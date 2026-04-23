Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

10:05 23/04/2026
VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương ứng 60 tỷ USD) trong ngày họp cổ đông thường niên.

Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (VIC) sáng nay giảm hơn 1% so với tham chiếu, nhưng diễn biến này không kéo dài lâu. Thị giá nhanh chóng lấy lại sắc xanh và liên tục nới rộng biên độ tăng. Mã này chạm trần 207.200 đồng khoảng một tiếng trước giờ đóng cửa, đồng thời không có bên bán vào cuối phiên.

VIC tăng vọt trong ngày tập đoàn này tổ chức phiên họp cổ đông thường niên tại Hà Nội. Đà tăng đưa giá trị vốn hóa của Vingroup lên gần 1,6 triệu tỷ đồng, kỷ lục mới của chính doanh nghiệp lẫn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu của các đơn vị thành viên thuộc Vingroup cũng khởi sắc trong phiên hôm nay. VHM và VRE lần lượt tăng 3,1% và 2,2%, còn VPL đảo chiều từ giảm sang tăng nhẹ so với tham chiếu. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, các cổ phiếu "họ" Vingroup đóng góp hơn 26 điểm cho VN-Index.

Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM nhờ đó tăng 24 điểm so với tham chiếu, lên 1.857 điểm, mức cao nhất trong hai tháng qua. Nếu loại trừ VIC, VN-Index chỉ tăng khoảng 2 điểm.

Do mức độ chi phối đáng kể của nhóm Vingroup, sàn TP HCM rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số tăng vọt nhưng cổ phiếu giảm lại áp đảo. Thị trường có gần 200 mã chốt phiên dưới tham chiếu, gần gấp đôi số lượng mã tăng.

Hầu hết ngành trụ chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng ghi nhận một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh như STB, HDB, ACB, BID, MBB, VCB và LPB. Biên độ điều chỉnh dao động 0,3-2%. Ngược lại, nhóm này chỉ có một số mã tăng như MSB, TCB, VIB...

Tương tự, nhóm chứng khoán cũng đối diện áp lực xả hàng diện rộng. VCK, VCI, VPX, SSI, VND đều đóng cửa dưới tham chiếu. AGR là cổ phiếu hiếm hoi trong nhóm này đi lên, tăng 0,7%.

Ở nhóm dầu khí, các mã đầu ngành như GAS, BSR, PLX, PVD cũng giảm 1-3%.

Nhà đầu tư theo dõi bảng giá điện tử tại công ty chứng khoán Kafi. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh khoản sàn TP HCM có tín hiệu suy yếu, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên trước. VHM và VIC chia nhau vị trí dẫn đầu giá trị khớp lệnh, lần lượt đạt 1.284 tỷ đồng và 944 tỷ đồng.

Dự báo xu hướng ngắn hạn, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB cho rằng vùng 1.850 điểm đang là ngưỡng kháng cự quan trọng. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM nhiều khả năng tiếp tục vận động giằng co quanh khu vực này trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về trung hạn, thị trường duy trì xu hướng tăng và đang hướng đến vùng kháng cự 1.900 điểm sau khi kết thúc giai đoạn tích lũy hiện tại.

