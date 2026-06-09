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Từ trải nghiệm công nghệ đến bảo hiểm số: OPES tạo dấu ấn tại Ngày tài chính số 2026

08:00 09/06/2026
Trong khuôn khổ Ngày tài chính số 2026 từ ngày 6 đến 7/6, OPES – công ty bảo hiểm số thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank – mang đến không gian trải nghiệm sôi động với nhiều hoạt động tương tác, trò chơi công nghệ cùng quà tặng hấp dẫn. Không khí hứng khởi xuyên suốt sự kiện đã biến khu vực này trở thành điểm “check-in” quen thuộc của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và khách tham quan.

Trải nghiệm đa sắc màu cùng bảo hiểm số OPES

Tọa lạc tại “mặt tiền” Đại Lộ Thịnh Vượng của “VPBank Cashless City”, gian hàng OPES nổi bật với phong cách trẻ trung hiện đại, nơi công nghệ hiện diện trong từng trải nghiệm. Năm nay, khu vực VPBank được xây dựng theo chủ đề Monopoly (cờ tỷ phú), lấy cảm hứng từ trò chơi quen thuộc về tư duy tài chính, đầu tư và quản lý dòng tiền. Trong bức tranh đó, OPES mang đến mảnh ghép bảo hiểm số, góp phần bảo vệ tài sản trước những rủi ro tiềm ẩn, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình vun đắp thịnh vượng.

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Hàng nghìn lượt khách ghé thăm, trải nghiệm và tìm hiểu các dịch vụ bảo hiểm số của OPES

Từ ý tưởng ấy, OPES hiện thực hóa tinh thần bảo hiểm số theo cách gần gũi và dễ tiếp cận thông qua chuỗi trải nghiệm thú vị, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan ở nhiều độ tuổi. Nổi bật trong số đó là trò chơi phiêu lưu trên các thiết bị di động, nơi người chơi điều khiển nhân vật vượt qua những chướng ngại vật và tình huống bất ngờ để an toàn về đích. Với cơ chế “dễ chơi, dễ trúng thưởng”, hoạt động này nhanh chóng trở thành điểm nhấn tại gian hàng khi nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ hào hứng tham gia nhiều lần để thử sức và cạnh tranh điểm số cùng nhau.

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OPES mang đến những trải nghiệm số thú vị đầy thú vị trong dịp cuối tuần đầu tháng 6

Sau khi hoàn thành phần chơi, khách tham quan có thể tiếp tục chinh phục thử thách trả lời những câu hỏi ngắn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của OPES để nhận các phần quà hấp dẫn như vé tham dự đại nhạc hội E-Concert, điểm thưởng LynkiD cùng những quà tặng lưu niệm mang dấu ấn thương hiệu.

Không chỉ mang đến những phút giây giải trí và cơ hội nhận thưởng, các hoạt động tại OPES còn khéo léo lồng ghép kiến thức về bảo hiểm số theo cách trực quan và dễ hiểu. Thông qua những tình huống mô phỏng quen thuộc trong cuộc sống, khách tham quan được gợi mở nhu cầu theo cách tự nhiên và hiểu được vai trò quan trọng của các giải pháp bảo vệ tài sản, giảm thiểu tổn thất tài chính không mong muốn và mang lại sự an tâm lâu dài.

Chị Phương Linh (38 tuổi), một khách tham dự sự kiện chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ bảo hiểm thường khá phức tạp nên ít tìm hiểu. Tham gia trò chơi và được tư vấn tại gian hàng, tôi thấy nhiều sản phẩm rất thiết thực, giúp tôi phòng ngừa được những khoản chi phí phát sinh do hư hại, đặc biệt là những tài sản có giá trị lớn như ô tô và nhà ở”.

Bảo hiểm số cho tài sản trước mọi rủi ro

Sự hiện diện của OPES tại Ngày tài chính số 2026 góp phần giúp nhiều khách tham quan nhận ra việc tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm tài sản trong thời đại số đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Thay vì phải lưu giữ nhiều hồ sơ hay chứng từ như trước, giờ đây khách hàng có thể quản lý và theo dõi toàn bộ hợp đồng ngay trên ứng dụng trực tuyến. Mọi thông tin về quyền lợi bảo hiểm, lịch sử giao dịch hay trạng thái hợp đồng đều được số hóa, giúp việc tra cứu trở nên thuận tiện và minh bạch hơn.

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Lợi thế công nghệ giúp OPES không ngừng gia tăng độ phủ, từ đó trở thành công ty tăng trưởng nhanh nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (theo BXH FAST500 của Vietnam Report)

Không dừng lại ở đó, công nghệ còn được OPES ứng dụng sâu vào từng sản phẩm nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng. Trong đó, bảo hiểm vật chất ô tô O.CAR và bảo hiểm nhà ở O.HOUSE là hai giải pháp nổi bật, nhận được nhiều sự quan tâm nhờ khả năng bảo vệ toàn diện cho các tài sản có giá trị lớn.

Giải pháp O.CAR tích hợp AI trong khâu giám định nhằm hỗ trợ quy trình bồi thường nhanh chóng. Sản phẩm còn được tích hợp tính năng bồi thường tự động Fast-track, cho phép khách hàng thực hiện yêu cầu ngay trên điện thoại thông qua ba bước đơn giản: tạo yêu cầu bồi thường, chụp ảnh tổn thất và giấy tờ liên quan, sau đó kiểm tra kết quả và xác nhận phương án bồi thường.

Nhờ đó, khách hàng có thể được giải quyết yêu cầu bảo hiểm và nhận giải ngân chỉ trong 30 phút thay vì chờ đợi nhiều ngày làm việc như trước đây. “Đây là ưu điểm lớn với những người bận rộn như tôi khi dịch vụ giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, tôi có thể gửi hồ sơ trực tuyến ngay trên ứng dụng mọi lúc mọi nơi mà không cần đến trực tiếp điểm giao dịch”, anh Quốc Hưng (33 tuổi), một khách tham quan ấn tượng chia sẻ tại sự kiện.

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Công nghệ vượt trội cũng giúp OPES nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng

Trong khi đó, bảo hiểm Nhà An gia O.HOUSE là sản phẩm bảo hiểm được phát triển dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ chủ nhà, người thuê nhà đến những người được giao quản lý hoặc sử dụng tài sản. Thông qua quy trình được tối giản, khách hàng có thể dễ dàng tham gia và nhận chứng nhận bảo hiểm trực tuyến cho căn nhà chỉ sau vài thao tác.

Với chi phí từ 1.000 đồng mỗi ngày, O.HOUSE cung cấp giải pháp bảo vệ ngôi nhà và tài sản bên trong trước các rủi ro như cháy nổ, thiên tai... Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ chi phí thuê nhà lên tới 5 triệu đồng/tháng trong tối đa ba tháng sau tổn thất, cùng quy trình yêu cầu bồi thường trực tuyến nhanh gọn.

Từ các sản phẩm được thiết kế xoay quanh nhu cầu thực tế của người dùng đến những trải nghiệm thú vị tại sự kiện, OPES đang từng bước thay đổi cách khách hàng tiếp cận bảo hiểm trong kỷ nguyên số. Ứng dụng sâu rộng nhiều nền tảng công nghệ, các giải pháp bảo vệ tài sản đang trở nên đơn giản, thuận tiện và mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng. Qua đó, OPES không chỉ mang đến sự an tâm mà còn đồng hành bền bỉ cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ thành quả lao động và xây dựng cuộc sống thịnh vượng hơn mỗi ngày.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VPBank
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