểu và công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như chế độ thông tin, báo cáo.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Đại biểu Quốc hội khóa 16 với yêu cầu lập pháp mở đường, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 yêu cầu lập pháp kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm vai trò mở đường, kiến tạo phát triển. Vì vậy, đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 phải có bản lĩnh, năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; chất lượng đại biểu là thước đo thành công cuộc bầu cử 15/3.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Phân khu Forest Garden - lựa chọn cân bằng giữa an cư và đầu tư năm 2026

Năm 2026, thị trường bất động sản đang chuyển dịch rõ rệt từ tâm lý “lướt sóng” sang ưu tiên giá trị thực. Người mua để ở lẫn nhà đầu tư đều trở nên thận trọng hơn, chọn lọc hơn và đặt yếu tố dài hạn lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, The Parkland - Imperia Ocean City nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa an cư chất lượng và tiềm năng tăng trưởng ổn định.

8 giờ trước Dự án - BĐS

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Đà Nẵng thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri cho 24 ứng cử viên Quốc hội

Chiều 25/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp gỡ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Thể Công Viettel mang bóng đá đỉnh cao đến gần học sinh qua chương trình trao vé xem các trận đấu của CLB Thể Công - Viettel

Trong nỗ lực thúc đẩy phong trào thể thao học đường và truyền cảm hứng yêu thể thao cho thế hệ trẻ. Chiều 25/2, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel tổ chức hoạt động trao tặng vé xem các trận đấu của câu lạc bộ Thể Công - Viettel cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tại hai trường trên địa bàn phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Chương trình không chỉ là dịp để các em nhỏ trải nghiệm trực tiếp sân cỏ đỉnh cao mà còn góp phần nâng cao ý thức thể thao, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và ý thức fair-play trong môi trường giáo dục.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay