Quảng cáo #101
Tổng giám đốc Mai Kiều Liên: Vinamilk không có rủi ro pháp lý, siết sữa giả giúp lập lại thị trường

10:12 23/04/2026
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 22-4. Tại sự kiện, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên trực tiếp trả lời thẳng thắn.
Lãnh đạo Vinamilk trả lời hàng loạt câu hỏi từ cổ đông tham gia - Ảnh: VNM

Lãnh đạo Vinamilk nói gì trước vấn nạn sữa giả bủa vây thị trường?

Cơ quan chức năng liên tục phanh phui hàng loạt vụ sản xuất và buôn bán sữa dỏm, sữa giả trong thời gian gần đây. 

Trước thực trạng nhức nhối của thị trường chung, trả lời câu hỏi của cổ đông, bà Mai Kiều Liên - thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinamilk - nhận định: "Đây là cơ hội để lập lại trật tự, bảo vệ những nhà sản xuất uy tín, tuân thủ quy định chặt chẽ và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng".

Bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk - Ảnh: VNM

Lãnh đạo Vinamilk cho biết người tiêu dùng trong nước và quốc tế ngày càng đòi hỏi cao về an toàn và chất lượng.

Vì vậy, bản thân doanh nghiệp cũng phải không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống, không chỉ về thiết bị sản xuất mà còn cả chuỗi cung ứng và phân phối, nhằm đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong điều kiện tốt nhất có thể.

Với bề dày 50 năm hoạt động, bà Liên khẳng định doanh nghiệp "luôn tuân thủ pháp luật", "không có rủi ro pháp lý". Chất lượng nguyên vật liệu và đầu vào đều được kiểm tra chặt chẽ, thiết lập theo tiêu chuẩn cao của châu Âu. "Chất lượng là quan trọng nhất, chỉ có chất lượng mới tồn tại lâu và dài", bà nhấn mạnh.

Hiện doanh nghiệp này có tổng đàn bò sữa trên cả nước đạt trên 130.000 con, cung cấp khoảng 410.000 tấn sữa tươi nguyên liệu, nỗ lực bao tiêu về đầu ra và ổn định giá cả cho nông dân. Hệ thống trang trại và nông hộ được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới giảm phát thải, nâng cao phúc lợi động vật và bảo đảm chất lượng sữa đầu vào ổn định.

Vinamilk đầu tư công nghệ hiện đại trong sản xuất và phân phối sữa quy mô lớn - Ảnh: BÔNG MAI

Không tăng sốc giá bán, dù ảnh hưởng biến động Trung Đông

Thị trường sữa Việt Nam đang chịu tác động từ những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Theo bà Mai Kiều Liên, tình hình chiến sự đã khiến doanh nghiệp gặp một số gián đoạn trong hoạt động xuất khẩu và giao hàng quốc tế, đặc biệt khi thời gian vận chuyển tăng từ khoảng 1 tháng lên 45 ngày do phải đi đường vòng.

Bên cạnh đó, giá một số nguyên liệu có xu hướng tăng, đặc biệt là các nguyên liệu liên quan đến dầu mỏ (sản xuất bao bì...). Vì vậy, doanh nghiệp đang làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung, đồng thời mở rộng nguồn cung trong dài hạn nhằm giảm tối đa tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dù chịu nhiều áp lực, Vinamilk khẳng định vẫn thận trọng và chưa tăng giá bán, trừ khi giá nguyên liệu duy trì xu hướng tăng trong thời gian dài. Nếu buộc phải điều chỉnh, doanh nghiệp cũng chỉ tăng khoảng 2-3%, tránh gây sốc cho người tiêu dùng.

"Đây không phải lần đầu doanh nghiệp đối mặt với việc tăng giá nhiên liệu", bà Mai Kiều Liên cho biết. Doanh nghiệp đã có kinh nghiệm linh hoạt để ứng phó.

Mua cổ phiếu là quyền tự do của mỗi người, có nhiều cổ đông hài lòng khi nhận cổ tức tốt

Trên thị trường chứng khoán, mã VNM đang neo ở sắc xanh với giá 61.800 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 3% trong vòng một tháng trở lại đây, song vẫn giảm đáng kể so theo năm.

Tại đại hội đồng cổ đông 2026, câu hỏi về biến động giá cổ phiếu tiếp tục được cổ đông đặt ra. Bà Mai Kiều Liên thẳng thắn cho biết đây không phải lần đầu nhận câu hỏi tương tự.

Theo vị tổng giám đốc, giá cổ phiếu có lúc tăng lúc giảm, phụ thuộc vào: thị trường chứng khoán, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, triển vọng phát triển bền vững...

"Không nên khuyên mua hay bán cổ phiếu, đó là quyền tự do của mỗi người", bà Mai Kiều Liên nói.

Vì vậy, ai tin tưởng có thể mua, không tin thì cân nhắc. Bởi có nhiều cổ đông giữ cổ phiếu của Vinamilk rất lâu và rất hài lòng khi nhận cổ tức tốt.

Bất chấp chi phí tăng và cạnh tranh cao, Vinamilk vẫn đạt doanh thu thuần kỷ lục từ trước đến nay, với hơn 63.700 tỉ đồng trong năm 2025 (3,1% so với năm liền trước), lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên mốc 11.650 tỉ đồng. Năm 2026, mục tiêu doanh thu gần 66.480 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 9.830 tỉ đồng, cùng tăng 4%.

Về cổ tức năm gần nhất, doanh nghiệp dự kiến chi trả bằng tiền mặt với tỉ lệ 43,5%, tương đương 4.350 đồng/cổ phiếu.

Hiện cổ đông Nhà nước (SCIC) nắm giữ 36% vốn cổ phần tại Vinamilk, chưa có kế hoạch thoái vốn trong thời gian tới, tiếp tục tập trung đầu tư. Doanh nghiệp mong sớm được triển khai chính sách cổ phiếu thưởng (ESOP) cho cán bộ nhân viên, nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát triển.

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương...

Giải mã "công thức" tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là...

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở...

Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

Masan Consumer (Hose: MCH) đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong quý 1/2026, với các chỉ số kinh...

Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ...

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân...

“Đại công trường” APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Chỉ còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc “tổng lực” chưa từng có về hạ tầng. Trên khắp đại công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm, đẩy tiến độ các dự án trọng điểm lên mức cao nhất, tạo nên một nhịp độ bứt tốc hiếm thấy.

Băn khoăn về thẩm quyền quy định "ngưỡng" thuế trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế

Sáng ngày 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các ĐBQH thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vấn đề quy định thẩm quyền giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế đã nhận được ý kiến từ các đại biểu.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bấm nút Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới)

Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Bảo đảm luật sư công thực hiện đúng chức năng, không chồng với pháp chế và nhiệm vụ chuyên môn

Thảo luận tại hội trường chiều 22/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm chế định luật sư công, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết hình thành đội ngũ luật sư công. Tuy nhiên, một trong những nội dung được góp ý nhiều nhất là phải xác định rành mạch phạm vi công việc của luật sư công, làm rõ ranh giới với pháp chế, thanh tra và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, tránh chồng chéo, hành chính hóa trong tổ chức thực hiện.

Vingroup lập kỷ lục vốn hóa hơn 60 tỷ USD

VIC tăng hết biên độ lên 207.200 đồng, đưa vốn hóa thị trường lên gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương ứng 60 tỷ USD) trong ngày họp cổ đông thường niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Chiều 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương: Cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả

Góp ý kiến về đề xuất thí điểm luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc lo ngại rằng khối lượng công việc và vấn đề pháp lý xảy ra tại các cơ quan này sẽ không đồng đều, do đó cần một cơ quan điều phối chung để hiệu quả.

Mô hình tổ chức cơ quan lập pháp chuyên trách về kinh tế: Kinh nghiệm các nước OECD và khả năng áp dụng tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, hoạt động lập pháp trong lĩnh vực kinh tế ngày càng giữ vai trò then chốt đối với quản trị phát triển quốc gia.

Hàn Quốc: Quốc gia có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển

Nhìn chung, Hàn Quốc có chính sách cởi mở đối với đầu tư nước ngoài, nhất là đối với các lĩnh vực về công nghệ cao và việc đầu tư vào các tổ hợp công nghiệp. Đặc biệt, quốc gia này có hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rất phát triển, tiệm cận với các quy tắc về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của WTO và tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

