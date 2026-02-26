Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

11:14 26/02/2026
Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách gồm 205 người, tại 31 đơn vị bầu cử, để bầu 125 đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong danh sách, ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử đơn vị bầu cử số 8, gồm các phường Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai. Tổng số người ứng cử tại đơn vị này là 8, và số đại biểu được bầu sẽ là 5.

Ông Nguyễn Hữu Chính sinh năm 1963, quê quán: xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ ngành Quản lý công, Thạc sĩ ngành Luật học.

Trước khi đảm nhận cương vị hiện tại, ông Chính từng có hơn 30 năm công tác trong ngành tòa án, 22 năm làm công tác lãnh đạo, 10 năm giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng thời, ông Chính cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành ủy viên thành ủy Hà Nội khóa XVI, XVII.

1-1772079314.jpg

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Chính là cán bộ lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn ngành Tòa án và có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng pháp luật.

Trên cương vị người đứng đầu Tòa án Thủ đô, ông Nguyễn Hữu Chính đã cùng tập thể Ban lãnh đạo chỉ đạo Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao. Các vụ án hình sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Chính cũng là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án đặc biệt lớn, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về tham nhũng theo dõi. Việc tổ chức xét xử các "đại án" này được tiến hành khoa học, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, dân chủ, công khai, đúng tinh thần cải cách tư pháp. Nhiều bản án sau xét xử được dư luận xã hội đánh giá cao, thể hiện rõ tính nghiêm minh nhưng nhân văn của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao uy tín của Tòa án và hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Trên diễn đàn Quốc hội, ông tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy tư pháp và phòng, chống tội phạm. Nhiều nội dung góp ý của ông đã được cơ quan soạn thảo và Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV (tháng 1/2025), ông Nguyễn Hữu Chính được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Trên cương vị này, ông Nguyễn Hữu Chính đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, với trách nhiệm là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, ông đã tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong đời sống chính trị của đất nước.

Với nhiều thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hữu Chính được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 01 Huân chương lao động hạng Nhất, 02 Huân chương lao động hạng Ba, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 07 Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 02 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô", Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp".

2-1772079332.png
