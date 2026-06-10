Hội Luật gia Việt Nam phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức pháp lý trong kỷ nguyên số

Triển khai hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 – 2030”, ngày 10/6/2026, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới các Hội Luật gia địa phương và các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội, góp phần lan tỏa những quy định pháp luật mới, đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Trang bị “lá chắn pháp lý” bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 – 2030”, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật số 91/2025/QH15, được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 26/6/2025).

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đội ngũ cán bộ, hội viên luật gia, những người làm công tác pháp luật nắm vững các nội dung cốt lõi của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của công dân trong môi trường số.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới trên 40 điểm cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo cán bộ, hội viên luật gia trên cả nước tham gia, tiếp cận kịp thời các quy định mới của pháp luật.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia VN Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là đạo luật mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và tác động trực tiếp đến mọi người dân.

Theo Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc, dữ liệu cá nhân đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược của nền kinh tế số, song tình trạng lộ lọt, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân ngày càng phức tạp, đe dọa quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, luật đã thiết lập hành lang pháp lý toàn diện về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định rõ quyền của chủ thể dữ liệu như quyền được biết, quyền đồng ý, quyền rút lại sự đồng ý và quyền yêu cầu xóa dữ liệu; đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu cá nhân.

Để đưa Luật vào cuộc sống, ông Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị các cấp Hội và hội viên tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tới người dân và doanh nghiệp bằng các hình thức dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tiễn, giúp người dân nhận thức rõ quyền của mình và biết cách tự bảo vệ thông tin cá nhân.

Thứ hai, tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định của luật, đặc biệt là xây dựng quy trình tuân thủ và đánh giá tác động dữ liệu. Các tổ chức tư vấn pháp luật, luật gia cần trở thành điểm tựa pháp lý cho người dân khi xảy ra các vụ việc vi phạm, lộ lọt dữ liệu, đồng thời kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hành vi mua bán, trục lợi dữ liệu trái phép.

Thứ ba, mỗi tổ chức Hội và hội viên phải gương mẫu trong việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân; chủ động rà soát quy trình công tác, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời không ngừng nâng cao kiến thức về công nghệ và bảo vệ dữ liệu.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của gần 100.000 hội viên trên cả nước, Hội Luật gia Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Lan tỏa kiến thức bảo vệ dữ liệu cá nhân đến hội viên và cộng đồng

Thượng tá Nguyễn Đình Hữu Thi - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an)

Thông tin tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Hữu Thi - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được xây dựng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển của Internet, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, mạng 5G, Internet vệ tinh, máy tính lượng tử và các nền tảng AI tạo sinh như ChatGPT.

Công nghệ mới mang lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành các hệ sinh thái số như đô thị thông minh, giao thông thông minh, nhà máy thông minh. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ ngày càng gia tăng đối với an ninh mạng, an toàn thông tin và quyền riêng tư của người dân.

Đặc biệt, sự phát triển của AI và công nghệ deepfake cho phép tạo ra hình ảnh, giọng nói giả có độ tương đồng rất cao với người thật, khiến việc nhận biết thật - giả trở nên khó khăn. Công nghệ này đang bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, phát tán thông tin sai sự thật và chiếm đoạt tài sản.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Hữu Thi, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet hàng đầu khu vực.

Đến năm 2024, cả nước có hơn 85 triệu người sử dụng Internet, tương đương trên 84% dân số; lưu lượng dữ liệu xuyên biên giới thuộc nhóm cao trên thế giới. Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 15-20% GDP và tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng số và các dịch vụ trực tuyến kéo theo khối lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ được thu thập, lưu trữ và xử lý mỗi ngày. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của công dân và phục vụ phát triển bền vững nền kinh tế số.

Báo cáo viên cũng cảnh báo nhiều nguy cơ trên không gian mạng hiện nay như tấn công mã độc tống tiền, đánh cắp dữ liệu, lộ lọt bí mật nhà nước, tấn công vào các hệ thống thông tin trọng yếu và mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Các hình thức tấn công ngày càng tinh vi, có sự liên kết giữa các nhóm tội phạm trong và ngoài nước, gây thiệt hại lớn cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo ông Thi, dữ liệu hiện đã trở thành một loại tài sản có giá trị đặc biệt. Không chỉ dữ liệu cá nhân của người dân mà các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, năng lượng, giao thông, dầu khí hay quốc phòng đều là mục tiêu của các hoạt động xâm nhập, đánh cắp thông tin.

Từ thực tiễn đó, việc ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong xử lý dữ liệu, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số.

Ông Thi nhấn mạnh, cùng với việc hoàn thiện pháp luật, các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, chủ động áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trước những nguy cơ ngày càng gia tăng trong thời đại số.

Có thể nói, thông qua Hội nghị, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa các quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhanh chóng đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, đồng thời xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong thời đại chuyển đổi số.