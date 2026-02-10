Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập

08:12 10/02/2026
Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường trên địa bàn.
1-1770686058.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

2-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tham dự.

3-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố mang tên Bác kính yêu, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế năng động, một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các gia đình chính sách, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí Thành phố Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

4-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2025 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, với cả thách thức và thời cơ đan xen, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

5-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh - tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (1911 - 2026), Tổng Bí thư lưu ý, đó không chỉ là những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối, về khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa của Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5 - 10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Nước, Tổng Bí thư chỉ rõ, trong tiến trình đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

6-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Thành phố tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

7-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư gợi mở, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của Thành phố; đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo có tầm khu vực và quốc tế.

8-1770686072.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh. Thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết, để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an lành, nghĩa tình.

9-1770686072.jpg

Đại biểu và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến dự - Ảnh: TTXVN

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng, Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, với tinh thần “Vì cả nước - Cùng cả nước”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-thanh-pho-ho-chi-minh-can-tiep-tuc-vai-tro-dan-dat-tang-truong-doi-moi-va-hoi-nhap-102260209111442061.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 9/2/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng...

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ Sự kiện - Chính sách
“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt...

Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương,...

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026 Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương...

Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV Sự kiện - Chính sách
Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV

Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung...

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm,...

Mới cập nhật
Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

(Pháp lý). Việc Việt Nam chủ động đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế số cũng như tham gia quá trình đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN phản ánh nỗ lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số và hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 9/2/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa cao điểm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

Ghép giác mạc chọn lọc lớp bằng laser thay thế kỹ thuật thủ công giúp tối ưu hiệu quả điều trị. Đây là trọng tâm tại hội thảo khoa học do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức.

1 ngày trước Thông tin cần biết

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Xuân Bính Ngọ 2026 với khí thế căng tràn và niềm tin mãnh liệt vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách pháp luật phát triển công nghiệp chíp bán dẫn của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chính sách pháp luật phát triển công nghiệp chíp bán dẫn của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Nhiều nước trên thế giới thời gian qua đã ban hành các chính sách, xây dựng cơ chế, đạo luật riêng với nhiều ưu đãi trong thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, đầu tư mạnh cho ngành sản xuất chíp bán dẫn.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay