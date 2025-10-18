Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

10:45 18/10/2025
Sự kiện mở bán đại đô thị T&T City Millennia vào ngày 19/10 tới đây được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, khởi động cho chu kỳ phát triển mới đầy sôi động và giàu tiềm năng tại khu Nam Sài Gòn.

Khúc hoan ca của thiên nhiên và những giá trị sống mới

Điểm nhấn của sự kiện mở bán T&T City Millennia sẽ là màn trình diễn hoành tráng hiếm có trong lĩnh vực bất động sản. Lần đầu tiên, một màn hình LED panorama gần 100 mét được dựng lên, mang đến hiệu ứng thị giác mãn nhãn và trải nghiệm sống động như đang dạo bước giữa không gian đại đô thị tương lai. Khách mời có cơ hội trải nghiệm một ngày mới năng động tại T&T City Millennia thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu. Câu chuyện dự án được kể bằng ba nhịp điệu bất tận: thiên nhiên khoáng đạt bên dòng sông, văn hóa đậm đà bản sắc gắn kết cộng đồng và sự phồn hoa hiện đại của một trung tâm đô thị đang vươn mình mạnh mẽ.

Âm nhạc mở đầu bằng những giai điệu êm ái, thanh thoát tượng trưng cho thiên nhiên, rồi dần chuyển sang tiết tấu hiện đại, mạnh mẽ tái hiện hành trình từ khởi đầu đến tầm vóc lớn lao của T&T City Millennia. Sự góp mặt của ca sĩ Văn Mai Hương với những tiết mục tràn đầy năng lượng sẽ khuấy động bầu không khí, truyền tải tinh thần trẻ trung và hiện đại của Thành phố Thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn.

1-1760759091.png

Màn hình LED panorama mang đến trải nghiệm mãn nhãn, sống động.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự kiện nhằm mang đến cho khách mời và nhà đầu tư có cái nhìn trực quan, sinh động về dự án. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng như một cột mốc khởi đầu cho hành trình mới - nơi T&T City Millennia không đơn thuần mở bán sản phẩm bất động sản, mà còn giới thiệu một phong cách sống hiện đại, gắn kết và bền vững tại khu Nam Sài Gòn.

“Đây là cột mốc đánh dấu sự trỗi dậy của khu Nam TP HCM, nơi hội tụ những giá trị tinh hoa của thiên nhiên, văn hóa và con người trong cùng một đại đô thị chuẩn quốc tế”, đại diện T&T Group chia sẻ.

2-1760759101.jpg
3-1760759101.jpg

Dự án T&T City Millennia đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chờ đợi và tối ưu chi phí đầu tư

Trong bức tranh phát triển đô thị phía Nam, T&T City Millennia (Thành phố Thiên niên kỷ) nổi lên với những điểm nhấn khác biệt, nơi giá trị sống bền vững được đề cao. Dự án có quy mô quy hoạch lên tới 267 ha, sở hữu không gian sinh thái ven sông hiếm có, cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại theo chuẩn quốc tế. Không chỉ kiến tạo môi trường sống xanh bền vững, dự án còn được đánh giá là điểm sáng đầu tư dài hạn khi hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa” trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần khởi sắc cuối năm 2025.

Theo đại diện T&T Group, T&T City Millennia chính là điểm đến đầy cảm hứng trong hành trình khai phá những vùng đất mới của tập đoàn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Nam Sài Gòn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Chính sách bán hàng đặc quyền dành cho khách hàng giai đoạn đầu

Bên cạnh tiềm năng nổi trội, sự kiện mở bán T&T City Millennia còn được nhà đầu tư chờ đợi bởi chính sách tài chính ưu đãi hàng đầu thị trường. Đây được xem là “chìa khóa vàng” giúp khách hàng dễ dàng biến giấc mơ an cư lẫn đầu tư thành hiện thực. Đại diện chủ đầu tư cho biết gói chính sách linh hoạt này nhằm hỗ trợ tối đa cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và gia tăng lợi nhuận dài hạn.

4-1760759101.jpg

Chìa khóa vàng” mở lối an cư - đầu tư với chính sách tài chính ưu đãi bậc nhất tại sự kiện mở bán T&T City Millennia.

Lần đầu tiên ở khu vực phía Nam có chủ đầu tư đưa ra mức chiết khấu đến 16% ngay tại sự kiện. Khách hàng có thể chủ động điều chỉnh tiến độ thanh toán phù hợp với kế hoạch tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn của mình. Chính sách này giúp tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tăng sự chủ động cho khách hàng trong quyết định sở hữu sản phẩm.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất lên đến 80% giá trị sản phẩm, vượt xa mặt bằng chung trên thị trường, tạo lợi thế đòn bẩy tài chính mạnh mẽ cho khách hàng. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay, trong khi người mua để ở cũng dễ dàng tiếp cận không gian sống chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý ban đầu.

Khách hàng tham dự sự kiện còn có cơ hội đón nhận chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ được bật mí tại sự kiện, cùng nhiều phần quà bốc thăm may mắn giá trị khác.

Khách hàng mua sản phẩm tại T&T City Millennia sẽ được miễn phí (hoặc hỗ trợ) phí dịch vụ quản lý vận hành trong 5 năm đầu. Chính sách này không chỉ giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể, mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư về chất lượng dịch vụ và môi trường sống bền vững cho cư dân. Nhờ vậy, cư dân tương lai có thể an tâm tận hưởng hệ thống tiện ích, hạ tầng và không gian sống ngay từ ngày đầu nhận nhà mà không lo gánh nặng chi phí.

T&T City Millennia hội tụ đầy đủ các lợi thế về vị trí và chính sách để trở thành tâm điểm mới trên thị trường. Sở hữu vị trí “tam cận” hiếm có (cận thị - gần trung tâm đô thị, cận giang - ven sông, cận lộ - sát trục giao thông lớn), quy hoạch hiện đại theo chuẩn quốc tế, cùng chính sách tài chính linh hoạt vượt trội, T&T City Millennia mang đến cơ hội kép cho khách hàng: vừa là chốn an cư ven sông Vàm Cỏ đáng mơ ước, vừa là khoản đầu tư dài hạn đầy hứa hẹn trong tương lai.

Lễ mở bán chính thức dự án T&T City Millennia diễn ra tại JW Marriott Hotel & Suite Saigon. Thời gian: 9h30, ngày 19/10/2025.

Các Đại lý chính thức:

SOUTHERN HOMES - KHẢI MINH LAND – ĐÔNG TÂY LAND, CEN LAND, SMART LAND – HA LAND – ERA REAL ESTATE – GOLDEN HOMES - LIÊN MINH BIGONE HOLDINGS VÀ PREMIUM

Hotline: 091.996.1045

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

T&T Group
