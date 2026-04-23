Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22-4. Tại sự kiện, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên trực tiếp trả lời thẳng thắn.

Lãnh đạo Vinamilk nói gì trước vấn nạn sữa giả bủa vây thị trường?

Cơ quan chức năng liên tục phanh phui hàng loạt vụ sản xuất và buôn bán sữa dỏm, sữa giả trong thời gian gần đây.

Trước thực trạng nhức nhối của thị trường chung, trả lời câu hỏi của cổ đông, bà Mai Kiều Liên - thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinamilk - nhận định: "Đây là cơ hội để lập lại trật tự, bảo vệ những nhà sản xuất uy tín, tuân thủ quy định chặt chẽ và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng".

Lãnh đạo Vinamilk cho biết người tiêu dùng trong nước và quốc tế ngày càng đòi hỏi cao về an toàn và chất lượng.

Vì vậy, bản thân doanh nghiệp cũng phải không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống, không chỉ về thiết bị sản xuất mà còn cả chuỗi cung ứng và phân phối, nhằm đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong điều kiện tốt nhất có thể.

Với bề dày 50 năm hoạt động, bà Liên khẳng định doanh nghiệp "luôn tuân thủ pháp luật", "không có rủi ro pháp lý". Chất lượng nguyên vật liệu và đầu vào đều được kiểm tra chặt chẽ, thiết lập theo tiêu chuẩn cao của châu Âu. "Chất lượng là quan trọng nhất, chỉ có chất lượng mới tồn tại lâu và dài", bà nhấn mạnh.

Hiện doanh nghiệp này có tổng đàn bò sữa trên cả nước đạt trên 130.000 con, cung cấp khoảng 410.000 tấn sữa tươi nguyên liệu, nỗ lực bao tiêu về đầu ra và ổn định giá cả cho nông dân. Hệ thống trang trại và nông hộ được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới giảm phát thải, nâng cao phúc lợi động vật và bảo đảm chất lượng sữa đầu vào ổn định.

Không tăng sốc giá bán, dù ảnh hưởng biến động Trung Đông

Thị trường sữa Việt Nam đang chịu tác động từ những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Theo bà Mai Kiều Liên, tình hình chiến sự đã khiến doanh nghiệp gặp một số gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu và giao hàng quốc tế, đặc biệt khi thời gian vận chuyển tăng từ khoảng 1 tháng lên 45 ngày do phải đi đường vòng.

Bên cạnh đó, giá một số nguyên liệu có xu hướng tăng, đặc biệt là các nguyên liệu liên quan đến dầu mỏ (sản xuất bao bì...). Vì vậy, doanh nghiệp đang làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung, đồng thời mở rộng nguồn cung trong dài hạn nhằm giảm tối đa tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dù chịu nhiều áp lực, Vinamilk khẳng định vẫn thận trọng và chưa tăng giá bán, trừ khi giá nguyên liệu duy trì xu hướng tăng trong thời gian dài. Nếu buộc phải điều chỉnh, doanh nghiệp cũng chỉ tăng khoảng 2-3%, tránh gây sốc cho người tiêu dùng.

"Đây không phải lần đầu doanh nghiệp đối mặt với việc tăng giá nhiên liệu", bà Mai Kiều Liên cho biết. Doanh nghiệp đã có kinh nghiệm linh hoạt để ứng phó.

Mua cổ phiếu là quyền tự do của mỗi người, có nhiều cổ đông hài lòng khi nhận cổ tức tốt

Trên thị trường chứng khoán, mã VNM đang neo ở sắc xanh với giá 61.800 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 3% trong vòng một tháng trở lại đây, song vẫn giảm đáng kể so theo năm.

Tại đại hội đồng cổ đông 2026, câu hỏi về biến động giá cổ phiếu tiếp tục được cổ đông đặt ra. Bà Mai Kiều Liên thẳng thắn cho biết đây không phải lần đầu nhận câu hỏi tương tự.

Theo vị tổng giám đốc, giá cổ phiếu có lúc tăng lúc giảm, phụ thuộc vào: thị trường chứng khoán, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, triển vọng phát triển bền vững...

"Không nên khuyên mua hay bán cổ phiếu, đó là quyền tự do của mỗi người", bà Mai Kiều Liên nói.

Vì vậy, ai tin tưởng có thể mua, không tin thì cân nhắc. Bởi có nhiều cổ đông giữ cổ phiếu của Vinamilk rất lâu và rất hài lòng khi nhận cổ tức tốt.

Bất chấp chi phí tăng và cạnh tranh cao, Vinamilk vẫn đạt doanh thu thuần kỷ lục từ trước đến nay, với hơn 63.700 tỉ đồng trong năm 2025 (3,1% so với năm liền trước), lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên mốc 11.650 tỉ đồng. Năm 2026, mục tiêu doanh thu gần 66.480 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 9.830 tỉ đồng, cùng tăng 4%.

Về cổ tức năm gần nhất, doanh nghiệp dự kiến chi trả bằng tiền mặt với tỉ lệ 43,5%, tương đương 4.350 đồng/cổ phiếu.

Hiện cổ đông Nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% vốn cổ phần tại Vinamilk, chưa có kế hoạch thoái vốn trong thời gian tới, tiếp tục tập trung đầu tư. Doanh nghiệp mong sớm được triển khai chính sách cổ phiếu thưởng (ESOP) cho cán bộ nhân viên, nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát triển.