Mở tài khoản Techcombank trên ứng dụng ShopeePay, mô hình hợp tác ngân hàng - fintech thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số

11:23 10/11/2025
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và ShopeePay - ví điện tử giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ thanh toán số, chính thức công bố hợp tác, triển khai tính năng mở tài khoản Techcombank và liên kết ví điện tử trực tiếp ngay trên ứng dụng ShopeePay.

Hợp tác được triển khai trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ngành tài chính và khuyến khích tăng cường kết nối giữa ngân hàng với các doanh nghiệp fintech. Với lợi thế của các bên, hợp tác nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, minh bạch, an toàn và gia tăng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Việc liên kết hạ tầng giữa ngân hàng hàng đầu Techcombank với nền tảng thanh toán số ShopeePay không chỉ mở rộng năng lực phục vụ khách hàng mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng hạ tầng tài chính số toàn diện, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.

1-1762748539.jpg

Cụ thể, từ ngày 9/10/2025, người dùng có thể mở tài khoản Techcombank ngay trên ứng dụng ShopeePay thông qua quy trình định danh điện tử eKYC, bảo đảm tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn an toàn dữ liệu và xác thực giao dịch. Sau khi kích hoạt, tài khoản được liên kết trực tiếp với ví ShopeePay, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán, quản lý tài chính và tiêu dùng liền mạch trên cùng một nền tảng số tích hợp.

Mô hình này vận hành trên nền tảng kết nối mở giữa ngân hàng và ví điện tử, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn hệ thống thanh toán và quản lý rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc tích hợp hạ tầng ngân hàng vào nền tảng fintech không chỉ giúp rút ngắn quy trình tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng mà còn góp phần hoàn thiện cấu trúc hạ tầng thanh toán số.

Mối quan hệ hợp tác này giúp Techcombank tăng cường điểm chạm số với người dùng, đưa sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, thông minh đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ, năng động, am hiểu công nghệ lẫn những người lần đầu tiên tiếp cận với các dịch vụ tài chính, trong khi ShopeePay củng cố vị thế là một trong các ví điện tử tiên phong trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Nhân dịp này, hai đơn vị còn mang đến ưu đãi trị giá 450.000 đồng cho khách hàng lần đầu tiên mở mới tài khoản Techcombank, đồng thời là khách hàng mới của ShopeePay, bao gồm:

- Tổng voucher trị giá lên đến 200.000 VND sử dụng trên nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee;

- 250.000 điểm U-Point có thể quy đổi thành các ưu đãi hấp dẫn trong mục Khách hàng Thân thiết Techcombank (Techcombank Rewards) trên ngân hàng số Techcombank Mobile. Các ưu đãi đến từ 200 đối tác, 500 thương hiệu có mặt tại 9.000 địa điểm trên toàn quốc.

Đặc biệt, khách hàng có thể kích hoạt Techcombank Sinh Lời Tự Động để tận hưởng lợi suất lên đến 4,4%/năm cho toàn bộ số dư trong tài khoản thanh toán một cách an toàn mà vẫn bảo đảm khả năng chi tiêu linh hoạt 24/7. Người dùng có thể theo dõi số dư, lợi nhuận theo ngày ngay trên ngân hàng số Techcombank Mobile một cách dễ dàng và minh bạch cùng các đặc quyền vượt trội khác như nhân đôi giá trị lợi nhuận khi quy đổi sang U-Point và những ưu đãi, voucher mua sắm từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank Rewards.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, chia sẻ: “ShopeePay là một trong những đối tác quan trọng đồng hành cùng Techcombank trong hành trình mở rộng hệ sinh thái và tiếp tục dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính. Việc hợp tác cùng ShopeePay giúp Techcombank phục vụ khách hàng tốt nhất đồng thời đưa giải pháp tài chính an toàn, thông minh, sinh lời tối ưu đến gần hơn với người tiêu dùng, gắn liền với những nhu cầu và trải nghiệm trong cuộc sống hiện đại. Techcombank sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp fintech đưa sản phẩm tài chính số đáp ứng nhu cầu của người dân và đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.”

Ông Vũ Minh Đức, Giám đốc ShopeePay Việt Nam, cho biết: “Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới của ngành tài chính khi sự tiện lợi, an toàn và trải nghiệm liền mạch của người dùng được đặt lên hàng đầu. Với hợp tác lần này, ShopeePay - ví điện tử được sử dụng phổ biến bởi hàng triệu người Việt Nam trở thành cầu nối giữa ngân hàng và người dùng, mang các dịch vụ tài chính đến gần hơn với đời sống người dùng, giúp thanh toán thêm tiết kiệm và quản lý chi tiêu trở nên đơn giản và an toàn. Đây cũng là tinh thần của ngân hàng mở và tài chính nhúng mà Ngân hàng Nhà nước đang khuyến khích, hướng tới một hạ tầng thanh toán hiện đại và bao trùm hơn cho nền kinh tế Việt Nam.”

Việc hợp tác giữa Techcombank và ShopeePay đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình tăng cường kết nối giữa ngân hàng và các công ty fintech tại Việt Nam. Mô hình hợp tác này không chỉ mở rộng biên giới của hệ sinh thái tài chính mà còn góp phần định hình nền tảng thanh toán số toàn diện, thúc đẩy tiêu dùng thông minh và củng cố động lực tăng trưởng cho kinh tế số quốc gia.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho 16.5 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB. Techcombank hiện được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm A+, được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là Ba3 và được S&P xếp hạng BB.

 

ShopeePay là ví điện tử tích hợp, mang đến cho người dùng khả năng tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ thanh toán số. Ra mắt từ năm 2015, ShopeePay mang lại trải nghiệm thanh toán trực tuyến liền mạch khi cho phép người dùng thanh toán trực tuyến trên Shopee và thanh toán dễ dàng từ ứng dụng/website của các đối tác phố biến trên thị trường cho đến thanh toán trực tiếp tại cửa hàng trên toàn quốc. ShopeePay giúp việc thanh toán nên dễ dàng hơn, mang đến cho người dùng phương thức thanh toán tiện lợi, an toàn và nhiều ưu đãi.

PV

Techcombank
